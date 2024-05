Ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh

Tình hình tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật ngày càng có xu hướng “trẻ hóa”, do đó nhiệm vụ ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được các trường học trên địa bàn toàn tỉnh quan tâm, chú trọng.

Trường THCS Nam Ngạn phối hợp tổ chức buổi ngoại khóa tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và phòng chống đuối nước cho học sinh toàn trường.

Theo cô giáo Hoàng Thị Hải, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thiệu Hóa (Thiệu Hóa), để ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh, giải pháp đầu tiên là phải tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, nêu gương những hành động đẹp...

“Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh vi phạm pháp luật. Trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng đó là việc thiếu hiểu biết về pháp luật, thiếu kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh khi đối mặt với nguy cơ và hành vi vi phạm pháp luật của bạn bè cùng trang lứa. Do đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, lối sống trong môi trường học đường chính là giải pháp quan trọng. Bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục, thì các hình thức kỷ luật tích cực khi học sinh vi phạm cũng rất quan trọng, không chỉ giúp răn đe mà còn để các em nhận thấy hậu quả của những hành vi sai trái, từ đó tuân thủ theo các quy định của pháp luật", cô Hải cho biết.

Tại Trường THPT Lê Văn Hưu (Thiệu Hóa), thầy giáo Lê Đình Sinh, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Bên cạnh việc phối hợp với cơ quan công an tiến hành kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ, thì ban kiểm tra nội bộ trường học của nhà trường cũng thường xuyên tổng kiểm tra trong toàn trường về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lứa tuổi học sinh như việc mang các vật dụng không đúng quy định vào trường, hút thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, thực hiện các quy định về an toàn giao thông... từ đó làm căn cứ phối hợp với gia đình trong công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bồi dưỡng thái độ, hành vi đúng đắn, tích cực cho học sinh cũng như giúp các em trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng sống cần thiết.

924 học sinh Trường THPT Triệu Sơn 4 (Triệu Sơn) cũng thường xuyên được nhà trường giáo dục pháp luật thông qua các buổi tuyên truyền, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Đoàn trường phát động. Từ đó, tạo sức lan tỏa, mang lại hiệu quả cao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học.

Thầy giáo Đoàn Ngọc Thanh, hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh, thì tình trạng vi phạm Luật Giao thông diễn ra phổ biến nhất, do đó nhà trường đã tập trung tuyên truyền, cung cấp đến các em học sinh những thông tin về hậu quả của việc tham gia giao thông không đúng quy định, các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, cách tham gia giao thông an toàn... Qua đó, góp phần bồi dưỡng thái độ, hành vi đúng đắn, tích cực cho học sinh cũng như giúp các em trang bị thêm kiến thức về kỹ năng sống, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, hướng tới xây dựng trường học an toàn. Qua đó, mỗi em học sinh cũng tiếp tục là những tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình hiểu, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ mình và cộng đồng.

Không chỉ các trường THPT, các trường THCS cũng chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong học sinh, giáo viên nhà trường.

Nhằm đổi mới cách thức tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông cho học sinh, Trường THCS Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) đã phối hợp với Công an phường Nam Ngạn, Công ty Honda Ngôi Sao tổ chức ngoại khóa tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và phòng chống đuối nước cho học sinh toàn trường. Từ những hoạt động truyền thông phối hợp, lồng ghép đã tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường với cơ quan công an; giữa nhà trường và gia đình, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân. Từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, nâng cao ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của pháp luật trong các cơ sở giáo dục, góp phần đảm bảo an toàn trường học.

Bài và ảnh: Linh Hương