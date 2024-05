Phát huy vai trò lãnh đạo của đảng trong hoạt động tín dụng chính sách

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW (sau đây gọi tắt là CT40), ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH), hoạt động TDCSXH trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã có nhiều chuyển biến rõ nét, quy mô tăng trưởng tín dụng mở rộng, bảo đảm nguồn vốn đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp họ từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ NHCSXH Triệu Sơn kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay tại xã Vân Sơn.

Thông qua việc triển khai thực hiện CT40 đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, XDNTM, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen và tạo sự ổn định xã hội ở nông thôn; giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có thêm nhiều cơ hội để tạo ra việc làm mới, phát huy các sản phẩm đặc thù tại địa phương; tăng thu nhập, cải thiện đời sống, tự bản thân vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn khẳng định: “CT40 ra đời mang đến “luồng sinh khí mới”, thúc đẩy mạnh mẽ tư duy và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đó, đã tạo sự chủ động trong việc phối hợp triển khai có hiệu quả, đưa hoạt động TDCSXH ngày càng tăng trưởng và phát triển bền vững cả về quy mô và chất lượng. Với mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng đặc thù, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Triệu Sơn luôn quan tâm, chỉ đạo hoạt động TDCSXH, các cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ đã góp phần đưa nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, kịp thời, có hiệu quả. UBND huyện hàng năm đã quan tâm ưu tiên dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH Triệu Sơn để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, việc triển khai thực hiện hiệu quả CT40 đã kịp thời hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Tính đến ngày 30/4/2024, tổng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện Triệu Sơn chuyển sang

NHCSXH cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách đạt hơn 10,2 tỷ đồng. Tổng dư nợ qua 16 chương trình tín dụng chính sách tại địa phương đến nay đạt gần 759 tỷ đồng, giúp cho gần 13.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo của Đảng và Nhà nước đề ra... Nguồn vốn TDCSXH trên địa bàn huyện qua 10 năm thực hiện CT40 đã giúp cho 46.350 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; giúp hơn 5.400 hộ thoát nghèo; 1.300 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; hơn 2.300 lao động được tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm; 27 lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 30.440 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng; xây dựng 615 căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách...

Đặc biệt, trong thực hiện CT40, từ khi có chủ trương bổ sung những đồng chí là Chủ tịch UBND xã tham gia vào Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện đã góp phần nâng cao sức mạnh chính trị trong bộ máy chỉ đạo điều hành, từ đó mọi chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về TDCSXH được nắm bắt và triển khai kịp thời đến người dân, khắc phục hiệu quả các tồn tại so với trước đây. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ với 34 điểm giao dịch tại các xã, thị trấn trong huyện để NHCSXH tổ chức giao dịch an toàn, bảo đảm mục tiêu 100% người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu đều được giải quyết cho vay và được tiếp cận đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp.

Phát huy kết quả đạt được, để nâng cao hiệu quả thực hiện CT40, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Sơn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ. MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TDCSXH đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối tượng chính sách, hộ nghèo; phát huy vai trò giám sát xã hội trong quá trình thực hiện chính sách; trực tiếp tham gia cùng hội viên, đoàn viên trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện cho các đối tượng được vay vốn kịp thời, đúng đối tượng. NHCSXH chủ động thực hiện việc huy động, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả; chú trọng chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động giao dịch tại xã; chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn; tích cực xử lý nợ đến hạn, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay hiệu quả.

