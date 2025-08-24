Xã Nông Cống sẵn sàng phương án di dời trên 700 hộ dân thuộc vùng có nguy cơ ngập lụt

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 5 có gió mạnh tương đương, thậm chí có thể vượt siêu bão Yagi năm 2024 và vượt bão Doksuri năm 2017.

Ảnh minh hoạ.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, xã Nông Cống đã xây dựng phương án di dời 721 hộ dân thuộc vùng có nguy cơ ngập lụt, với 2.769 khẩu, thuộc các thôn: Cộng Hòa, Liên Minh, Cao Nhuận, Làng Trù, Làng Mật, Tiên Lược, Thống Nhất, Sài Thôn, Tiền Châu, Vũ Yên, Tập Cát 1, Tập Cát 2.

Theo phương án, địa phương sẽ tiến hành di dời tại chỗ đối với những người khỏe mạnh, biết bơi, bố trí nơi tránh trú là các khu nhà cao tầng trong thôn, nơi mưa lũ không thể gây ngập.

Đồng thời, di dời các hộ dân khỏi nơi sinh sống vào trong đê, khu vực dân cư, bố trí tránh trú tại các khu nhà văn hóa thôn, trường học, nhà cao tầng, trạm y tế...

Xã Nông Cống kêu gọi Nhân dân nêu cao tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để di dời khi cần thiết, nhằm giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nhóm PV Thời sự