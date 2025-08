Ngọc Sơn khai thác tiềm năng, lợi thế để bứt phá

Ngọc Sơn là tên một miền đất cổ, nay là tên gọi chung của phường Hải Châu, phường Hải Ninh, xã Thanh Thủy và xã Thanh Sơn (thị xã Nghi Sơn cũ).

Lãnh đạo phường Ngọc Sơn gặp gỡ, nắm bắt tình hình sản xuất của ngư dân.

Sau sắp xếp, phường Ngọc Sơn có diện tích 38,18km2, quy mô dân số 48.000 người, đứng thứ 2 về dân số và thứ 7 về diện tích của 10 phường, xã mới thuộc thị xã Nghi Sơn (cũ). Bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cùng những lợi thế về tự nhiên, xã hội, như: nằm trên trục giao lưu Bắc - Nam của đất nước, cửa ngõ của Khu Kinh tế Nghi Sơn, có vị trí trọng yếu về phát triển kinh tế, vùng trung tâm phát triển đô thị phía Nam tỉnh Thanh Hóa; quy hoạch các phân khu xây dựng khu đô thị số 9, 10, 11 và các phân khu xây dựng khu công nghiệp số 21, 22 đã được phê duyệt, các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa đang được thực hiện,... đã tạo ra bước ngoặt quan trọng, mở ra nhiều dư địa cho sự bứt phá phát triển toàn diện của phường.

Đồng chí Mai Sỹ Lân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngọc Sơn, cho biết: Ngay sau khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo đảm toàn diện, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I nhằm thống nhất tư duy, tầm nhìn, khát vọng và đường hướng phát triển phù hợp cho địa phương trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời chỉ rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để từ đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành bám sát địa bàn, lĩnh vực, chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ ở cơ sở, nhân lên niềm tin của các tầng lớp Nhân dân với chính quyền mới.

Theo đó, phường Ngọc Sơn xác định quan điểm, mục tiêu tổng quát là phát huy tiềm năng, lợi thế và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; xây dựng phường Ngọc Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2030. Trong giai đoạn 2025-2030, phường sẽ tập trung thực hiện 2 chương trình trọng tâm, đó là: Chương trình phát triển đô thị, xây dựng phường đô thị văn minh và chương trình phát triển kinh tế biển và du lịch.

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để bứt phá cũng được xác định rõ, trong đó nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là quản lý tốt các quy hoạch đô thị và công nghiệp đã được phê duyệt. Trên cơ sở đó huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân. Đồng thời, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, phát triển có trọng tâm, trọng điểm các khu vực Thanh Sơn, Thanh Thủy, Hải Châu, Hải Ninh (cũ).

Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư và nguồn xã hội hóa để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông đô thị, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng... theo hướng đạt chuẩn đô thị văn minh. Thường xuyên rà soát các dự án, tăng quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm, bảo đảm tất cả các dự án hoàn thành đúng tiến độ, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Là địa bàn xung yếu về phòng, chống thiên tai với 19,5km đê biển, đê sông Yên và sông Thị Long, có hơn 400 tàu thuyền với 2.165 lao động tham gia khai thác, đánh bắt hải sản, vì thế phường xác định công tác phòng, chống thiên tai phải được thực hiện chủ động, tích cực theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, tai nạn, sự cố gây ra, giữ vững thành quả phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với các giải pháp phát triển kinh tế, phường tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Làm tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó tiếp tục phát huy hiệu quả 6 mô hình, gồm: “Camera giám sát gắn với công tác bảo đảm an ninh trật tự”, “Cựu chiến binh chung tay giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng”, “Tổ tự quản bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Liên kết phường - trường - trạm bảo đảm an ninh trật tự và trật tự đô thị”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” và mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”.

Nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt đó là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đổi mới hoạt động của HĐND, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở, thúc đẩy các phong trào thi đua trong các tầng lớp Nhân dân. “Chúng tôi xác định, mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần tư tưởng trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân” - đồng chí Mai Sỹ Lân nhấn mạnh việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ.

Bài và ảnh: Phạm Ngọc