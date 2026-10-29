Phe đối lập Israel tuyên bố hướng tới thành lập chính phủ mới

Lãnh đạo đảng Yashar, ông Gadi Eisenkot vừa tuyên bố cử tri Israel đã thể hiện sự phản đối đối với chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đồng thời cam kết thúc đẩy thành lập một chính phủ mới chú trọng thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Tuy nhiên, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy cả hai khối chính trị lớn đều chưa giành đủ đa số tại Quốc hội.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X tối 28/10, ông Eisenkot cho biết đang tập trung vào nhiệm vụ thành lập chính phủ mới theo nguyện vọng của cử tri. Ông khẳng định sẽ thúc đẩy những thay đổi tại Israel và xây dựng một chính phủ theo đường lối phục vụ quốc gia, đồng thời cam kết thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Ông Eisenkot cho rằng kết quả bầu cử phản ánh sự thiếu tin tưởng của cử tri đối với chính phủ đương nhiệm và tình trạng né tránh nghĩa vụ quân sự. Ông cũng tuyên bố liên minh ủng hộ Thủ tướng Netanyahu đang ở mức ủng hộ thấp nhất trong hai thập niên.

Lãnh đạo đảng Yashar bày tỏ cảm ơn hàng trăm nghìn cử tri đã ủng hộ lực lượng chính trị mới này, đồng thời khẳng định đảng sẽ nỗ lực trở thành một lựa chọn thay thế đáng tin cậy và có trách nhiệm.

Theo số liệu kiểm phiếu sơ bộ được truyền thông Israel công bố, sau khi 89,8% số phiếu được kiểm, khối ủng hộ Thủ tướng Netanyahu dự kiến giành 53 ghế tại Quốc hội gồm 120 thành viên, trong khi phe đối lập do ông Eisenkot dẫn dắt được dự báo giành 48 ghế. Hai đảng chủ yếu đại diện cho cộng đồng Arab tại Israel dự kiến giành tổng cộng 19 ghế.

Như vậy, chưa khối nào đạt ngưỡng 61 ghế cần thiết để chiếm đa số tại Quốc hội và có cơ sở thành lập chính phủ.

Kết quả cuối cùng vẫn chưa được xác định do còn hàng trăm nghìn phiếu bầu theo hình thức phong bì kép chưa được kiểm đếm. Đây là hình thức bỏ phiếu dành cho những cử tri không thể bỏ phiếu tại điểm bầu cử đã đăng ký, trong đó có binh sĩ, nhà ngoại giao, cảnh sát và người phải sơ tán khỏi nơi cư trú.

Theo đài truyền hình công cộng Israel, việc kiểm đếm số phiếu này bắt đầu vào sáng 29/10 và dự kiến hoàn tất trong tối cùng ngày. Các phiếu bầu được kiểm tra thông tin nhận dạng trên phong bì bên ngoài nhằm ngăn chặn việc bỏ phiếu trùng lặp, trước khi tách phiếu kín để kiểm đếm.

Số phiếu còn lại có thể làm thay đổi số ghế của từng đảng và tương quan lực lượng giữa các khối chính trị. Theo kết quả dự báo do Kênh 12 của Israel công bố sau khi kiểm đếm toàn bộ phiếu bầu thông thường, khối của ông Netanyahu được dự kiến giành 53 ghế, khối đối lập của ông Eisenkot giành 48 ghế, trong khi hai đảng chủ yếu đại diện cho cộng đồng Ả Rập gồm Liên minh chung và Liên minh Ả Rập Thống nhất (Ra’am) lần lượt được dự báo giành 12 và 7 ghế.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 77,7%, mức cao nhất kể từ năm 1999.

Kết quả kiểm phiếu cuối cùng sẽ có ý nghĩa quyết định đối với các cuộc thương lượng thành lập liên minh cầm quyền trong bối cảnh không khối chính trị lớn nào hiện có đủ số ghế để tự thành lập chính phủ.

Thúy Hà