Nhà thầu không bảo đảm tiến độ phải bị thay thế, thu hồi vốn tạm ứng chưa có khối lượng hoàn ứng

Ngày 24/10, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 của UBND tỉnh chủ trì kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương thuộc địa bàn các huyện, thị xã cũ: Thạch Thành, Bỉm Sơn, Hậu Lộc, Nga Sơn về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV, thu ngân sách và xử lý tài sản công dôi dư.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa cùng 19 xã, phường trong khu vực được giao quản lý 372 dự án, với tổng kế hoạch vốn năm 2026 là 2.710 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư công 2.204 tỷ đồng.

Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 52,8%, thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh (62,7%). Kết quả này cho thấy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ở một số dự án, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi thời gian còn lại của năm không nhiều.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến phát biểu tại hội nghị.

Về thu ngân sách, một số địa phương có kết quả tích cực, trong đó, xã Nga Sơn đạt 93,36% dự toán, tương ứng gần 39,7/42,5 tỷ đồng. Trong thực hiện thu tiền sử dụng đất, các xã, phường: Quang Trung, Vạn Lộc, Ngọc Trạo và Thành Vinh đã giải ngân trên 80% nguồn thu này vào các công trình. Tuy nhiên, kết quả thu ngân sách giữa các địa phương còn chênh lệch. Các xã Triệu Lộc, Vân Du, Tân Tiến, Nga Thắng, Hoa Lộc và Đông Thành có số thu dưới 50% dự toán.

Đáng chú ý, tại một số địa phương đã có nguồn thu tiền sử dụng đất nhưng việc đưa vốn vào công trình còn chậm, gồm các xã: Nga Sơn, Đông Thành, Hồ Vương, Thạch Bình, Kim Tân và Thạch Quảng. Việc chậm đưa nguồn thu vào đầu tư không chỉ ảnh hưởng tiến độ triển khai dự án mà còn gây áp lực lên mục tiêu giải ngân chung.

Đại diện lãnh đạo xã Tân Tiến phát biểu tại hội nghị.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, diện tích chưa bàn giao còn tập trung chủ yếu tại các xã Thạch Bình, Vạn Lộc và Tân Tiến, chiếm khoảng 94% tổng diện tích mặt bằng còn lại. Đây là những địa bàn cần tập trung rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và tiến độ xử lý để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch thi công, giải ngân vốn.

Đối với việc sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư, xã Thạch Quảng là địa phương có kết quả đáng ghi nhận khi đã đưa vào sử dụng 14/14 cơ sở nhà, đất dôi dư. Kết quả này cho thấy việc rà soát, bố trí lại cơ sở vật chất có thể được thực hiện hiệu quả khi địa phương chủ động xây dựng phương án và tổ chức triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu Ban Quản lý dự án và các địa phương tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở tiến độ thực hiện dự án; rà soát cụ thể từng công trình, xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và cơ quan liên quan. Các nhà thầu không bảo đảm tiến độ phải bị xử lý, thay thế theo quy định; đồng thời thu hồi vốn tạm ứng không có khối lượng hoàn ứng.

Đối với các địa phương còn chậm giải phóng mặt bằng, cần tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc, nhất là tại Thạch Bình, Vạn Lộc và Tân Tiến.

Những địa phương có nguồn thu tiền sử dụng đất nhưng chưa kịp thời đưa vào công trình phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, bố trí vốn theo quy định. Các đơn vị liên quan cũng cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để giải ngân các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị, địa phương phấn đấu giải ngân tối thiểu 80% kế hoạch trước ngày 31/10, đạt 90% trước ngày 30/11 và hoàn thành 100% trước ngày 30/12/2026; hoàn thành xử lý tài sản công dôi dư trước ngày 20/11/2026. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Các đơn vị không đạt tiến độ giải ngân trong hai kỳ giao ban liên tiếp sẽ bị xem xét điều chuyển vốn.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện hằng tuần, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh để có biện pháp xử lý. Việc phân định rõ trách nhiệm, tập trung xử lý các khâu còn yếu và phát huy kết quả của những địa phương làm tốt được xác định là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm.

Trước buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại Dự án Đường giao thông nối đường Trần Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6.

Khánh Phương