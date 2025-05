Phụ nữ xã Mường Chanh đồng hành bảo vệ biên giới

Những năm qua, Hội LHPN xã Mường Chanh (Mường Lát) đã phát huy vai trò tiên phong, xung kích sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng (ĐBP) Quang Chiểu vận động hội viên phụ nữ, nhân dân địa phương tuần tra, bảo vệ và duy trì an ninh trật tự tại khu vực biên giới.

Hội LHPN xã Mường Chanh (Mường Lát) cùng lãnh đạo xã Mường Chanh, Đồn Biên phòng Quang Chiểu tặng quà cho lực lượng bảo vệ an ninh biên giới nước bạn Lào.

Chị Lương Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Chanh cho biết: Với 22,5km đường biên và 12 mốc giới tiếp giáp huyện Viêng Xay (Lào), Hội LHPN xã đã phối hợp với ĐBP Quang Chiểu tuần tra bảo vệ biên giới, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực như phát quang đường tuần tra, tuyên truyền pháp luật, vận động chị em tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và phối hợp với các lực lượng biên phòng, công an, kiểm lâm trong công tác bảo vệ an ninh biên giới.

Hội viên phụ nữ xã Mường Chanh sinh ra và lớn lên tại địa phương, nắm rõ địa hình và nhận biết được người lạ trong khu vực. Khi phát hiện dấu hiệu khả nghi, các chị chủ động báo cáo cơ quan chức năng để xử lý kịp thời. Hội thường xuyên phát động các phong trào như “Quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc” và “Xây dựng điểm sáng văn hóa biên giới”. Từ đầu năm 2024 đến nay, hội đã phối hợp với ĐBP Quang Chiểu tổ chức 150 buổi tuyên truyền với hơn 10.140 lượt người tham gia, tập trung vào chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, Luật Biên giới quốc gia và vận động hội viên không sang Lào lấy chồng bất hợp pháp...

Song song với đó, Hội LHPN xã Mường Chanh còn tham gia các phong trào, hoạt động do địa phương phát động, như: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với nhiệm vụ XDNTM... Hội cũng đã phối hợp với ĐBP Quang Chiểu, Đội sản xuất số 3 - Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 chăm sóc, đỡ đầu 12 cháu mồ côi trên địa bàn xã. Phối hợp với ĐBP Quang Chiểu mở lớp xóa mù chữ tại bản Bóng; ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng thuộc Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ngoài ra, hội cũng thường xuyên tham gia các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, như: Thăm và tặng quà các cơ quan, đơn vị, cụm thuộc huyện Viêng Xay nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, ngày Quốc khánh và các dịp lễ lớn của nước bạn Lào, góp phần xây dựng tuyến biên giới xã Mường Chanh với huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND (Lào) hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thượng úy Thao Văn Chứ, Đội trưởng Đội vận động quần chúng ĐBP Quang Chiểu, cho biết: Hội LHPN xã Mường Chanh đã tích cực phối hợp với đơn vị trong công tác tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ an ninh biên giới và ngăn chặn vượt biên trái phép. Hai đơn vị đã triển khai mô hình “Truyền thông cộng đồng” tại 9 bản trong xã, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Đáng chú ý, đơn vị đã phối hợp với Hội LHPN huyện Mường Lát và Hội LHPN xã Mường Chanh mở lớp xóa mù chữ cho 39 học viên tại bản Bóng và thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa trong dịp lễ, tết. Sự tham gia tích cực của hội viên phụ nữ đã góp phần thắt chặt tình quân dân, củng cố khối đại đoàn kết và gìn giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Bài và ảnh: Tiến Đạt