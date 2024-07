Phát huy sức trẻ, khơi dậy khát vọng cống hiến

Những năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Mường Lát luôn quan tâm bồi dưỡng ý chí cách mạng, hun đúc lý tưởng, bầu nhiệt huyết để hội viên, thanh niên (HVTN) nêu cao khát vọng, bản lĩnh của tuổi trẻ vươn lên lập thân, lập nghiệp; cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đoàn viên, thanh niên xã Quang Chiểu tham gia làm đường giao thông tại bản Pù Đứa.

Anh Lâu Văn Phía, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Mường Lát, cho biết: Hội LHTN Việt Nam huyện Mường Lát có 10.087 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN); 8 ủy ban hội LHTN xã, thị trấn; 8 hội LHTN các trường và trực thuộc; 2 câu lạc bộ và 120 chi hội.

Nhiệm kỳ 2019-2024, hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thông qua các phong trào, các cuộc vận động, như: “Nghĩa tình biên cương Tổ quốc”, "Vì người bạn tòng quân”, đã tổ chức thăm, gặp gỡ, tặng quà, động viên và tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ. Từ đó, tác động tích cực đến nhận thức, ý thức của đông đảo HVTN trên địa bàn huyện; tạo môi trường thuận lợi để HVTN tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, cống hiến sức trẻ tham gia xây dựng quê hương, đáp ứng được nhiệm vụ, yêu cầu trong tình hình mới. Cùng với đó, Hội LHTN huyện đã phối hợp tổ chức được 4 hoạt động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, trên 20 bài dự thi “Tìm hiểu pháp luật”, đăng tải 1.180 bài viết và hơn 2.100 hình ảnh tuyên truyền trên các trang fanpage Huyện đoàn Mường Lát, zalo; phát 50 bản tin hoạt động của hội trên loa truyền thanh huyện; tổ chức 5 hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới cán bộ HVTN; tuyên truyền “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” nhằm tôn vinh những nhân tố, điển hình tiên tiến trong HVTN, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của thế hệ trẻ địa phương.

Ngoài ra, Hội LHTN huyện đã có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp của tuổi trẻ địa phương về tinh thần, khát vọng cống hiến. Trong đó, các cấp hội tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM và đô thị văn minh” thông qua việc thực hiện 15 công trình thanh niên trị giá trên 230 triệu đồng; xây dựng mới 2,5km đường bê tông nông thôn; 1 nhà khăn quàng đỏ trị giá 100 triệu đồng. Phối hợp tổ chức 15 buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn 1.500 lượt HVTN, học sinh; duy trì 5 điểm cổng trường an toàn; 25 đợt tuyên truyền nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị; tổ chức 15 hoạt động “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”, thu hút 2.190 HVTN tham gia; tổ chức thăm và tặng 2.750 suất quà trị giá 1,5 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, khó khăn, người có công với cách mạng; tổ chức 3 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí trị giá 150 triệu đồng và thành lập 1 câu lạc bộ ngân hàng máu sống tham gia hiến máu cứu người trong các trường hợp khẩn cấp.

Cùng với đó, các cấp hội phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức 9 buổi tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 3.000 ĐVTN, giới thiệu việc làm cho 550 thanh niên. Từ đó trên địa bàn huyện đã có 21 mô hình sản xuất, tổ hợp tác do thanh niên làm chủ; triển khai 10 mô hình “Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp” với sự hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp trên 1 tỷ đồng. Hội đã phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Công an trao tặng 8.000 con gà giống cho 80 đồng chí bí thư chi đoàn trên địa bàn huyện; Đoàn Khối Ngân hàng Trung ương hỗ trợ 3 máy ấp trứng cho 3 đồng chí bí thư chi đoàn để thực hiện mô hình khởi nghiệp. Tổng nguồn vốn vay ủy thác do Đoàn thanh niên huyện quản lý hiện nay là trên 65 tỷ đồng...

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Mường Lát Lâu Văn Phía chia sẻ, những hoạt động của Hội LHTN Việt Nam huyện Mường Lát trong nhiệm kỳ qua là dấu mốc đánh dấu bước trưởng thành của thế hệ trẻ địa phương. Tin tưởng rằng, với sức trẻ, sự năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, các cấp hội sẽ tập trung trí tuệ, khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới; thực sự là cầu nối, là ngôi nhà chung và là người bạn đồng hành của các tầng lớp thanh niên tại địa phương; từ đó chung tay, góp sức xây dựng quê hương Mường Lát ngày càng giàu đẹp.

Bài và ảnh: Ngọc Tiến