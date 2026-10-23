Nhật Bản, Phần Lan thảo luận vấn đề hạt nhân

Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Shinjiro Koizumi sẽ hội đàm với người đồng cấp Phần Lan Antti Hakkanen tại Tokyo vào ngày 26/10, trong đó việc Helsinki sửa đổi luật liên quan đến vũ khí hạt nhân dự kiến là một nội dung đáng chú ý. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Tokyo cũng đang xem xét khả năng điều chỉnh chính sách phi hạt nhân lâu nay.

Phát biểu với báo giới ngày 22/10, ông Koizumi cho biết: “Trong những năm gần đây, Phần Lan đã tiến hành củng cố căn bản chính sách an ninh. Một ví dụ là việc sửa đổi luật cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào nước này”.

Tháng 3 vừa qua, Phần Lan sửa đổi các quy định được duy trì trong nhiều thập kỷ, cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ. Helsinki cho biết động thái này nhằm tăng cường sự phù hợp với chính sách răn đe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài.

Vấn đề hạt nhân cũng đang được Nhật Bản thảo luận. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình cuối tháng trước, ông Koizumi cho rằng Nhật Bản cần thảo luận về vấn đề hạt nhân “mà không có điều cấm kỵ”, trong bối cảnh Trung Quốc và Nga sở hữu năng lực hạt nhân, còn Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa.

Đề cập việc Pháp mở rộng năng lực hạt nhân nhằm cung cấp “ô hạt nhân” cho châu Âu và việc Phần Lan sửa đổi luật, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhận định đang có sự thay đổi trong cách tiếp cận vấn đề hạt nhân trên thế giới, khi những điều từng được coi là cấm kỵ đang được đưa ra thảo luận trong bối cảnh môi trường an ninh tại châu Á và toàn cầu ngày càng phức tạp.

Cuộc gặp giữa hai bộ trưởng diễn ra trong lúc Chính phủ Nhật Bản đẩy mạnh thảo luận về việc sửa đổi các văn kiện quan trọng định hướng chính sách an ninh, dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay. Trong số các vấn đề được xem xét có khả năng điều chỉnh “Ba nguyên tắc phi hạt nhân” lâu nay của Nhật Bản và đề xuất sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Bích Hồng