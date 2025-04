Nhân hội nghị biểu dương trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2025: Xứng đáng là “nhịp cầu” nối “ý Đảng - lòng dân”

Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và duy trì tốc độ phát triển; văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Trong những thành tựu chung của tỉnh nhà có sự đóng góp rất quan trọng của MTTQ các cấp, đặc biệt là đội ngũ trưởng ban công tác mặt trận (TBCTMT) ở khu dân cư (KDC).

Trưởng ban công tác mặt trận thôn Phú Sơn, xã Cẩm Châu (Cẩm Thủy) Triệu Thị Yến (người thứ 2 phía bên phải) vận động bà con phát triển kinh tế.

Góp sức xây dựng quê hương

Với hơn 4.300 TBCTMT ở KDC, cùng với hệ thống MTTQ các cấp, đây là các “nhân tố” tích cực động viên, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân. Tuy độ tuổi, thời gian cống hiến cho công tác mặt trận khác nhau nhưng “ngọn lửa” nhiệt huyết trong trái tim của mỗi người thì ai cũng nồng cháy, tận tụy, sáng tạo hết lòng với công việc. Đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, nâng cao hiệu quả phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, tạo sự kết hợp hiệu quả giữa nhiệm vụ quản lý Nhà nước với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên lắng nghe, tập hợp những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền. Cùng với đó làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng...

Để xứng đáng là “nhịp cầu” nối “ý Đảng, lòng dân”, các TBCTMT đã linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với địa bàn và đặc thù các tầng lớp Nhân dân. Qua các cuộc họp dân, các buổi sinh hoạt của các đoàn thể và chủ động “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, cán bộ mặt trận cơ sở đã “lắng nghe Nhân dân nói” và “nói cho Nhân dân nghe”, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; tập hợp những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh đến các cấp ủy, chính quyền. Ở những địa bàn có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo, hằng năm, mỗi TBCTMT đã có hàng trăm cuộc thăm hỏi, trao đổi, động viên đến các gia đình, chia sẻ những khó khăn trong đời sống của người dân, tạo sự gần gũi, gắn bó giữa cán bộ cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

Với phương châm: lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm trong tổ chức, thực hiện; lấy chất lượng, hiệu quả các phong trào làm thước đo; phát huy cao nhất tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân trong triển khai xây dựng các mô hình ở cộng đồng dân cư, các ban công tác mặt trận đã chủ trì phối hợp, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng các mô hình về an toàn thực phẩm, các mô hình tự quản ở KDC; đóng góp tiền, vật liệu, hiến đất, ngày công lao động XDNTM.

Từ sự tích cực của TBCTMT thôn Phúc Cường, xã Xuân Hồng (Thọ Xuân) Nguyễn Đức Minh (người thứ 2 phía bên trái), Nhân dân trong thôn đã hiến đất, mở rộng tuyến đường từ 3,5 m lên 5,5 m.

Giai đoạn 2020-2025, bằng kinh nghiệm, uy tín của mình, đội ngũ TBCTMT đã huy động Nhân dân hiến gần 1,5 triệu m2 đất, di dời, phá dỡ khoảng 650 nhà ở dân cư; phá dỡ hơn 2.400 công trình tường rào, cổng nhà, sân; đóng góp hơn 640 tỷ đồng, tham gia hơn 590.000 ngày công lao động, để mở rộng, bê tông hóa hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng công trình công cộng. Tham gia chủ trì, hưởng ứng xây dựng 865 mô hình “KDC tự quản về an toàn thực phẩm”, “KDC sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “KDC tự quản bảo vệ môi trường”, “KDC an toàn giao thông” tại các địa phương.

Sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ mặt trận nói chung, TBCTMT nói riêng đã đóng góp vào thành tích chung của toàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 14 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; 388/465 xã, 816 thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM; 4 huyện và 125 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 32 xã, 599 thôn bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Nâng cao chất lượng hoạt động

Các hoạt động vì người nghèo như phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tháng cao điểm vì người nghèo” cũng được đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở triển khai có hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo. Qua 5 năm triển khai, hệ thống mặt trận các cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 184 tỷ đồng; tặng 1.426.683 suất quà tết, trị giá trên 981 tỷ đồng; các hoạt động an sinh xã hội trị giá trên 635 tỷ đồng. Từ các nguồn vận động, cùng với gia đình, dòng họ, KDC, đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 4.987 căn nhà Đại đoàn kết, tặng quà học sinh nghèo vượt khó, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất... trị giá hàng trăm tỷ đồng. Nhờ sự nỗ lực tổ chức vận động, kêu gọi “tương thân tương ái” của những cán bộ mặt trận cơ sở, hàng nghìn hộ gia đình nghèo, hộ gia đình bị thiệt hại do bão lũ được chia sẻ, động viên, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo (năm 2024) trên địa bàn tỉnh xuống còn 2,12%.

Bí thư chi bộ, TBCTMT thôn Ngọc Đà, xã Thọ Dân (Triệu Sơn) Nguyễn Văn Hiệp (người thứ 2 phía bên trái) tích cực tuyên truyền, vận động người dân đưa cây đào vào trồng, mang lại nguồn thu nhập cao.

Bên cạnh đó, nhiều TBCTMT ở KDC đã có những cách làm sáng tạo trong vận động, quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm, nước uống, chăn ấm, quần áo, đồ dùng học tập, nấu hàng ngàn chiếc bánh chưng... giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiên tai, bão lũ, dịch bệnh sớm ổn định cuộc sống. Tích cực vận động Nhân dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương trong, ngoài tỉnh (năm 2019); hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung (năm 2020); hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ (năm 2023)... với tổng số tiền trên 296 tỷ đồng. Làm tốt công tác này phải kể đến bà Nguyễn Thị Lành, TBCTMT khu phố Anh Vân, thị trấn Cành Nàng (Bá Thước); ông Hà Xuân Trường, TBCTMT bản Pan, xã Phú Xuân (Quan Hóa); ông Lô Văn Quyết, TBCTMT thôn Xuân Lộc, xã Xuân Khang (Như Thanh); ông Vi Văn Chuyên, TBCTMT thôn Quang Hùng, xã Thanh Phong (Như Xuân)...

Vận động Nhân dân phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, các TBCTMT đã tham gia 9.896 cuộc giám sát các vụ việc, vấn đề được dư luận và Nhân dân quan tâm. Qua công tác giám sát, đã có nhiều kiến nghị, đề xuất quan trọng đối với cấp ủy đảng, chính quyền, các đơn vị, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, đáp ứng nguyện vọng các tầng lớp Nhân dân.

Bên cạnh đó, đội ngũ TBCTMT còn tích cực tham gia 547 ban thanh tra Nhân dân giám sát 4.338 vụ việc và 829 ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 3.988 công trình, dự án. Thông qua hoạt động giám sát, đã kiến nghị với chính quyền 914 công trình có tác động làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Nhân dân và cộng đồng dân cư. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong công tác giám sát và tham gia đóng góp các ý kiến, kiến nghị với chính quyền nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Ngoài ra, còn có rất nhiều TBCTMT năng động, sáng tạo đổi mới phương thức để nâng cao hiệu quả tham mưu cho cấp ủy đảng, tăng cường phối hợp với chính quyền, huy động các nguồn lực trong toàn xã hội và tổ chức xây dựng nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả ở cộng đồng. Điển hình như ông Lương Văn Biểu, TBCTMT bản Táo, xã Trung Lý (Mường Lát); ông Lò Nhất Quý, TBCTMT thôn Thành Hạ, xã Tân Thành (Thường Xuân); bà Nguyễn Thị Hạnh, TBCTMT tiểu khu Hưng Đạo, thị trấn Nga Sơn (Nga Sơn); bà Bùi Thị Ngơn, TBCTMT tổ dân phố Thanh Minh, phường Tân Dân (thị xã Nghi Sơn)...

Cùng với tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, TBCTMT thôn 6, xã Nga Điền (Nga Sơn) Hoàng Văn Thoại, còn tích cực phát triển kinh tế gia đình.

Còn nhiều hơn nữa những tấm gương cũng như không thể kể hết những việc làm cao cả, những hành động đẹp, những sáng kiến đóng góp cho cộng đồng của đội ngũ TBCTMT. Mỗi cán bộ mặt trận cơ sở mặc dù có cách thể hiện khác nhau về phương thức, cách làm, nhưng có điểm chung nhất đó là họ đã thấm nhuần, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về công tác mặt trận, họ là những người “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, những cán bộ mãi được dân tin yêu. Những việc làm và đóng góp của các TBCTMT thời gian qua thực sự là nhân tố quan trọng góp phần phát huy, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài và ảnh: Phan Nga