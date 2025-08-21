Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 21/8, tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Đảng bộ Quân khu 4 tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 4; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu các cơ quan Quân ủy Trung ương và 248 đại biểu chính thức đại diện cho gần 10.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân khu.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu Đoàn Xuân Bường trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Với Phương châm Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” và chủ đề: “Phát huy truyền thống Quân khu 4 anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, LLVT Quân khu tinh, gọn, mạnh; phòng thủ Quân khu vững chắc, quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Quân khu phối hợp cùng với Đảng bộ, chính quyền các tỉnh, thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện 10 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI đề ra. Nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, sức mạnh phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ các địa phương tiếp tục được củng cố, tăng cường, vững chắc. Sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chất lượng huấn luyện, giáo dục-đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đạt kết quả tốt; công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, tài chính, đối ngoại quốc phòng và hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh tế - quốc phòng được quan tâm; lực lượng vũ trang Quân khu tích cực cùng với Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc. Có nhiều chủ trương, giải pháp đột phá xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên, lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã thảo luận và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030. Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu; xây dựng lực lượng thường trực tinh, gọn, mạnh, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và phòng thủ khu vực vững mạnh; thường xuyên nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu tham luận tại Đại hội.

Phát biểu tham luận tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, khẳng định vai trò quan trọng của “Công tác lãnh đạo của Đảng bộ Quân khu trong xây dựng tiềm lực, thế trận nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ theo các Nghị quyết, Chỉ thị, Nghị định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ trong nhiệm kỳ qua, phương hướng trong nhiệm kỳ tới”.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nêu rõ: Xây dựng tiềm lực, thế trận của nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ là nền tảng, yếu tố quyết định tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân khu đã quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị, Nghị định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ, Chính quyền các tỉnh trên địa bàn Quân khu trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói chung, nhiệm vụ xây dựng tiềm lực, thế trận nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ nói riêng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trên cơ sở phân tích tình hình trong nước và thế giới, để công tác lãnh đạo xây dựng tiềm lực, thế trận của nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị Đảng bộ Quân khu 4 cần tiếp tục nghiên cứu, nắm vững và vận dụng sáng tạo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào xây dựng các tiềm lực của nền quốc toàn dân. Phải lấy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để xây dựng các tiềm lực, trong đó có tiềm lực quân sự.

Tập trung thể chế hóa, cụ thể hóa nhận thức, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân thành các chiến lược, sách lược, quy hoạch, kế hoạch cụ thể. Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Nắm vững Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trong lãnh đạo xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; vận dụng sáng tạo quan điểm: Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia trong quá trình xây dựng lực lượng và thế trận khu vực phòng thủ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quyết tâm cùng Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 4 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà các nghị quyết của Đảng, Quân đội đã đề ra, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Quân khu 4 đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời thống nhất với những tồn tại, hạn chế trong báo cáo chính trị được trình tại Đại hội.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Hồng Thái đề nghị Đảng bộ Quân khu 4 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, chiến lược, pháp luật về quân sự, quốc phòng để cụ thể hóa, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của Quân khu; thường xuyên duy trì, nâng cao chất lượng các lực lượng sẵn sàng chiến đấu; tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và vùng biển Việt Nam.

Đảng bộ Quân khu 4 cần tiếp tục lãnh đạo phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Đảng bộ Quân khu 4 lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới; tiếp tục xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh “mẫu mực tiêu biểu”; nâng cao chất lượng công tác khoa học quân sự, thanh tra, tư pháp, pháp chế và đột phá chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Tăng cường công tác đối ngoại và cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030 góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XII đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

