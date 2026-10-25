Ông Obama và ông Trump công kích nhau trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và đương kim Tổng thống Donald Trump ngày 24/10 đã công khai chỉ trích lẫn nhau tại các cuộc vận động tranh cử, trong bối cảnh chỉ còn 10 ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Hai bên tập trung vào những vấn đề như kinh tế, chi phí sinh hoạt, chính sách đối ngoại và cách điều hành chính phủ, đồng thời kêu gọi cử tri ủng hộ đảng mình.

Phát biểu tại một cuộc vận động của đảng Dân chủ ở thành phố Cleveland, bang Ohio, ông Obama chỉ trích nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, cho rằng chính quyền hiện nay đang thể hiện sự yếu kém trong điều hành, đồng thời cáo buộc chính phủ để xảy ra tình trạng hỗn loạn, lạm quyền và tham nhũng. Ông kêu gọi cử tri sử dụng lá phiếu để thể hiện sự không hài lòng với chính quyền đương nhiệm.

Cựu Tổng thống Obama tập trung phê phán chính sách kinh tế của ông Trump, cho rằng cam kết giảm giá cả chưa được thực hiện và cuộc chiến tại Iran đã đẩy Mỹ vào khủng hoảng kinh tế. Ông cũng chỉ trích chính sách thuế quan và cho rằng Tổng thống Trump chưa dành đủ sự quan tâm cho việc giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt của người dân.

Bên cạnh đó, ông Obama cũng chỉ trích các nghị sĩ Cộng hòa vì không giám sát hiệu quả chính quyền, đồng thời kêu gọi cử tri ủng hộ đảng Dân chủ nhằm tăng cường vai trò giám sát đối với chính phủ.

Cùng ngày, phát biểu tại một cuộc vận động ở thành phố Perry, bang Georgia, Tổng thống Trump đáp trả bằng cách gọi ông Obama là “một tổng thống tồi tệ”, đồng thời khẳng định đảng Cộng hòa đã trở nên mạnh hơn dưới sự lãnh đạo của ông.

Ông Trump nhấn mạnh các thành tựu mà ông cho là đạt được trong lĩnh vực kinh tế, bao gồm cắt giảm thuế, tăng trưởng kinh tế và giảm tội phạm, đồng thời tuyên bố nước Mỹ đang bước vào “thời kỳ hoàng kim”. Cựu Tổng thống Obama và đương kim Tổng thống Trump từng nhiều lần đối đầu bằng những phát ngôn chỉ trích lẫn nhau kể từ khi ông Trump nhậm chức lần đầu vào năm 2017. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới được xem là cơ hội để cử tri đánh giá chính sách của chính quyền đương nhiệm và quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội Mỹ.

Ngọc Liên