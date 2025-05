Ngọc Lặc phát huy vai trò “cầu nối” của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Những năm qua, huyện Ngọc Lặc luôn quan tâm nâng cao chất lượng, xây dựng và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây cũng là những hạt nhân chính trị, là “cầu nối” quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phụ nữ xã Lam Sơn ra quân dọn vệ sinh môi trường.

Xã Lam Sơn có 1 BCV cấp huyện và 17 TTV cấp cơ sở. Đồng chí Hoàng Thiết Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã - BCV cấp huyện, cho biết: “Hằng tháng, tại hội nghị đảng ủy xã mở rộng, tôi sẽ lồng ghép các nội dung tiếp thu tại hội nghị BCV toàn huyện với việc triển khai những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy, chính quyền địa phương đang tập trung thực hiện để chuyển tải đến cán bộ, đảng viên và đội ngũ TTV theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Từ những thông tin tiếp thu được, đội ngũ TTV về cơ sở tiếp tục truyền đạt đến quần chúng Nhân dân”.

Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 về sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, những tháng đầu năm 2025, cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các TTV đã tích cực tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân hiểu, đồng thuận với chủ trương lớn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm chính trị mạnh mẽ. Qua lấy ý kiến, 100% hộ dân đều nhất trí cao với chủ trương sáp nhập 4 xã: Lam Sơn, Minh Tiến, Minh Sơn và Cao Ngọc thành xã mới Minh Sơn, trụ sở mới tại công sở xã Minh Sơn (cũ). Với việc “đưa nhanh” các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, những chủ trương của tỉnh, huyện, xã Lam Sơn đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giai đoạn 2017-2024, Nhân dân trong xã đã đóng góp hơn 3,5 tỷ đồng, hàng ngàn ngày công, vật liệu xây dựng, hiến hàng nghìn m2 đất... trị giá hơn 5,2 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi; đầu tư hơn 84,4 tỷ đồng xây dựng, chỉnh trang nhà ở, các công trình phụ... Đến tháng 5/2025, qua tự đánh giá, Lam Sơn đã đạt 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Huyện Ngọc Lặc hiện có 1 BCV cấp tỉnh, 30 BCV cấp huyện, 15 cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện và 640 TTV cấp cơ sở. Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động của đội ngũ BCV, TTV. Nhằm xây dựng đội ngũ BCV cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để cung cấp và định hướng thông tin cho đội ngũ BCV, TTV cơ sở. Hội nghị BCV cấp huyện được duy trì tổ chức định kỳ 1 lần/tháng và kết hợp với các hội nghị trực tuyến theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cung cấp đầy đủ thông tin đến cơ sở. Thông qua hội nghị, các BCV, TTV đã được cung cấp kịp thời thông tin, tư liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật, những vấn đề thiết thực, dư luận quan tâm. Chế độ cung cấp thông tin, tài liệu tham khảo cho BCV ngày càng tăng về số lượng và nâng cao chất lượng. Việc duy trì tổ chức hội nghị BCV các cấp định kỳ đã tạo nếp sinh hoạt chính trị cần thiết, góp phần nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chính trị, tác phong nghề nghiệp cho đội ngũ BCV.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Ngọc Lặc, đồng chí Phạm Văn Đạt khẳng định: “Với phương châm “hướng về cơ sở”, đội ngũ BCV, TTV huyện Ngọc Lặc đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; chủ động đối thoại, giải đáp kịp thời những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, là “cầu nối” giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân. Hoạt động tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều kênh, nhiều hình thức khác nhau; thông tin về thời sự, tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước được tiến hành thường xuyên; việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện có hiệu quả; việc nắm tình hình diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân được thực hiện kịp thời, góp phần củng cố lòng tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân với Đảng, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, quy mô sản xuất ngày càng tăng, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 6,11%. Quy mô nền kinh tế ước đạt 11.780 tỷ đồng, gấp 1,55 lần năm 2020, xếp thứ 2 khu vực miền núi. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 61,3 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2020 và đứng đầu các huyện miền núi. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân, y tế, giáo dục được chăm lo. Quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc. Trật tự, an toàn xã hội được duy trì ổn định; diện mạo nông thôn đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Đặc biệt, ngày 27/5/2025, tại hội nghị xét công nhận huyện Ngọc Lặc đạt chuẩn NTM năm 2024 tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương đã thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Ngọc Lặc đạt chuẩn NTM năm 2024... Những kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ BCV, TTV các cấp.

