Nhiều hoạt động hè bổ ích cho trẻ em

Sau một năm học căng thẳng, mùa hè là khoảng thời gian trẻ em luôn mong đợi. Đó là quãng thời gian trẻ được nghỉ ngơi, vui chơi, giải tỏa mọi áp lực. Để trẻ có một mùa hè bổ ích, ý nghĩa và an toàn, các cấp, ngành, địa phương cùng gia đình đã quan tâm tạo điều kiện cho trẻ được tham gia các hoạt động trải nghiệm, các khóa học năng khiếu, kỹ năng sống, các sân chơi giải trí.

Lớp học múa tại Nhà Văn hóa thiếu nhi TP Thanh Hóa.

Để cho con có một kỳ nghỉ hè bổ ích, an toàn, ngay từ đầu tháng 5, nhiều bậc phụ huynh đã tìm hiểu thông tin các lớp học năng khiếu, kỹ năng sống theo mong muốn của trẻ. Chị Hoàng Thị Phương (phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) cho biết, con trai 9 tuổi của chị rất thích đá bóng. Phần thưởng của con cho một năm học đầy cố gắng là được tham gia lớp học đá bóng trong dịp hè. Vì vậy, khi gần kết thúc năm học, chị Linh đã tìm hiểu thông tin các lớp dạy bóng đá từ các trang mạng xã hội như facebook, zalo để đăng ký cho con. Tham gia học được một tuần, con trai chị rất thích thú, phấn khởi vì được tham gia môn thể thao yêu thích. Tương tự, chị Dương Thị Linh (phường Đông Thọ) có con gái 7 tuổi đam mê múa hát, cháu luôn mong muốn hè này sẽ được tham gia học dance. Thấy đó là mong muốn chính đáng của con, chị Linh đã tìm hiểu các lớp dạy múa và đăng ký cho con học. Chị Linh chia sẻ: "Thông qua bạn bè, tôi đã tìm được trung tâm dạy dance cho con. Hy vọng từ khóa học, con tôi không chỉ được thể hiện đam mê, năng khiếu, mà còn được giao lưu với các bạn cùng lứa tuổi, được rèn luyện thêm các kỹ năng sống cần thiết".

Qua khảo sát thực tế cho thấy, hiện nay, nhu cầu cho con tham gia các hoạt động trải nghiệm, khóa học năng khiếu, kỹ năng sống của các bậc phụ huynh rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu, các trung tâm đào tạo kỹ năng sống đã triển khai nhiều chương trình, khóa học đào tạo, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ em. Các lớp dạy kỹ năng sống, năng khiếu tại các trung tâm, đơn vị đều được triển khai đa dạng, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để trẻ em được vui chơi, rèn luyện, thể hiện năng khiếu, tài năng của mình.

Tại Trung tâm Đào tạo kỹ năng Tâm Việt Thanh Hóa (TP Thanh Hóa), vào mỗi dịp hè thường tổ chức các khóa trại hè và các lớp học rèn luyện kỹ năng sống theo hình thức bán trú cho trẻ em tham gia. Tham gia các lớp học, khóa học tại trung tâm, các em sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động, trò chơi. Từ đó, giúp các em rèn luyện kỹ năng tự tin thuyết trình, giao tiếp ứng xử, xử lý tình huống trong cuộc sống, tự lập, tự bảo vệ bản thân, kỹ năng sinh tồn...

Hay tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi TP Thanh Hóa, mỗi dịp hè thường tổ chức 2 - 3 đợt tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Duy trì 18 lớp năng khiếu cơ bản, nâng cao cho các em học sinh như: thanh nhạc, hội họa - mỹ thuật, đàn, múa, khiêu vũ thể thao, võ thuật... Ngoài ra, Nhà Văn hóa Thiếu nhi TP Thanh Hóa còn tổ chức hoạt động Câu lạc bộ bạn đọc Cây Sồi, xây dựng tủ sách thiếu nhi nhằm giới thiệu đến các em những cuốn sách hay.

Có mặt tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi TP Thanh Hóa vào một chiều cuối tháng 5, chúng tôi ghi nhận các lớp học múa, đàn piano, zumba kids, võ thuật... đã hoạt động sôi nổi, thu hút nhiều em nhỏ tham gia. Em Nguyễn Minh Hà, tham gia lớp múa chia sẻ: “Mùa hè là dịp em được tham gia các khóa học năng khiếu thoải mái, giúp em được sống với đam mê, tinh thần phấn khởi, vui vẻ hơn”.

Anh Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thiếu nhi TP Thanh Hóa cho biết, hè năm 2024, đơn vị dự kiến sẽ tổ chức các khóa học, chương trình dạy kỹ năng sống, duy trì dạy 18 bộ môn năng khiếu cho khoảng 700 - 800 trẻ em. Để chuẩn bị một mùa hè sôi nổi, ý nghĩa cho các em, nhà văn hóa thiếu nhi đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, đầu tư thêm trang thiết bị, dụng cụ giảng dạy, luyện tập. Đồng thời, cộng tác với các giáo viên dạy năng khiếu có kinh nghiệm nhiều năm để cùng giáo viên của nhà văn hóa thiếu nhi nâng cao chất lượng dạy, luyện tập cho các em.

Trẻ em tham gia các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống tại Trung tâm đào tạo kỹ năng sống Tâm Việt (TP Thanh Hóa).

Bên cạnh đó, các địa phương, tổ chức đoàn thanh niên, ngành giáo dục và đào tạo, ngành lao động - thương binh và xã hội đã phối hợp triển khai công tác tiếp nhận học sinh tham gia sinh hoạt đoàn, đội trong dịp hè tại địa phương; tổ chức các hoạt động hưởng ứng phát động toàn dân tập luyện bơi, phòng, chống đuối nước; phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống xâm hại, bạo lực cho trẻ em; vận động các em tham gia hoạt động công ích tại địa phương. 100% cơ sở đoàn - đội triển khai các hoạt động hè cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn như: truyền thông về Luật Trẻ em, quyền trẻ em; tổ chức các lớp bồi dưỡng, năng khiếu, các lớp tập huấn, các lớp dạy bơi miễn phí. Đồng thời, các cấp bộ đoàn luôn quan tâm hỗ trợ những trẻ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em ở khu vực miền núi, ven biển. Qua những hoạt động của tổ chức đoàn, các em được hình thành và rèn luyện kỹ năng sống, giúp trẻ tự tin giao tiếp và bảo vệ mình tránh những mối nguy hại có thể xảy ra.

Với nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi được triển khai trong dịp hè đã tạo ra những sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh cho trẻ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tại các địa phương. Song, vẫn còn không ít trẻ em chưa có được mùa hè đúng nghĩa. Do đó, để mùa hè là những khoảng thời gian đáng nhớ đối với trẻ, rất cần sự chung tay của gia đình và toàn xã hội để các hoạt động hè của trẻ được diễn ra sôi nổi, an toàn, lành mạnh.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi