Nguy cơ bùng phát dịch bệnh do xác lợn thả trôi trên các tuyến kênh

Từ đầu tháng 7 đến nay, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, người dân không khỏi lo lắng khi chứng kiến xác lợn chết trôi nổi trên các tuyến kênh dẫn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân. Một số xác lợn trong quá trình phân hủy đã bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, chất lượng nguồn nước và sức khỏe cộng đồng.

Hơn nửa tháng qua, cán bộ Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thủy lợi Thiệu Hóa phải kiêm thêm nhiệm vụ bất đắc dĩ “vớt xác lợn chết”.

Mặc dù các ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng số lượng xác lợn trôi nổi trên kênh vẫn tiếp tục gia tăng, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường, chất lượng nguồn nước và sức khỏe cộng đồng.

Từ ngày 3/7 đến chiều ngày 19/4/2025 trên địa bàn xã Thiệu Trung đã có gần 45 xác lợn chết trên tuyến kênh được vớt lên, có những con trong quá trình phân hủy, khi được vớt lên có trọng lượng hơn 2 tạ, đơn vị phải mượn xe chuyên dụng của dân, hàng chục cán bộ phối hợp mới có thể vớt xác lợn lên. Có những con lợn khi được vớt lên chỉ còn phần đầu và nội tạng, các phần đùi đã được cắt bỏ trước...

Xử lý, phun thuốc khử trùng khu vực chôn xác lợn chết.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Chu chi nhánh thuỷ lợi Thiệu Hoá, cho biết: "Hàng ngày, chúng tôi phân công cán bộ, nhân viên đi tuần tra liên tục tại các tuyến kênh, đặc biệt tập trung tại một số điểm để vớt xác lợn lên bờ và xử lý theo đúng quy trình. So với mọi năm, năm nay số lợn chết vứt xuống sông lớn hơn nhiều. Những xác lợn được vớt lên đều đang trong tình trạng phân hủy nặng, không thể truy tìm nguồn gốc. Chúng tôi tiến hành chôn sâu, rắc vôi và hóa chất để tiêu độc, tránh phát tán mầm bệnh. Đề nghị các ngành chức năng, phối hợp với các địa phương rà soát, tăng cường công tác quản lý, đấu tranh phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác động vật ra môi trường theo quy định”.

Từ ngày 3/7 đến chiều ngày 19/7/2025, Công ty TNHH MTV Sông Chu ghi nhận gần 200 xác lợn chết trên các tuyến kênh Chính, kênh Bắc, kênh Nam thuộc hệ thống kênh Bái Thượng. Tình trạng này có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới. Điều này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan, môi trường và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, việc xác động vật chết phân hủy trên dòng kênh còn đe dọa nguồn nước sinh hoạt của người dân tại các xã, phường thuộc thành phố Thanh Hóa (cũ) và vùng phụ cận.

Trước thực trạng đáng báo động này, các địa phương có tuyến kênh đi qua đã tăng cường tuyên truyền và siết chặt kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phun thuốc khử trùng tại các khu vực chăn nuôi.

Đại úy Nguyễn Đức Linh, Phó Trưởng Công an xã Thiệu Trung, cho biết: “Công an xã phân công cho cảnh sát khu vực lập danh sách hộ chăn nuôi trên địa bàn và yêu cầu các hộ cam kết không vứt xác lợn chết ra môi trường. Lực lượng Công an tổ chức tuần tra, kiểm soát dọc tuyến sông. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã chưa ghi nhận trường hợp người dân vứt xác vật nuôi ra môi trường trái quy định".

Được biết từ ngày 30/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 18 hộ, thuộc 11 thôn của 8 xã, phường gồm: Yên Thọ, Sao Vàng, Thọ Long, Quang Trung, Trường Văn, Thạch Bình, Như Thanh và Đào Duy Từ. Tổng cộng có 210 con lợn, với trọng lượng gần 10 tấn đã được tiêu hủy để ngăn ngừa nguy cơ lây lan. Các ổ dịch đều xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa bảo đảm an toàn sinh học, chuồng trại không cách ly với khu sinh hoạt, một số hộ còn có khu vực chế biến thực phẩm ngay gần chuồng nuôi. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ lây lan và bùng phát dịch trên diện rộng.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh khuyến cáo người dân khi phát hiện lợn có biểu hiện mắc bệnh cần báo ngay cho chính quyền hoặc cán bộ thú y địa phương.

Khánh Phương