Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm làm việc với Tập đoàn Chimcomplex

Chiều 29/10, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với ông Stefan Vuza, Chủ tịch Tập đoàn Chimcomplex (Rumani SCR) và đoàn công tác đến tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất và phụ trợ.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Stefan Vuza cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã dành sự đón tiếp nồng hậu cho đoàn công tác; đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong triển khai các đột phá mang tầm chiến lược với quyết tâm phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch Tập đoàn Chimcomplex (Rumani SCR) bày tỏ mong muốn tỉnh Thanh Hóa quan tâm hỗ trợ Tập đoàn tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tổ hợp hóa dầu chuyên sâu và sản phẩm sau hóa dầu tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Chủ tịch Tập đoàn Chimcomplex (Rumani SCR) Stefan Vuza phát biểu tại buổi làm việc.

Theo phương án của Tập đoàn Chimcomplex (Rumani SCR), dự kiến sau 6 tháng tập đoàn sẽ đánh giá để đưa ra quyết định đầu tư dự án với diện tích khoảng 700ha. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 2 đến 3 tỷ USD; giai đoạn 2 khoảng 6 đến 7 tỷ USD. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ có sự tham gia của 30 nhà máy tổ hợp hóa dầu chuyên sâu và sản phẩm sau hóa dầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm trân trọng cảm ơn Tập đoàn Chimcomplex (Rumani SCR) đã trình bày ý tưởng hợp tác, đầu tư tổ hợp hóa dầu chuyên sâu và sản phẩm sau hóa dầu tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Đồng chí nêu rõ: Khu kinh tế Nghi Sơn sở hữu nhiều thuận lợi lớn về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, cảng biển nước sâu và chính sách phát triển, đặc biệt có Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Bởi vậy, đây là điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Chimcomplex (Rumani SCR) nghiên cứu đầu tư tổ hợp hóa dầu chuyên sâu và sản phẩm sau hóa dầu.

Ông Stefan Vuza trao tài liệu giới thiệu về Tập đoàn cho tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn Tập đoàn sớm đưa ra đánh giá và quyết định đầu tư. Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Tập đoàn trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm các dự án được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ và phát triển bền vững. Trong đó, tỉnh sẽ đặc biệt quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng nhằm bàn giao quỹ đất sạch sớm nhất cho nhà đầu tư khi triển khai dự án.

Quốc Hương