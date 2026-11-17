Phường Đông Sơn đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, Đảng bộ phường Đông Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn địa phương. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Từ nghị quyết sát thực tiễn của Chi bộ tổ dân phố Đông Tân, người dân đồng thuận hiến đất, xây dựng lại tường rào, mở rộng đường giao thông khang trang, sạch đẹp.

Tại chi bộ tổ dân phố Đông Tân, nền nếp sinh hoạt được duy trì nghiêm túc, bài bản vào ngày mùng 3 hằng tháng. Cùng với bảo đảm thời gian theo quy định, chi bộ chú trọng chuẩn bị nội dung, lựa chọn những vấn đề trọng tâm để thảo luận, thống nhất giải pháp thực hiện; đồng thời duy trì sinh hoạt chuyên đề hằng quý gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ông Đào Xuân Trường, Bí thư chi bộ tổ dân phố Đông Tân cho biết: “Muốn nghị quyết đi vào cuộc sống, trước hết phải chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt, lựa chọn những vấn đề nổi cộm ở khu dân cư để đưa ra thảo luận, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức. Sau mỗi kỳ sinh hoạt, chi bộ đều phân công rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm từng đảng viên với từng nhóm hộ gia đình, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh được kịp thời đưa ra bàn bạc, tháo gỡ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân”.

Việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần đưa các nghị quyết sát với thực tiễn và phát huy hiệu quả trong đời sống. Nổi bật là Chi bộ tổ dân phố Đông Tân đã lãnh đạo, vận động Nhân dân hiến đất, tháo dỡ tường rào, công trình kiến trúc để mở rộng đường giao thông; đồng thời phân công đảng viên trực tiếp tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân. Với sự vào cuộc trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của Nhân dân, đến nay đã có 143 hộ tự nguyện hiến 2.350m2 đất, góp phần mở rộng các tuyến đường giao thông từ 3m lên 5,5 - 6m, tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư, qua đó khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ ở cơ sở.

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, Đảng ủy phường Đông Sơn đã ban hành Kế hoạch số 75-KH/ĐU, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ trong toàn Đảng bộ. Trong đó, chú trọng phân công các đồng chí Đảng ủy viên trực tiếp phụ trách, dự sinh hoạt thường kỳ tại cơ sở nhằm kịp thời truyền đạt chủ trương, nghị quyết của cấp trên, hướng dẫn nội dung sinh hoạt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Cùng với đó, các chi bộ được yêu cầu duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề; tự đánh giá chất lượng từng kỳ sinh hoạt và nghiêm túc tiếp thu ý kiến nhận xét của Đảng ủy viên dự, chỉ đạo hội nghị. Qua đó, giúp các chi bộ kịp thời nhận diện hạn chế, phát huy ưu điểm, nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn phường có chuyển biến tích cực. Nền nếp sinh hoạt được duy trì, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề đạt gần 90% tổng số đảng viên đang sinh hoạt. Không khí thảo luận tại các hội nghị ngày càng dân chủ, cởi mở; đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực gắn với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Đáng chú ý, việc ứng dụng nền tảng “Sổ tay đảng viên điện tử” đã góp phần đổi mới phương thức quản lý, cung cấp thông tin và kết nối đảng viên với tổ chức đảng. Đối với những đảng viên đi làm ăn xa, đảng viên cao tuổi, sức khỏe hạn chế, nền tảng số tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận thông tin chính thống, cập nhật chủ trương mới và gửi ý kiến tham gia xây dựng chi bộ. Qua đó, từng bước khắc phục khó khăn trong trao đổi thông tin, nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của đảng viên.

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, Đảng bộ phường Đông Sơn đang từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Qua đó, không chỉ củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng mà còn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Thanh Huê