Người cán bộ hội đưa kiến thức nhà nông lên không gian số

Với mong muốn giúp hội viên tiếp cận kiến thức khoa học - kỹ thuật thuận tiện, dễ hiểu, anh Hoàng Đình Quế, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiệu Hóa đã chủ động quay và chia sẻ hơn 100 video hướng dẫn kỹ thuật sản xuất trên mạng xã hội. Cách làm sáng tạo, gần gũi này góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa kiến thức đến gần hơn với nông dân.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiệu Hóa Hoàng Đình Quế chia sẻ video hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho bà con nông dân trên mạng xã hội.

Xuất phát từ thực tế sản xuất và nhu cầu của hội viên, anh Quế nhận thấy, bên cạnh các buổi tập huấn, hướng dẫn trực tiếp, việc tận dụng mạng xã hội sẽ giúp bà con tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện hơn. Anh tận dụng chiếc điện thoại thông minh, trực tiếp quay video tại các khu ruộng, vườn cây và mô hình sản xuất trên địa bàn, giới thiệu, hướng dẫn từng công đoạn kỹ thuật.

Không cần máy móc chuyên dụng hay cách thể hiện cầu kỳ, những hình ảnh chân thực ngay tại nơi sản xuất trở thành nội dung chính trong mỗi video. Khi là luống rau xanh tốt, lúc là giàn dưa đang phát triển, khi lại là những thao tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Mỗi video đều xuất phát từ công việc quen thuộc của nhà nông, giúp kiến thức kỹ thuật trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận.

Anh Quế chú trọng lựa chọn những vấn đề thiết thực, hướng dẫn rõ từng thao tác để người xem có thể vận dụng vào điều kiện sản xuất của gia đình.

Nội dung video tập trung hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc những cây trồng được nông dân quan tâm như dưa kim hoàng hậu, dưa lưới, hoa cúc mâm xôi, rau màu, ngô, cây vụ đông... Từ khâu làm đất, chọn giống, thời điểm xuống giống đến chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch, các thao tác được minh họa cụ thể bằng hình ảnh thực tế... Những khó khăn thường gặp trong quá trình canh tác cũng được phân tích, hướng dẫn cách xử lý phù hợp.

Chị Hoàng Thị Thanh, hội viên nông dân thôn Vạn Hà, cho biết: “Qua các video hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa cúc của anh Quế, tôi có thể quan sát trực tiếp từng công đoạn, hiểu rõ hơn kỹ thuật chăm sóc và cách xử lý những vấn đề thường gặp trong quá trình sản xuất. Hình ảnh cụ thể, hướng dẫn dễ hiểu giúp tôi thuận tiện theo dõi, ghi nhớ và vận dụng vào vườn hoa của gia đình”.

Không cầu kỳ về hình thức, mỗi video của anh Quế chú trọng tính thiết thực và khả năng áp dụng vào sản xuất. Sau khi đăng tải trên kênh facebook “Nông dân Thiệu Hóa” và trang cá nhân, các video giúp hội viên chủ động theo dõi, xem lại khi cần. Từ tháng 6/2026 đến nay, anh đã thực hiện hơn 100 video, trong đó có video thu hút hàng nghìn lượt xem. Những con số này cho thấy sức lan tỏa của một hình thức chia sẻ kiến thức phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin ngày càng phổ biến của người dân.

Anh Hoàng Đình Quế chia sẻ: “Bà con nông dân hiện nay sử dụng điện thoại thông minh ngày càng nhiều. Nếu đưa kiến thức kỹ thuật lên mạng xã hội bằng cách trực quan, dễ hiểu thì hội viên có thể xem bất cứ lúc nào, chỗ nào chưa rõ có thể xem lại. Đây cũng là cách để cán bộ hội gần hội viên hơn, đồng hành với bà con hơn”.

Cùng với việc làm video hướng dẫn kỹ thuật, anh Quế tích cực vận động hội viên ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả và khai thác nền tảng trực tuyến để quảng bá, tiêu thụ nông sản. Dưới sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã, nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi tiếp tục được duy trì, nhân rộng. Đến nay, toàn xã có 21ha vùng sản xuất rau an toàn tập trung, trong đó 6,2ha nhà màng, nhà lưới. Các mô hình kinh tế góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Từ chiếc điện thoại thông minh và những hình ảnh chân thực trên đồng ruộng, anh Hoàng Đình Quế đã mở thêm một cách làm thiết thực trong công tác hội. Việc làm tuy giản dị nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và tư duy đổi mới của người cán bộ hội trong thời đại số. Qua đó, kiến thức sản xuất được lan tỏa rộng rãi hơn, khuyến khích nông dân chủ động học hỏi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế và thích ứng với yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại.

Bài và ảnh: Phan Nga