Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Minh Hùng

Chiều 12/11, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ khu dân cư (KDC) thôn Minh Hùng, xã Minh Lộc (Hậu Lộc).

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo huyện Hậu Lộc thăm hỏi bà con và dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Minh Hùng, xã Minh Lộc.

Cùng dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Hậu Lộc cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân khu dân cư KDC thôn Minh Hùng, xã Minh Lộc.

Các tiết mục văn nghệ do Nhân dân thôn Minh Hùng biểu diễn chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Minh Hùng

Tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng các đại biểu và bà con Nhân dân thôn Minh Hùng đã ôn lại lịch sử 94 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đánh giá lại việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; phát huy vai trò to lớn của khối Đại đoàn kết toàn dân, công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động.

Đại diện thôn Minh Hùng báo cáo truyền thống 94 năm MTTQ Việt Nam và kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư.

KDC thôn Minh Hùng có 403 hộ, với 1876 nhân khẩu, là thôn sản xuất đa ngành nghề, nhưng chủ yếu là chăn nuôi trang trại, nghề mộc, kinh doanh, dịch vụ thương mại. Xã đã chuyển đổi ruộng đất, xây dựng thành công các mô hình sản xuất cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao như dưa hấu, ngô ngọt, ngô nếp với diện tích trên 4,2 ha, luân canh 3 vụ/năm.

Bà con Nhân dân thôn Minh Hùng tham dự ngày hội

Toàn thôn có 17 trang trại gồm 4 trang trại nuôi lợn từ 500 đến 1.000 con/lứa, 13 trang trại gà thả từ 9.000 con đến 13.000 con/lứa, mang lại thu nhập cho hộ chăn nuôi hàng trăm triệu đồng/lứa. Vị trí địa lý thuận lợi của thôn đã tạo điều kiện cho Nhân dân phát triển kinh doanh dịch vụ, mở mang ngành nghề, các công ty, doanh nghiệp không ngừng phát triển, tạo động lực phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Các chính sách an sinh xã hội, chính sách hộ nghèo, chính sách người có công được quan tâm, đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở KDC thôn Minh Hùng tiếp tục được phát huy. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Dân chủ trong Nhân dân ngày càng được mở rộng. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy ước, hương ước của làng văn hóa và các quy định của địa phương. Diện mạo thôn ngày càng được đổi mới. Đời sống Nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân gần 70 triệu đồng/người/năm. Đến nay toàn thôn ước có trên 60% hộ khá giàu, hộ nghèo còn 4 hộ (chiếm tỷ lệ 0,97%), hộ cận nghèo còn 4 hộ (chiếm tỷ lệ 0,97%). Thôn Minh Hùng tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để phấn đấu hoàn thành xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn Minh Hùng.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi biểu dương, chúc mừng những kết quả mà cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Minh Hùng nói riêng, xã Minh Lộc nói chung đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể của huyện Hậu Lộc, xã Minh Lộc nói chung và thôn Minh Hùng nói riêng, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục động viên Nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của Nhân dân; khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới. Tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Động viên Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa dịch bệnh; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là các quy định về phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ, cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức.

Đồng chí đề nghị và mong muốn Nhân dân khu dân cư thôn Minh Hùng tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến việc học hành của con em mình; giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; phát huy vai trò của chi ủy, ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng đời sống mới. Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng thôn Minh Hùng, xã Minh Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Trước mắt, sớm hoàn thành hồ sơ, thủ tục để được cấp có thẩm quyền công nhận thôn Minh Hùng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng huyện Hậu Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao tặng Nhân dân và cán bộ thôn Minh Hùng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - biểu tượng cao đẹp, thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng quà và biển hỗ trợ 80 triệu đồng cho gia đình bà Trịnh Thị Phượng, thôn Minh Thịnh để xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thôn Minh Hùng

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao tặng Nhân dân và cán bộ thôn Minh Hùng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - biểu tượng cao đẹp, thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho khu dân cư thôn Minh Hùng và 10 suất quà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đặc biệt khó khăn thôn Minh Hùng; trao tặng quà và 80 triệu đồng cho gia đình bà Trịnh Thị Phượng, thôn Minh Thịnh để xây dựng nhà Đại đoàn kết. Huyện Hậu Lộc trao quà và 80 triệu đồng cho gia đình bà Đặng Thị Thuần, thôn Minh Thắng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Hậu Lộc trong 2 năm 2024-2025 theo Chỉ thị số 22; trao 10 suất quà cho hộ nghèo và tặng quà cho KDC thôn Minh Hùng. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm cũng đã trao tặng các phần quà cho KDC thôn Minh Hùng và hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của thôn.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Hậu Lộc tặng hoa và quà chúc mừng khu dân cư thôn Minh Hùng nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024

Huyện Hậu Lộc trao quà và 80 triệu đồng cho gia đình bà Đặng Thị Thuần, thôn Minh Thắng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Hậu Lộc trong 2 năm 2024-2025 theo Chỉ thị số 22.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Hậu Lộc trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thôn Minh Hùng nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, xã Minh Lộc đã biểu dương, khen thưởng cho các hộ gia đình, cá nhân trong thực hiện các phong trào. Thôn Minh Hùng phát động thi đua thực hiện các phong trào năm 2025.

Ngọc Huấn