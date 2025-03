Phát huy nội lực, huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích

Những năm qua, huyện Như Thanh luôn quan tâm tới công tác gìn giữ và phát huy giá trị các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn huyện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của Nhân dân, thu hút khách du lịch về với các điểm di tích.

Di tích lịch sử văn hóa và thắng cảnh Phủ Na thu hút đông đảo du khách đến tham quan, vãn cảnh.

Phủ Na được xây dựng năm 1909 theo kiến trúc thời Nguyễn, nằm ở chân dãy núi Nưa, thuộc địa bàn xã Xuân Du. Đây là nơi thờ nhiều vị thánh, nhưng nổi bật nhất là Bà Triệu, mẫu Thượng Ngàn, công chúa Liễu Hạnh. Trải qua biến cố của lịch sử, nhiều hạng mục của di tích bị xuống cấp. Từ năm 2019, được sự quan tâm của Nhà nước, di tích được đầu tư trùng tu các hạng mục, như: đền Mẫu, cổng tam quan, các công trình phụ... tạo diện mạo mới khang trang, bề thế, thu hút đông đảo du khách gần xa. Từ đầu năm 2025 đến nay, Phủ Na đón hơn 150.000 lượt khách đến tham quan, vãn cảnh, cầu phúc, cầu an.

Anh Nguyễn Văn Nhật, ở phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa), cho biết: "Tôi đã đến với Phủ Na nhiều lần vào dịp đầu năm, nhưng năm nay có nhiều đổi thay, không còn tình trạng ăn xin, có khu để xe rộng rãi tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của du khách. Đặc biệt, công tác an ninh trật tự tại đây được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo nên sự an toàn, thân thiện cho du khách khi đến với Phủ Na; công tác vệ sinh môi trường cũng được quan tâm...".

Ông Bùi Đức Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du, cho biết: Quần thể di tích Phủ Na được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa và thắng cảnh năm 1993. Ngày 2/1/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định công nhận Phủ Na là điểm du lịch cấp tỉnh. Được sự quan tâm của Nhà nước, Phủ Na được đầu tư xây dựng khang trang, trở thành nơi sinh hoạt tâm linh của người dân trong và ngoài xã. Những năm gần đây, số lượng du khách về với Phủ Na ngày càng tăng lên. Để đảm an toàn cho Nhân dân và du khách thập phương, xã Xuân Du đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tư, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh, an toàn thực phẩm. Lắp đặt hệ thống camera để giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Hiện nay, tại Phủ Na đã thực hiện số hóa di tích tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của di tích; các ki-ốt kinh doanh, dịch vụ được di dời ra khỏi vùng lõi khu di tích. Phân công lực lượng lao động hợp lý để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan trong khu di tích.

Huyện Như Thanh hiện có 5 di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng, trong đó có 1 di tích lịch sử cấp quốc gia. Để gìn giữ và phát huy giá trị của các di tích, huyện đã chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn có các di tích thực hiện công tác quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích. Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện kiểm kê di tích, làm cơ sở cho công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy các di tích. Từ năm 2021 đến nay, huyện Như Thanh đã huy động các nguồn lực để trùng tu, tôn tạo 5 di tích với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Sau khi được trùng tu, tôn tạo, đi vào hoạt động, di tích ngày càng phát huy giá trị, thu hút đông đảo Nhân dân và khách thập phương tới tham quan, chiêm bái, cầu phúc, cầu an, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa tâm linh và quảng bá đất và người Như Thanh.

Ông Đinh Xuân Thắng, Trưởng Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Như Thanh, cho biết: Để gìn giữ và phát huy các di tích lịch sử văn hóa, huyện Như Thanh tiếp tục phát huy nội lực kết hợp huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích. Kết nối các di tích: Lò Cao kháng chiến Hải Vân; đền Mẫu Phủ Sung, đền Đức Ông Khe Rồng (thị trấn Bến Sung), đền Phủ Na (xã Xuân Du), đền Bạch Y Công Chúa (xã Phú Nhuận) với di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh địa điểm cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, gồm: núi Nưa, đền Nưa, Am Tiên để hình thành và phát huy hiệu quả loại hình du lịch văn hóa tâm linh. Xây dựng và triển khai đề án lựa chọn một số lễ hội văn hóa đặc trưng, loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tổ chức thường niên nhằm quảng bá, tạo thương hiệu riêng cho du lịch Như Thanh. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác, vận động Nhân dân tham gia góp công, góp của, cùng với Nhà nước tu bổ, tôn tạo các di tích. Đẩy mạnh công tác giáo dục về di sản để người dân hiểu và chung sức cùng với chính quyền địa phương gìn giữ và phát huy giá trị di tích. Qua đó, góp phần thúc đẩy du lịch văn hóa tâm linh của huyện ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Xuân Cường