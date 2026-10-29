Nghiên cứu phương án xây dựng kho LNG trung tâm tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Tại buổi làm việc, các bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng, tạo cơ sở để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án kho LNG trung tâm theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm làm việc với nhà đầu tư và các đối tác xây dựng kho LNG trung tâm tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Sáng 29/10, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã làm việc với ông Somsak Chutanan, cố vấn Tập đoàn Gulf Energy (Thái Lan), cùng ông Chi Kei Sam Chan, Tổng Giám đốc Greenwell Energy Việt Nam và các đối tác về phương án xây dựng chuỗi cung ứng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), nghiên cứu phát triển kho LNG trung tâm (LNG Hub) tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Ông Somsak Chutanan, cố vấn Tập đoàn Gulf Energy và ông Chi Kei Sam Chan, Tổng Giám đốc Greenwell Energy Việt Nam tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đối tác đã thông tin về khả năng cung ứng LNG từ Canada và các phương án cung cấp khí có tính cạnh tranh; mô hình Trung tâm LNG (LNG Hub); đề xuất tuyến đường ống dẫn khí ngầm dưới biển từ Hòn Mê (Thanh Hóa) đến Quỳnh Lập (Nghệ An); trao đổi về các giải pháp rút ngắn thời gian xây dựng nhà máy điện; yêu cầu của bên cho vay đối với các điều khoản của hợp đồng mua bán điện (PPA) trong các dự án điện quy mô lớn; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của Thái Lan về phát triển và khai thác hạ tầng dùng chung.

Đối tác của nhà đầu tư thông tin các nội dung liên quan đến dự án bằng hình thức trực tuyến.

Theo hồ sơ gửi tỉnh Thanh Hóa, kho LNG trung tâm dự kiến đặt tại khu vực đảo Hòn Mê.

Giai đoạn 1, kho LNG Hòn Mê có công suất tiếp nhận khoảng 3 triệu tấn/năm, có thể mở rộng lên 6 triệu tấn/năm. Dự án dự kiến xây dựng khoảng 155km đường ống ngầm dưới biển để cấp khí cho các nhà máy điện LNG Thái Bình, Nam Định và tuyến nhánh Hòn Mê - Quỳnh Lập. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 1,5 tỷ USD.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở trao đổi với nhà đầu tư và các đối tác, tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm trân trọng cảm ơn Tập đoàn Gulf Energy, Công ty Greenwell Energy Việt Nam cùng các đối tác đã trình bày cụ thể phương án đề xuất.

Các bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng, tạo cơ sở để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Minh Hiếu