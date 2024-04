Phát huy sức trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội

Đoàn thanh niên huyện Triệu Sơn đã và đang triển khai nhiều chương trình, hoạt động góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn viên, thanh niên huyện Triệu Sơn dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Vào buổi chiều cuối tuần, những đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Triệu Sơn lại khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện cùng nhau tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh trên địa bàn. Bí thư Huyện đoàn Hà Thị Thủy cho biết: “Việc tổng dọn vệ sinh thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật sạch” đã trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức đoàn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh cũng như thực hiện Chỉ thị số 15-CT/HU ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn về “Tăng cường công tác vệ sinh môi trường và việc thực hiện nếp sống văn hóa trong cơ quan, cộng đồng, khu dân cư trên địa bàn huyện Triệu Sơn”.

Cùng với đó, Huyện đoàn Triệu Sơn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và tích cực hưởng ứng các phong trào của tổ chức đoàn các cấp, như đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” do Trung ương Đoàn phát động với các hoạt động tổng dọn vệ sinh môi trường, xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường trên địa bàn; tổ chức trồng mới cây xanh; tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa; nhân rộng các mô hình tuyến đường thanh niên tự quản, tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, “Cột điện nở hoa”, “Cổng trường tự quản về an toàn giao thông” hay các chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải nhựa”...

Điểm nổi bật trong hoạt động của ĐVTN huyện Triệu Sơn thời gian qua là việc triển khai hiệu quả phong trào chung sức XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn phát động phong trào tuổi trẻ Triệu Sơn chung tay XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 100% ĐVTN các xã, thị trấn triển khai và tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới trong Tháng Thanh niên” với các hoạt động tổng dọn vệ sinh môi trường, xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường trên địa bàn, bóc xóa các biển quảng cáo “tín dụng đen”... Các tổ chức đoàn cũng tích cực vận động tuyên truyền Nhân dân hiến đất mở đường thực hiện số Nghị quyết 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; hỗ trợ Nhân dân tháo dỡ công trình, xây lại tường rào trong quá trình hiến đất mở đường.

Xác định công tác chuyển đổi số là xu hướng tất yếu và là nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, Huyện đoàn đã tích cực, tiên phong nâng cao năng lực số cho cán bộ, ĐVTN. Từ đó, ĐVTN chủ động tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số; hỗ trợ Nhân dân thực hiện chuyển đổi số. Trong năm 2023, toàn huyện đã thành lập 34 đội hình thanh niên xung kích tuyên truyền nâng cao nhận thức và hỗ trợ Nhân dân thực hiện chuyển đổi số, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Huyện đoàn cũng đã phối hợp với VNPT Triệu Sơn ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số trong ĐVTN giai đoạn 2023-2025; triển khai phần mềm quản lý văn bản VNPT- iOffice...

Để phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong thực hiện các nhiệm vụ, Huyện đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước, của tổ chức đoàn tới ĐVTN. Vận động ĐVTN học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị; duy trì các hoạt động của câu lạc bộ lý luận trẻ.

Phong trào thanh niên tình nguyện cũng được Huyện đoàn đẩy mạnh, trong đó chú trọng gắn các phong trào, phần việc của đoàn với các nội dung, chương trình của địa phương. Từ năm 2023 đến nay ĐVTN toàn huyện đã đảm nhận 110 công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên như: trồng đường cây thanh niên tại khu di tích Đền Nưa - Am Tiên; công trình “Cột điện nở hoa”; “Đường tranh bích họa”; “Em nuôi của đoàn”; tổng dọn vệ sinh môi trường, nạo vét gần 3km mương tiêu nội đồng tại xã An Nông...

Bằng nhiệt huyết, sức trẻ, thông qua những việc làm thiết thực, ĐVTN huyện Triệu Sơn đã và đang góp phần tích cực vào sự phát triển của huyện.

