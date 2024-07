Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024

Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như: Thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao đột biến, đã có lúc gây quá tải cục bộ một số khu vực trong tỉnh; ngừng cấp điện để phục vụ thi công ĐZ 500kV mạch 3... Tuy nhiên với ý chí quyết tâm, nỗ lực lớn, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chuyên môn, đoàn thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các lĩnh vực, phòng/ban, đơn vị trực thuộc hoàn thành xuất sắc 5 nhiệm vụ trọng tâm đề ra, đảm bảo mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống Nhân dân trong tỉnh.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tổ chức thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Cụ thể 6 tháng đầu năm 2024, Công ty đã hoàn thành đóng điện 72/82 dự án, chuẩn bị đầu tư 3 dự án. Tổn thất lũy kế 6 tháng theo chu kỳ thương phẩm thực hiện 3,89%, thấp hơn 1,29% so với cùng kỳ và thấp hơn kế hoạch năm 0,08%. Không để xảy ra sự cố TBA 110kV, không có sự cố kéo dài đường dây... Điện thương phẩm thực hiện 6 tháng đạt 3.775,63 triệu kWh, tăng trưởng 12,28% so với cùng kỳ năm 2023; giá bán điện bình quân 1.891,67 đồng/kWh, tăng 6,77 đồng; doanh thu 7.142,25 tỷ đồng, tỷ lệ thu đạt 100,02% cao hơn kế hoạch Tổng công ty giao là 0,22%. Thay định kỳ 59.171 công tơ 1 pha; 13.168 công tơ 3 pha; 1.300 TI và 96 TU đạt kế hoạch Tổng Công ty giao.

Trong công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ điện lực, doanh thu 6 tháng đầu năm thực hiện là 45,402 tỷ đồng, lợi nhuận 6 tháng đầu năm thực hiện là 5,453,5 tỷ đồng, bằng 12% doanh thu, đạt 50,2% kế hoạch Tổng Công ty giao năm 2024. Công ty chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, chương trình điều chỉnh phụ tải, sử dụng dịch vụ tiện ích từ tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769; thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt... Tích cực tham gia lực lượng xung kích Công ty hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 cũng như chuẩn bị dự phòng. Hỗ trợ liên hệ, sắp xếp nơi tập kết ăn nghỉ, các vị trí thi công cũng như tổ chức thăm hỏi, động viên lực lượng xung kích đến từ 13 Công ty trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam và miền Trung được tăng cường cho dự án nằm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra còn thực tốt các mặt về lĩnh vực tài chính, tổ chức, viễn thông và công nghệ thông tin, truyền thông, văn hóa doanh nghiệp... Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn đảm bảo việc làm, chăm lo quyền và lợi ích, nâng cao đời sống, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên, người lao động...

Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và công tác an sinh xã hội; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên thông qua việc kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ chủ chốt; nghiêm túc chấp hành nguyên tắc tổ chức, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho 27 đối tượng kết nạp Đảng; thực hiện kết nạp 8 đoàn viên ưu tú vào Đảng (đạt 32%, chỉ tiêu 25 đảng viên); công nhận đảng chính thức cho 15 đảng viên dự bị; tổ chức đào tạo Trung cấp lý luận chính trị cho 7 cán bộ đơn vị cấp 4; thực hiện kiện toàn cấp ủy của 9 chi bộ có thay đổi về mô hình tổ chức và thay đổi về nhân sự; hoàn thiện hồ sơ trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ra kết luận tiêu chuẩn chính trị cho 26 cán bộ, đảng viên được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại trong năm 2024. Chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát và thi hành Điều lệ Đảng; quan tâm công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể...

Dưới sự chủ trì của Ban Thường vụ Đảng ủy, đại biểu tham dự Hội nghị cùng thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và bàn giải pháp khắc phục mang tính trọng tâm, lâu dài.

Tại Hội nghị, dưới sự chủ trì của Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và đại biểu tham dự đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng vào nội dung do Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty chuẩn bị. Trong đó tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo nâng cao các chỉ tiêu đạt được về công tác dự báo phụ tải, chuyển dịch phụ tải, DR, tiết kiệm điện và thông tin giải đáp kiến nghị của khách hàng; phương thức vận hành hệ thống điện, điều hành xử lý sự cố, bài học kinh nghiệm và giải pháp thực hiện trong thời gian tới; giảm tổn thất điện năng; đầu tư xây dựng; thực trạng công tác an toàn, phòng chống khắc phục thiên tai, giảm thiểu hành lang lưới điện; sản xuất kinh doanh; quản lý nâng cao giá bán điện bình quân; tài chính kế toán; an toàn thông tin và văn hóa doanh nghiệp... Những kiến nghị, đề xuất đưa ra được Ban Thường vụ Đảng ủy phân tích, đánh giá và trả lời thỏa đáng.

Trao Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa về việc chuẩn y kết quả bầu cử Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025 cho ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty.

Khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Tại Hội nghị, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Mai Quỳnh Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã trao Quyết định về việc chuẩn y kết quả bầu cử Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Hoàng Hải, Giám đốc Công ty và tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, bằng khen cho Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Mai Quỳnh Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Mai Quỳnh Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa. Đồng chí nhấn mạnh: Nhiều năm qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa là một trong những đơn vị lớn mạnh và đạt nhiều thành tích trong toàn Khối. Để phát huy được tiềm năng, thế mạnh và khẳng định rõ nét hơn vị trí, vai trò của mình, bên cạnh nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn được giao về đầu tư xây dựng; quản lý, vận hành an toàn, ổn định lưới điện; kinh doanh và dịch vụ khách hàng; triệt để tiết kiệm chi phí; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hoạt động SXKD, chuyển đổi số toàn diện trong các lĩnh vực quản lý, điều hành của Công ty, thời gian tới đề nghị đơn vị huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tập trung vào một số nhiệm vụ mang tính trọng tâm, lâu dài trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng. Đó là tăng cường công tác tư tưởng và giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và công nhân lao động tích cực SXKD, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, xử lý dứt điểm, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò là hạt nhân chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Ông Hoàng Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Thanh Hóa ghi nhận sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, ông Hoàng Hải đã chỉ ra 5 bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và 9 nhóm giải pháp để tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, then chốt thời gian còn lại của năm 2024. Trên cơ sở những nội dung được thông qua tại hội nghị lần này, đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, theo chức năng, nhiệm vụ được giao nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt các nội dung đã được hội nghị quyết nghị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc - về đích giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa lần thứ XXIII. Công việc sắp tới còn rất gian nan, nhiều khó khăn, thách thức. Trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục đưa ra các nhóm giải pháp, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Hùng Mạnh