Phú Lộc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Xác định XDNTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, thời gian qua xã Phú Lộc (Hậu Lộc) đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp XDNTM kiểu mẫu với cách làm chủ động, sáng tạo.

Đường hoa do Ủy ban MTTQ xã phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã Phú Lộc trồng, chăm sóc, góp phần tạo môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Trong 8 thôn của xã, Thuần Nhất là thôn duy nhất được lựa chọn xây dựng thôn thông minh. Để thực hiện các tiêu chí thôn NTM thông minh, xã đã thành lập tổ công tác phối hợp với cấp ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận thôn khảo sát, hướng dẫn các hộ dân thực hiện chuyển đổi số (CĐS); phổ cập kiến thức CĐS cộng đồng, các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh ứng dụng phương thức thanh toán điện tử, giao dịch thương mại điện tử. Hiện 100% hộ kinh doanh trong thôn đều có mã QR để thanh toán khi mua hàng hóa; 81,9% hộ gia đình lắp đặt internet cáp quang; 80,7% người trong độ tuổi lao động có tài khoản thanh toán điện tử; 71,2% người trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản.

Các nhóm zalo: Ban công tác mặt trận thôn Thuần Nhất, cộng đồng dân cư thôn Thuần Nhất, facebook thôn Thuần Nhất do cán bộ thôn thành lập đã giúp việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của thôn đến với người dân nhanh chóng, hiệu quả hơn. Thôn lựa chọn Công ty TNHH Thủy hải sản Tuyết Tuấn để xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Với việc lắp 18 mắt “Camera với an ninh trật tự” tại các điểm công cộng và 320 camera tại các hộ dân đã góp phần hỗ trợ lực lượng công an hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông...

Cùng với thôn Thuần Nhất, người dân các thôn khác trên địa bàn xã Phú Lộc cũng đang ra sức thực hiện các phần việc XDNTM. Không khí lao động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng, chăm sóc hàng rào xanh... được người dân thực hiện sôi nổi. Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Trước Phạm Duy Hanh, cho biết: “Từng cán bộ, đảng viên đều thấm nhuần tư tưởng NTM là của dân, vì dân, do dân và chính người dân cũng nhận thấy những lợi ích thiết thực nên ai cũng tích cực hưởng ứng. Người dân thôn Trước cùng nhau góp công sức, tiền và hiến 300m2 đất mở rộng, bê tông hóa hơn 600m đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn, trồng hoa, cây cảnh hai bên đường... với tổng kinh phí hơn 3,1 tỷ đồng. Hiện thôn đã hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu”.

Xác định phát triển kinh tế là đòn bẩy để xây dựng thành công NTM kiểu mẫu, xã Phú Lộc đã tích tụ đất đai để xây dựng vùng sản xuất tập trung với tổng diện tích 133ha; trong đó có 2,2ha diện tích nhà lưới và 40,9ha diện tích đã được chứng nhận VietGAP; vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất... đã góp phần đưa giá trị thu nhập trên ha đất canh tác hiện nay của xã Phú Lộc đạt từ 300 - 350 triệu đồng/ha/năm.

Cùng phát triển sản xuất nông nghiệp, Phú Lộc coi trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Hiện trên địa bàn xã có 18 công ty TNHH và 169 hộ sản xuất, kinh doanh hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Từ những hình thức tổ chức sản xuất, cơ cấu kinh tế hợp lý, năm 2024 thu nhập bình quân đầu người của người dân trong xã đạt 77,91 triệu đồng/năm; hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,4%.

Đời sống nâng cao, người dân tích cực đóng góp nhiều hơn cho xây dựng hạ tầng NTM. Giai đoạn 2021-2024 xã Phú Lộc đã huy động hơn 854 tỷ đồng xây dựng các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Trong đó, ngân sách xã hơn 142,6 tỷ đồng, chiếm 16,7%; Nhân dân tự chỉnh trang, xây dựng nhà ở, các công trình phụ trợ và hiến đất, đóng góp bằng tiền, ngày công, vật liệu để xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi hơn 478 tỷ đồng, chiếm 56%, còn lại là ngân sách Trung ương, huyện, tỉnh.

Từ sự đồng thuận hưởng ứng của người dân, xã Phú Lộc đã có hệ thống giao thông được bê tông và thảm nhựa; hệ thống rãnh thoát nước trong khu dân cư được quy hoạch xây dựng hợp lý, đảm bảo hài hòa về cảnh quan môi trường. 100% tuyến giao thông nông thôn đều lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng. Xã có 3 trường học, 1 trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia...

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phú Lộc Nguyễn Ngọc Thành, xã đã đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho sự đồng thuận ý Đảng hợp lòng dân, nhất là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đối với vấn đề liên quan đến lợi ích thiết thực của người dân. Nhờ vậy, cấp ủy, chính quyền xã đã tạo được niềm tin trong Nhân dân, huy động được sức mạnh toàn dân chung sức XDNTM.

Bài và ảnh: Phan Nga