Người dân lập lán chặn xe vào bãi rác Đông Nam

Trong những ngày qua, nhiều người dân các thôn Sơn Lương, Hạnh Phúc Đoàn thuộc xã Đông Nam (TP Thanh Hóa) đã xuống đường chặn xe chở rác vào bãi rác Đông Nam, khiến rác thải sinh hoạt trên các tuyến đường trong nội thành ù ứ.

Chiều ngày 12/5 người dân xã Đông Nam vẫn tụ tập ngăn chặn không cho xe vận chuyển rác thải vào nhà máy.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ ngày 10/5 đến ngày 12/5, người dân tại thôn Sơn Lương, Hạnh Phúc Đoàn đã lập lán trại, tập trung trước cổng khu xử lý rác thải để phản đối, không cho xe vào đổ rác.

Theo phản ánh của người dân, mùi hôi thối từ bãi rác phát tán mạnh vào khu dân cư, nhất là vào những ngày nắng nóng và nồm ẩm. Vì vậy, người dân các thôn đã thay phiên nhau tập trung ở cổng nhà máy rác, không cho xe gom vận chuyển vào bãi rác để xử lý.

Rác thải trên đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) chưa được thu gom.

Theo ghi nhận trong chiều 12/5, tại các tuyến phố của TP Thanh Hóa, rác thải sinh hoạt tồn đọng khá nghiêm trọng, chưa được thu gom. Các điểm tập kết rác ùn ứ, do không được vận chuyển, khiến mùi hôi bốc lên, gây ô nhiễm môi trường.

Bãi tập kết rác của Công ty CP Môi trường và Đô thị Thanh Hóa ùn ứ chưa được vận chuyển đi xử lý.

Theo bà Tống Thị Thọ, Trưởng phòng Pháp chế, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, trung bình mỗi ngày công ty thu gom trên địa bàn TP Thanh Hóa và vận chuyển đi xử lý 400 tấn rác thải sinh hoạt. Do 3 ngày qua lượng rác thải không được vận chuyển nên bị tồn ứ trên các tuyến đường. Nguyên nhân là do người dân ở gần khu vực bãi rác Đông Nam phản ứng, không đồng thuận cho xe chở rác vào bãi rác, khiến việc thu gom, tập kết rác chưa thể thực hiện. Để giảm tải rác thải ùn ứ, công ty đã thu gom một số tuyến phố chính và vận chuyển vào bãi rác ở thị xã Nghi Sơn và thị Bỉm Sơn để xử lý. Trong các ngày qua, công nhân phụ trách các tuyến phố cũng chỉ quét dọn vệ sinh đường phố và gom lại tại chỗ do chưa có nơi xử lý.

Điểm gom rác tập kết trên đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên chưa được vận chuyển đi xử lý.

Trước thực trạng trên, UBND TP Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục ô nhiễm tại khu xử lý rác Đông Nam. TP Thanh Hóa giao Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ môi trường Ecotech đơn vị vận hành nhà máy xử lý rác, tăng tần suất phun chế phẩm sinh học, che phủ kín khu vực ủ rác, hạn chế đảo rác vào thời điểm nắng nóng, nồm ẩm để giảm phát tán mùi.

Đối với khu chôn lấp rác do Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa quản lý, TP yêu cầu xử lý mùi triệt để tại ô chôn lấp số 7, các mương rãnh nước rỉ rác, đồng thời khẩn trương che phủ toàn bộ các ô chôn lấp đã ngừng tiếp nhận rác nhưng bị rách bạt.

Một số ô chôn lấp đã ngừng tiếp nhận rác nhưng bị rách bạt tại Bãi rác Đông Nam.

UBND xã Đông Nam được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và thống nhất các giải pháp khắc phục. Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thành phố cũng được yêu cầu giám sát chặt việc triển khai, kịp thời báo cáo nếu có diễn biến phức tạp.

Hải Đăng