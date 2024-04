Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Mai An Tiêm 2024

Ngày 19 và 20/4 (tức ngày 11 và 12/3 năm Giáp Thìn), tại Khu Di tích đền thờ Mai An Tiêm xã Nga Phú (Nga Sơn) sẽ diễn ra Lễ hội Mai An Tiêm năm 2024 .

Một số nghi lễ trong Lễ hội Mai An Tiêm năm 2023.

Lễ hội Mai An Tiêm dự kiến sẽ khai mạc vào 8 giờ ngày 19/4 (tức ngày 11/3 năm Giáp Thìn) với các nghi lễ truyền thống và chương trình nghệ thuật chào mừng.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động đặc sắc sẽ được tổ chức, như: Lễ rước sắc phong Đức thánh Mai An Tiêm từ làng văn hóa Văn Đức đến đền thờ Mai An Tiêm và một số phần thi văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, như: thi khắc dưa, kéo co, cờ tướng, bóng chuyền hơi và liên hoan văn nghệ.

Điểm mới trong Lễ hội Mai An Tiêm năm nay là UBND huyện Nga Sơn xây dựng 5 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP và các sản phẩm thế mạnh của địa phương.

Lễ hội Mai An Tiêm có nhiều hoạt động đặc sắc, truyền thống.

Lễ hội Mai An Tiêm được tổ chức hằng năm nhằm khẳng định và tôn vinh công lao to lớn tinh thần anh dũng, cần cù trong lao động và sản xuất của Đức thánh Mai An Tiêm. Đồng thời, khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc của quê hương Nga Sơn.

Thông qua hoạt động của lễ hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp Nhân dân, từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ hội Mai An Tiêm năm 2023.

Đây cũng là dịp để đẩy mạnh các hoạt động phát triển du lịch, thu hút du khách, góp phần giới thiệu, quảng bá nét đẹp của vùng đất và con người Nga Sơn tới bạn bè, du khách; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển kinh tế - văn hoá xã hội trên địa bàn huyện.

Lê Hoà