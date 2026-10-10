Phát động Phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Sáng 10/10, tại thủ đô Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức Lễ phát động Phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết nối trực tuyến đến 33 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các lực lượng tham gia buổi lễ tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự lễ phát động tại điểm cầu thủ đô Hà Nội có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương, TP Hà Nội và hơn 12.000 người dân.

Tham gia lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có hơn 5.000 người, là học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và người cao tuổi. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ phát động.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự buổi lễ tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Dân cường thì quốc thịnh”. Một quốc gia mạnh cần những người dân khỏe mạnh. Một đất nước phát triển bền vững phải bắt đầu từ một cộng đồng khỏe mạnh.

Để mục tiêu đó trở thành hiện thực, điều quan trọng là mỗi người dân hãy bắt đầu từ chính mình bằng một sự lựa chọn đơn giản: Chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện để tập luyện. Khi vận động trở thành thói quen của mỗi người, sẽ tạo được một xã hội năng động, một cộng đồng khỏe mạnh, tạo nền tảng cho hạnh phúc của Nhân dân và sức mạnh của quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát động Phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. (Ảnh chụp từ màn hình)

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi mỗi người dân Việt Nam dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì và sống ở đâu hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp tập luyện thường xuyên, để thể thao trở thành niềm tin và niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của cộng đồng.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng hành động thiết thực, quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tập luyện, biến khí thế ngày phát động thành phong trào tự giác, thường xuyên, bền vững trong Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, đại biểu và các lực lượng tham gia chạy hưởng ứng lễ phát động.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: “Thể thao dạy chúng ta: Muốn đi xa phải bền bỉ, muốn chiến thắng phải vượt qua chính mình. Mỗi bước chân, mỗi phút vận động hôm nay là động lực của hàng triệu triệu bước chân mãi mãi từ ngày mai. Cùng vận động, hòa chung nhịp, góp phần tạo nên sức mạnh, tầm vóc và sức sống của một Việt Nam khỏe mạnh, năng động, phú cường, thịnh vượng”.

Tiết mục biểu diễn võ thuật do cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) biểu diễn tại buổi lễ.

Sau nghi thức phát động, tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đại biểu và các lực lượng tham gia đã thực hiện chạy bộ trong khuôn viên Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh để hưởng ứng sự kiện.

Cũng trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra các tiết mục giao lưu biểu diễn võ thuật và các môn thể thao của các lực lượng, câu lạc bộ thể dục - thể thao trên địa bàn tỉnh.

Đỗ Đức