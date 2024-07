Hội LHPN Thọ Xuân với phong trào chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em

Với mục tiêu giảm thiểu và đẩy lùi bạo lực gia đình, nâng cao chất lượng đời sống cho phụ nữ, các cấp hội LHPN huyện Thọ Xuân đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân. Qua đó, thực hiện hiệu quả hơn các chương trình, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em.

Hội LHPN huyện Thọ Xuân thường xuyên phối hợp tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống bạo lực, xâm hại cho phụ nữ, học sinh trường THCS.

Để nâng cao các kiến thức phòng, chống xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình, chi hội phụ nữ thôn 7, xã Xuân Sinh đã xây dựng các mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, câu lạc bộ “Gia đình 5 không - 3 sạch”, câu lạc bộ “5 có - 3 sạch”... Thông qua mô hình, các thành viên tham gia đã tích cực trong việc tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ trực tiếp những vấn đề liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình; xâm hại phụ nữ, trẻ em; chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em; phòng, chống bạo lực học đường; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường... tạo một môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em trên địa bàn.

Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn 7 Phùng Thị Thơ cho biết: “Tham gia sinh hoạt tại mô hình, câu lạc bộ, các thành viên được nâng cao kiến thức chăm sóc, xây dựng hạnh phúc gia đình và phát triển kinh tế tốt hơn, các chị em phụ nữ đã phần nào tự tin, thổ lộ những tâm tư, tình cảm của mình. Từ đó chúng tôi nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của các chị em để đưa ra những biện pháp can thiệp kịp thời khi có những tình huống xảy ra trong gia đình các hội viên”.

Để nâng cao công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em gái, Hội LHPN xã Xuân Sinh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”; thành lập mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại các thôn. Đến nay đã có 9/12 thôn thành lập mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, 12/12 thôn thực hiện mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”... Các mô hình, câu lạc bộ đã thể hiện là địa chỉ tin cậy, nơi trợ lực cho việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng giới. Ngoài ra, hội LHPN xã đã vận động được nhiều chị em tham gia vào công tác hội, tham gia vào các lớp tập huấn để nâng cao hiểu biết các kiến thức về pháp luật, về các chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Sinh Đỗ Thị Thanh cho biết: “Chúng tôi luôn khuyến khích chị em tham gia hoạt động trong các mô hình, câu lạc bộ. Tại đây, chị em được hướng dẫn cách nhận diện hành vi bạo lực, tác hại và trách nhiệm pháp lý đối với người thực hiện hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; một số kỹ năng ứng xử khi có tình huống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em xảy ra”.

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ huyện Thọ Xuân đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em gái thông qua các lớp tập huấn... Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở hội phối hợp với Trung tâm Y tế, Công an huyện tổ chức các lớp tập huấn phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em thu hút hàng nghìn lượt người tham gia.

Bên cạnh đó, các cấp hội LHPN trong huyện còn xây dựng 145 mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; 41 mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp”, “Mẹ đỡ đầu”; 135 câu lạc bộ “Gia đình 5 không - 3 sạch”; 15 câu lạc bộ “5 có - 3 sạch”. Thông qua các mô hình, nhận thức của chị em đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc bạo hành gia đình thay vì che giấu như trước kia đã được hội viên phụ nữ bị bạo hành tin tưởng đến với tổ chức hội phụ nữ nhờ can thiệp, hỗ trợ, giúp đỡ.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Thọ Xuân Nguyễn Thị Nga cho biết: “Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em đã đạt được những kết quả tích cực. Cán bộ hội cơ sở luôn tích cực, phát huy vai trò, trách nhiệm, luôn năng nổ, nhiệt tình với công việc. Chính vì vậy, hội phụ nữ đã đóng góp rất tích cực trong công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em trên địa bàn huyện, tạo môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em phát triển toàn diện”...

Bài và ảnh: Minh Khanh