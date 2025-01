Người bạn đồng hành tin cậy của khách hàng vay vốn Agribank

Trong suốt 16 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) đã trở thành “lá chắn”, là người bạn đồng hành tin cậy của nông dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. ABIC Thanh Hóa không chỉ cung cấp bảo hiểm thiết yếu, bảo vệ khách hàng, mà còn chứng minh giá trị nhân văn của mình qua việc hỗ trợ kịp thời, giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bảo hiểm Bảo an tín dụng trở thành “lá chắn” giúp người dân yên tâm tiếp tục phát triển kinh tế và bảo vệ tài chính trước những biến cố có thể xảy ra trong cuộc sống.

Qua thực tế triển khai, sản phẩm bảo hiểm bảo an tín dụng đã khẳng định là “lá chắn” kinh tế vững vàng cho khách hàng và cả ngân hàng, chứa đựng tính nhân văn vì cộng đồng của ABIC. Tham gia sản phẩm bảo hiểm này, khách hàng được bảo vệ toàn diện, tối đa trước những rủi ro không lường trước được, thêm vững tin và sử dụng vốn vay một cách hiệu quả. Ngoài ra, ngân hàng luôn có những chính sách khuyến khích cho khách hàng, như giảm một phần lãi suất tiền vay để khách hàng có thêm kinh phí tham gia các sản phẩm bảo an. Để thu hút khách hàng vay vốn tham gia sản phẩm báo an tín dụng, ABIC Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm bảo an tín dụng đến khách hàng thông qua các cuộc họp thôn, họp tổ vay vốn; phân công, giao chỉ tiêu cho từng cán bộ phụ trách theo địa bàn hướng dẫn, theo dõi, thẩm định các trường hợp chi trả quyền lợi bảo hiểm, bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng vay vốn ngân hàng không may gặp rủi ro.

Với hệ thống mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng rộng khắp đến tận các thôn, xóm, nên khi có phát sinh rủi ro, ABIC Thanh Hóa gần như ngay lập tức tổ chức thăm hỏi, thực hiện bồi thường trách nhiệm như đã cam kết, giúp khách hàng bớt phần khó khăn về vật chất và được an ủi về tinh thần.

Gia đình anh Nguyễn Văn Thịnh ở thôn Đô Trang, xã Dân Lực (Triệu Sơn) trong tháng 8/2022 và tháng 1/2024 đã hai lần được vay vốn ưu đãi của Agribank Triệu Sơn để đầu tư phát triển kinh tế với số tiền lần lượt là 75 triệu đồng và 125 triệu đồng. Tuy nhiên, cuối tháng 2/2024, anh Thịnh không may đột quỵ, qua đời. Gánh nặng kinh tế lại dồn lên vợ anh. May mắn, khi vay vốn ngân hàng, gia đình anh chị được tư vấn mua gói bảo hiểm của ABIC Thanh Hóa với mức phí bảo hiểm hơn 2,8 triệu đồng cho cả hai hợp đồng vay. Nhờ đó ABIC Thanh Hóa đã chi trả toàn bộ khoản nợ cho gia đình anh Thịnh. Không chỉ vậy, ngay khi anh Thịnh gặp chuyện không may, ABIC Thanh Hóa đã hỗ trợ một phần chi phí mai táng, đồng thời động viên, thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình.

Bảo hiểm Bảo an tín dụng của ABIC đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy của khách hàng vay vốn Agribank.

Tương tự, trường hợp anh Nông Văn Giáp ở bản En, xã Trí Nang (Lang Chánh) vay 450 triệu đồng từ Agribank để phát triển kinh tế và được tư vấn mua gói bảo hiểm ABIC Thanh Hóa cho toàn bộ khoản vay. Đầu năm 2024, anh Giáp bị suy tim, suy thận cấp, tử vong. Trong lúc gia đình lo lắng không biết xoay sở như thế nào với số nợ khá lớn này thì cán bộ Agribank Lang Chánh và ABIC Thanh Hóa nắm được thông tin đã nhanh chóng làm thủ tục, và nhờ gói bảo hiểm này, toàn bộ số nợ của gia đình anh Giáp được thanh toán 100%, giúp gia đình anh không rơi vào tình cảnh nợ nần. Vợ anh Giáp, xúc động chia sẻ: “Ngay sau khi gia đình chị gặp chuyện rủi ro, cán bộ nhân viên Agribank, ABIC Thanh Hóa thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình trong giai đoạn khó khăn. Chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn cán bộ ngân hàng đã tận tình tư vấn chúng tôi sử dụng dịch vụ Bảo hiểm Bảo an tín dụng, để hôm nay người ra đi và người ở lại đều yên tâm trước khoản nợ ngân hàng, trước cả những dự định còn đang dang dở. Chúng tôi cũng vô cùng cảm kích trước sự quan tâm, thăm hỏi và động viên của các nhân viên ABIC. Điều này đã giúp gia đình chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn”.

Vừa qua, sản phẩm Bảo an tín dụng của ABIC đã vinh dự đón nhận giải thưởng danh giá Thương hiệu Quốc gia năm 2024. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của ABIC trong việc phát triển các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp uy tín, đồng hành và bảo vệ quyền lợi của nông dân và doanh nghiệp. Bảo hiểm Bảo an tín dụng hiện là loại hình bảo hiểm tự nguyện, khuyến khích khách hàng vay vốn tham gia bởi lợi ích thiết thực, gần gũi và dễ hiểu. Bảo hiểm Bảo an tín dụng nhằm chia sẻ, giảm bớt gánh nặng tài chính cho khách hàng vay vốn và gia đình nếu không may gặp rủi ro. Theo đó, khi tham gia Bảo hiểm Bảo an tín dụng, trong trường hợp người vay tử vong do mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị tai nạn bất ngờ gây thương tật vĩnh viễn, ABIC Thanh Hóa thay người vay trả nợ cho ngân hàng trong phạm vi số tiền bảo hiểm của khách hàng. Bên cạnh sản phẩm Bảo an tín dụng, hiện nay ABIC Thanh Hóa còn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ với các sản phẩm như: Bảo hiểm xe cơ giới; Bảo hiểm hàng hải; Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật; Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm tài khoản... với mong muốn “mua” lại những âu lo và trao cho khách hàng niềm tin vững chắc, nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Hầu hết khách hàng khi hiểu rõ lợi ích mà sản phẩm mang lại đã lựa chọn mua bảo hiểm cho một phần hoặc toàn bộ khoản vay ngân hàng. Qua đó tạo được sự yên tâm về tinh thần cho người vay vốn được bảo hiểm vì luôn có nguồn tài chính cần thiết để đối phó với những rủi ro trong cuộc sống.

Nhiều mô hình kinh tế được xây dựng hiệu quả từ nguồn vốn Agribank và được bảo vệ từ sản phẩm Bảo an tín dụng của ABIC Thanh Hóa.

Giám đốc ABIC Thanh Hóa Trần Thăng Khánh khẳng định: “Với mục tiêu “Chất lượng dịch vụ là chìa khóa thành công”, ABIC Thanh Hóa không ngừng cải tiến và mở rộng các sản phẩm bảo hiểm, chủ động đến với khách hàng nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Bất kỳ một khách hàng nào tham gia bảo hiểm không may gặp rủi ro thì chúng tôi có mặt kịp thời giải quyết nhanh, đúng, đủ, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho khách hàng trong mọi tình huống, phù hợp với quy định của pháp luật. Bảo hiểm Bảo an tín dụng luôn phát huy vai trò là “lá chắn” bảo vệ khách hàng vay vốn, giúp người dân yên tâm tiếp tục phát triển kinh tế và bảo vệ tài chính trước những biến cố không mong muốn xảy ra trong cuộc sống”.

Bài và ảnh: Minh Hà