Như Xuân tăng tốc để hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả chỉ tiêu năm 2024

Sáng 8/10, đã diễn ra hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân lần thứ 21, khóa XXIII, xem xét, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2024, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đạt kết quả tích cực. Đến nay, tất cả 27 chỉ tiêu đề ra đều đạt từ 70% kế hoạch trở lên; dự kiến đến cuối năm tất cả các chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thu ngân sách 9 tháng của huyện ước đạt 1.401,351 tỷ đồng, đạt 188% dự toán tỉnh giao và đạt 182% dự toán huyện giao, bằng 193% so với cùng kỳ. Toàn huyện đã giải ngân 195,064 tỷ đồng, đạt 48,7% kế hoạch (KH).

Tổng diện tích gieo trồng 12.100,1ha, đạt 100% KH. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 28.300 tấn, đạt 113,2% KH. Trong 9 tháng đã tích tụ 295 ha đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, đạt 148% kế hoạch; trồng 1.388 ha rừng sản xuất, đạt 92,5% KH; độ che phủ rừng đạt 70%, đạt 100% KH.

Công tác quy hoạch được quan tâm chỉ đạo, đã phê duyệt, điều chỉnh 9 đồ án quy hoạch cho các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất kinh doanh và tôn giáo.

Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, 9 tháng đã kết nạp 165 đảng viên mới, đạt 103,1% KH. Vai trò của MTTQ và các đoàn thể ngày càng được phát huy; các phong trào thi đua, các cuộc vận động được đẩy mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Văn Thuận thông qua báo cáo 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như: Tiến độ xây dựng thôn nông thôn mới còn chậm. Tỷ lệ giải ngân vốn các dự án đầu tư công do huyện quản lý thấp, đến nay mới đạt 32% KH. Tình trạng ô nhiễm môi trường còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, nhất là tại các trang trại chăn nuôi lợn. Việc triển khai thực hiện các dự án chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở một số tổ chức Đảng chưa được quan tâm đúng mức, tỷ lệ kết nạp đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra.

Bí thư Huyện ủy Lương Thị Hoa phát biểu kết luận hội nghị.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Huyện ủy Lương Thị Hoa yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các ngành, địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra từ đầu năm.

Tiếp tục chỉ đạo đầu tư thâm canh và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật; tích tụ đất đai để tổ chức sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Tăng cường công tác phòng, chống lụt bão.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các chính sách khuyến khích của tỉnh, của huyện nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp, ngành nghề nông thôn. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn.

Chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2024. Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý ngân sách nhà nước; đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách địa bàn. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm vấn đề gây ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa ở cơ sở. Huy động các nguồn lực để đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử - văn hoá gắn với phát triển du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc miền núi; hoàn thành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, khách quan, đúng quy định.

Anh Tuân