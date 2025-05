Hỗ trợ, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

Thực hiện công tác giáo dục, cảm hóa người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) và được đặc xá về địa phương, thời gian qua các ngành chức năng và chính quyền các địa phương trong tỉnh đã quan tâm, có nhiều biện pháp giúp đỡ, tạo thuận lợi cho người CHXAPT khi trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Bằng nhiều cách làm thiết thực, đã có nhiều người lầm lỡ vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Định trao quyết định vay vốn cho người chấp hành xong án phạt tù. Ảnh: Thanh Huê

Sau gần 7 năm chấp hành án phạt tù tại Trại giam số 5, Bộ Công an (đóng trên địa bàn huyện Yên Định), tháng 4/2019, anh N.V.T. ở xã Nam Giang (Thọ Xuân) trở về đoàn tụ với gia đình. Những ngày đầu trở về, anh luôn mang trong mình mặc cảm, tự ti, không dám đi đâu vì lo ngại sự dè bỉu của mọi người. Song, bằng tình thương yêu của gia đình, nhất là người vợ luôn động viên, chia sẻ, an ủi đã giúp anh xóa mặc cảm, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sẵn có kinh nghiệm chăn nuôi lợn ngay khi còn ở trong trại giam, anh bàn với vợ mua lợn sữa về nuôi một thời gian, sau đó bán lợn giống cho người có nhu cầu. Được vợ ủng hộ, hai vợ chồng tìm đến các hộ gia đình chuyên nuôi lợn nái sinh sản để mua lợn sữa có trọng lượng từ 4 - 5kg về nuôi. Cộng thêm những kiến thức anh tìm hiểu qua đài, báo, giúp đàn lợn sữa của gia đình anh chóng lớn, không bị dịch bệnh. Ngoài nuôi lợn giống, gia đình anh còn nuôi gần chục con lợn thịt. Tiền bán lợn giống và lợn thịt đem lại khoản thu nhập cho gia đình hàng chục triệu đồng/năm. Nhằm giúp anh có thêm động lực, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thọ Xuân đã giải ngân gói hỗ trợ 100 triệu đồng để anh phát triển kinh tế. Anh T. chia sẻ: “Cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, tôi cũng luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương, đùm bọc của những người sống xung quanh. Đặc biệt là nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp gia đình tôi phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống”.

Hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 2.000 người CHXAPT, trong đó gần 40% là các đối tượng chấp hành án về các tội liên quan đến ma túy, hơn 20% là các đối tượng phạm các tội về trộm cắp, cướp giật tài sản và hơn 10% là phạm các tội về gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Để quản lý, giáo dục cũng như cảm hóa, giúp đỡ người CHXAPT về địa phương, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, công an cơ sở quản lý giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá trở về cộng đồng. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ), UBND TP Thanh Hóa, các huyện: Hoằng Hóa, Yên Định, Nông Cống tổ chức diễn đàn tư vấn pháp lý, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn cho gần 1.500 người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh Thanh Hóa và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp số 07/CTPH-CAT-NHCSXH về việc thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người CHXAPT giai đoạn 2024-2028 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác THNCĐ được các cấp ủy, chính quyền chú trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và Nhân dân trong công tác THNCĐ đối với người CHXAPT. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người CHXAPT; chính sách hỗ trợ THNCĐ... góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị và Nhân dân đối với công tác này, xóa bỏ định kiến, kỳ thị đối với người CHXAPT, quan tâm tạo điều kiện cho họ có việc làm, ổn định cuộc sống, phòng ngừa họ tái phạm tội, vi phạm pháp luật tại địa phương.

Những năm qua, lực lượng công an các cấp đã làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục hàng nghìn người CHXAPT tại cộng đồng THNCĐ. Đến nay, toàn tỉnh có 146 mô hình THNCĐ, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong việc hỗ trợ người CHXAPT tiếp cận nguồn vốn, cơ hội việc làm để ổn định cuộc sống. Qua hơn 2 năm thực hiện chính sách tín dụng cho người CHXAPT, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho vay 483 lượt người CHXAPT với số tiền gần 44,2 tỷ đồng (trong đó từ nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển sang cho vay 188 người CHXAPT, số tiền 17,6 tỷ đồng), đã có 15 người trả hết nợ và trả nợ dần với số tiền 963 triệu đồng. Đến nay, còn 468 người CHXAPT đang được thụ hưởng với số tiền vay gần 42,8 tỷ đồng. Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 483 người CHXAPT đi học nghề, tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo ra nguồn thu nhập cho bản thân và gia đình.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác hỗ trợ người CHXAPT THNCĐ; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về THNCĐ, trong đó chú trọng việc triển khai nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả công tác điều tra cơ bản xuyên suốt lĩnh vực THNCĐ theo quy định của Bộ Công an. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để người CHXAPT nắm rõ quyền, nghĩa vụ của mình; đồng thời vận động Nhân dân tích cực tham gia vào công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT, nhất là hỗ trợ tìm kiếm việc làm để họ có việc làm ổn định, THNCĐ bền vững.

Thanh Huê