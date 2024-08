Nỗ lực là điểm đến an toàn, hấp dẫn

Chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất các điều kiện đảm bảo đón khách an toàn, hấp dẫn. Đây được xem là cơ hội để du lịch Thanh Hóa bứt phá về đích sớm trong năm 2024.

Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Eco Garden (Bá Thước) đưa vào khai thác không gian ngoài trời, tạo điểm nhấn hấp dẫn du khách.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay sẽ kéo dài 4 ngày (từ ngày 31/8 - 3/9). Đây là đợt nghỉ lễ dài ngày cuối cùng trong năm, đồng thời là kỳ nghỉ trước khi học sinh bước vào năm học mới. Chính vì vậy, lượng khách có nhu cầu du lịch trong kỳ nghỉ này sẽ rất lớn. Thông tin từ các đơn vị lữ hành cho biết, xu hướng của kỳ nghỉ này đó là du lịch gần, chi phí hợp lý được đông đảo du khách lựa chọn. Trong đó, Thanh Hóa có đa dạng sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu của tất cả các dòng khách, đặc biệt là việc đưa vào vận hành các khu vui chơi, giải trí mới là một trong những trọng điểm du lịch của khu vực phía Bắc.

Được biết, để chuẩn bị khai thác thị trường khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, từ trung tuần tháng 7, một số công ty lữ hành đã phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống, lưu trú, vui chơi, giải trí... tại các khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh để xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn, với mức giá hợp lý nhằm thu hút du khách. Với sự chủ động, linh hoạt, đến nay phần lớn các đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành trên 70% kế hoạch kinh doanh tour dịp lễ. Về cơ bản, giá các sản phẩm, dịch vụ du lịch không tăng so với ngày thường. Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp nhận định, hoạt động du lịch kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sẽ không rơi vào tình trạng quá tải như kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua.

Theo bà Lê Thị Phương, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ du lịch quốc tế Lạc Hồng (TP Thanh Hóa): "Kỳ nghỉ lễ năm nay giá dịch vụ tại các khu, điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản ổn định, không tăng so với ngày thường. Đối với du lịch nội tỉnh, xu hướng du lịch tự túc tiếp tục là lựa chọn ưu tiên, với những điểm đến nổi bật như TP Sầm Sơn, Flamingo Ibiza Hải Tiến, Pù Luông, bản Mạ... và một số điểm đến, khu vui chơi, mua sắm trên địa bàn TP Thanh Hóa. Với đa dạng sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu của tất cả các phân khúc khách hàng, lượng khách từ các tỉnh phía Bắc và phía Nam qua đường hàng không đến Thanh Hóa chắc chắn sẽ tiếp tục tăng mạnh. Do đó, các cơ sở kinh doanh, điểm đến cần có sự chuẩn bị tốt các điều kiện đón tiếp, phục vụ khách. Để du khách có thêm lựa chọn, đơn vị chúng tôi sẽ tổ chức một số tour trải nghiệm chủ đề kết hợp với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, diễn ra tại một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp này".

Các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Sầm Sơn sẵn sàng các điều kiện đón khách kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Tại Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước), đến nay các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú đã cơ bản hoàn tất các điều kiện đón tiếp, phục vụ khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Chi hội trưởng Chi hội Du lịch Pù Luông Đỗ Đức Mạnh cho biết: Để tiếp tục khẳng định Pù Luông là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nói chung, các khu nghỉ dưỡng nói riêng đã có sự chủ động trong công tác chuẩn bị đón khách. Trong đó, một số khu nghỉ dưỡng đã hoàn thiện các khu vực vui chơi, giải trí ngoài trời, phục vụ hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực... hay gala dinner của du khách. Với khả năng đón khách còn hạn chế, vì vậy các khu nghỉ dưỡng sẽ không tiếp nhận lượng khách vượt quá khả năng phục vụ, làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và uy tín của điểm đến. Ngoài ra, một số vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ... cũng được các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đặc biệt chú trọng trong suốt những ngày “cao điểm” đón khách.

Dự báo hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ không quá sôi động, song đây là cơ hội lớn để du lịch Thanh Hóa bứt tốc về đích. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch, giữ vững hình ảnh du lịch Thanh Hóa hấp dẫn, an toàn, thân thiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản yêu cầu các địa phương, ban quản lý các khu, điểm và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường công tác tuyên truyền ứng xử văn minh du lịch; bảo đảm các trung tâm hỗ trợ du khách, đường dây nóng hoạt động thông suốt, hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại của du khách... Trong dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tranh giành, chèo kéo du khách, không niêm yết giá và bán không theo giá niêm yết...

Bài và ảnh: Hoài Anh