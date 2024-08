Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024 tại xã Hải Nhân

Sáng 9/8, xã Hải Nhân, Ban Chỉ đạo 138 thị xã Nghi Sơn đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (ANTQ) năm 2024. Đây là đơn vị được Ban Chỉ đạo 138 thị xã Nghi Sơn chọn làm điểm tổ chức ngày hội.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Tới dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, thị xã Nghi Sơn, cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân xã Hải Nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng các đại biểu dự ngày hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng cán bộ và Nhân dân xã Hải Nhân.

Xã Hải Nhân có tuyến Quốc lộ 1A, tỉnh lộ 506 đi qua, cùng tuyến đường sắt Bắc - Nam với chiều dài 4,2 km, có nhà ga Văn Trai. Đây là điều kiện thuận lợi để giao thương, phát triển kinh tế, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng hoạt động tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia và các loại tội phạm khác lợi dụng để hoạt động.

Đại diện UBND xã Hải Nhân báo cáo kết quả xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn xã.

Đến nay, trên địa bàn xã Hải Nhân đã xây dựng và duy trì có hiệu quả hoạt động của 10 tổ an ninh trật tự (ANTT) với 20 thành viên, 118 tổ an ninh xã hội (ANXH) với 2.455 thành viên tại các thôn. Từ đó đã phát huy vai trò của Nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT, cung cấp cho cơ quan chức năng hàng trăm tin liên quan có giá trị, giúp lực lượng công an trong công tác phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn cảnh ngày hội.

Ban chỉ đạo ANTT xã Hải Nhân cũng đã tổ chức, thực hiện nghiêm công tác đăng ký khu dân cư, trường học, xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, đảm bảo các tiêu chí, nội dung của phong trào ngày càng đi sâu, đem lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, duy trì có hiệu quả hoạt động của các tổ ANTT, ANXH tại các thôn. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ và khả năng xử lý, giải quyết các vấn đề về ANTT cho lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, trong 8 tháng năm 2024, trên địa bàn xã vẫn xảy ra 2 vụ việc liên quan đến ANTT (cố ý gây thương tích và sử dụng súng săn).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu chỉ đạo tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền các đoàn thể, lực lượng vũ trang xã Hải Nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Thị ủy, UBND thị xã, Ban Chỉ đạo 138 thị xã Nghi Sơn tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa, đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Trong đó, cần chú trọng hướng về cơ sở, thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” thực sự là ngày hội của Nhân dân. Bên cạnh đó, cần phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng chí đề nghị lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tinh thần chủ động, sáng tạo, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp; chủ động làm tốt công tác nắm tình hình; tham mưu giải quyết kịp thời mâu thuẫn, các nhu cầu chính đáng của Nhân dân, không để phát sinh hình thành điểm nóng phức tạp về ANTT. Cùng với đó, tăng cường công tác dân vận từ đó tạo niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đề nghị Nhân dân thể hiện tinh thần, trách nhiệm của mình, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bên cạnh đó, cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm pháp luật; tham gia cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, hoà giải các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân góp phần đảm bảo ổn định tình hình ANTT ngay từ cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ và Nhân dân xã Hải Nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ,...

... và trao quà của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ và Nhân dân xã Hải Nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2024.

1 tập thể và 2 cá nhân của xã Hải Nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Trao quà của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Cùng với đó, 1 tập thể và 2 cá nhân của xã Hải Nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

Hoài Anh