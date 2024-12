PC Thanh Hóa tổ chức lễ phát động - Ký cam kết an toàn lao động

Với mục tiêu đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng nghiệp, gia đình, đơn vị và hướng tới toàn xã hội, chiều 2/12/2024, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã tổ chức Lễ phát động ký cam kết an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Toàn cảnh lễ phát động – ký cam kết an toàn lao động của Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Tham dự lễ phát động có các đồng chí: Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc; Trịnh Quang Minh – Chủ tịch Công đoàn; Bùi Xuân Thành - Trưởng Ban An toàn cùng lãnh đạo, chuyên viên các Ban chuyên môn thuộc đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và PC Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Những năm qua, PC Thanh Hóa luôn quán triệt, chỉ đạo và đặt vấn đề ATVSLĐ là yếu tố quan trọng hàng đầu trong sự phát triển bền vững của đơn vị. Theo đó, quá trình triển khai nhiệm vụ, cả hệ thống chính trị Công ty cùng vào cuộc, trong đó đặc biệt luôn xác định phải nêu cao ý thức, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị và toàn thể CBCNV. Nhiều giải pháp được quyết liệt triển khai như: tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, chăm sóc sức khỏe, thực hiện các chế độ cho người lao động theo đúng quy định.

Để tạo sự chuyển biến rõ rệt, nâng cao hơn nữa chất lượng giúp ngăn ngừa các nguy cơ mất an toàn trong quá trình lao động sản xuất, lễ phát động ký cam kết an toàn lao động giữa người lao động trực tiếp, cán bộ quản lý, đại điện Công đoàn và người sử dụng lao động trong PC Thanh Hóa đã thể hiện rõ nét trong văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm của người lao động về ATLĐ đồng thời bảo vệ quyền lợi của cả người lao động và người sử dụng lao động để từ đó xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đại diện trưởng các đơn vị và công nhân tiêu biểu cam kết an toàn lao động tại lễ phát động.

Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa ký cam kết với giám đốc các đơn vị điện lực trực thuộc và công nhân tiêu biểu.

Sau khi đại diện Trưởng đơn vị, công nhân tiêu biểu đọc bản cam kết cá nhân, buổi lễ đã tiến hành phát động ký cam kết an toàn lao động giữa người lao động trực tiếp, cán bộ quản lý, đại điện Công đoàn và người sử dụng lao động trong Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc Vũ Anh Phương phát biểu chỉ đạo tại lễ ký cam kết.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Vũ Anh Phương nhấn mạnh: An toàn lao động là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp và ở đó con người là tài sản quý giá nhất. Tại sự kiện lần này đã thể hiện sự cam kết của người lao động với người sử dụng lao động. Đồng chí mong muốn từ tầm vóc của một đơn vị lớn đang trên đà phát triển vượt bậc như hiện nay trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc, cùng với những điều kiện thuận lợi, sau sự kiện này đề nghị các đơn vị trực thuộc PC Thanh Hóa lan tỏa tinh thần, triển khai sâu rộng đến toàn thể CBCNV để mỗi hành động, việc làm luôn thể hiện trách nhiệm đối với chính bản thân, đồng nghiệp, cơ quan và cộng đồng.

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Hải phát biểu tại Lễ ký cam kết.

Lễ ký cam kết đã đánh dấu mốc quan trọng việc thực thi các quy trình, quy định ATVSLĐ và là động lực cho mỗi người lao động trong Công ty ý thức hơn nữa về bảo vệ bản thân và đồng nghiệp. Thông qua các hoạt động cụ thể và sự cam kết của từng cá nhân, tin tưởng công tác an toàn vệ sinh lao động sẽ ngày càng được thực hiện nghiêm túc, góp phần xây dựng văn hóa an toàn, không chỉ nâng cao chất lượng công việc mà còn tạo ra sự yên tâm cho người lao động khi bước vào làm việc mỗi ngày để “Làm việc an toàn - Về nhà an toàn” cũng như thể hiện sự đồng lòng quyết tâm của toàn thể CBCNV phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 và những năm tiếp theo. Giám đốc PC Thanh Hóa – Hoàng Hải phát biểu chia sẻ tại buổi lễ.

Hùng Mạnh (PC Thanh Hóa)