Ngân hàng chính sách xã hội Hà Trung nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Không chỉ đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Trung (NHCSXH Hà Trung) còn chú trọng kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn, nâng cao trách nhiệm của các bên nhận ủy thác và người vay. Qua đó, từng đồng vốn chính sách được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Cán bộ NHCSXH Hà Trung kiểm tra tình hình sử dụng vốn chính sách tại xã Hà Trung.

Từ nguồn vốn vay 100 triệu đồng của chương trình cho vay giải quyết việc làm từ NHCSXH Hà Trung, gia đình chị Nguyễn Thị Hiên, thôn Tân Sơn, xã Tống Sơn đã có thêm điều kiện đầu tư mở rộng mô hình trang trại tổng hợp và chăn nuôi bò sinh sản. Đến nay, gia đình chị duy trì đàn bò hơn chục con và trồng hàng trăm gốc cây ăn quả các loại mang lại thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm cho 3 lao động địa phương. Chị Hiên chia sẻ: “Trước đây, việc mở rộng sản xuất của gia đình gặp không ít khó khăn do thiếu vốn đầu tư. Khoản vay ưu đãi giúp gia đình tôi có thêm nguồn lực trong tổ chức sản xuất, mua con, cây giống. Nhờ sử dụng vốn đúng mục đích, kết hợp với kinh nghiệm tích lũy trong quá trình lao động, mô hình kinh tế của gia đình tôi đã từng bước ổn định, tạo nguồn thu nhập thường xuyên”.

NHCSXH Hà Trung đang quản lý nguồn vốn chính sách với dư nợ hơn 500 tỷ đồng cho gần 11.000 hộ đang vay vốn. Nguồn vốn được triển khai thông qua nhiều chương trình tín dụng chính sách, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và cải thiện đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo cùng các đối tượng chính sách khác. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, ngân hàng xác định nâng cao chất lượng tín dụng là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với trách nhiệm quản lý vốn và hiệu quả thực tế của từng khoản vay. Bởi vậy, cùng với việc tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn ưu đãi, đơn vị chú trọng kiểm soát chặt chẽ quá trình cho vay, sử dụng vốn và thu hồi nợ.

Trong hoạt động tín dụng chính sách, chất lượng cho vay không chỉ được thể hiện qua tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu mà còn ở khả năng sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả của các mô hình sản xuất và ý thức trả nợ của người vay. Nhận thức rõ điều này, NHCSXH Hà Trung đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngay từ cơ sở. Cụ thể, việc bình xét cho vay được thực hiện công khai, bảo đảm đúng đối tượng, đúng điều kiện và phù hợp với nhu cầu thực tế. Mức vay được xem xét trên cơ sở phương án sản xuất, khả năng tổ chức thực hiện và nguồn trả nợ của từng hộ, hạn chế tình trạng vay vốn vượt quá nhu cầu hoặc khả năng tài chính. Sau giải ngân, ngân hàng phối hợp với các tổ chức hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng vốn, kịp thời phát hiện những khó khăn phát sinh để hướng dẫn người dân điều chỉnh phương án sản xuất. Việc theo dõi không dừng ở khâu kiểm tra hồ sơ mà tập trung vào mục đích sử dụng vốn, tiến độ triển khai mô hình và hiệu quả thực tế của khoản vay. Qua đó, hạn chế nguy cơ sử dụng vốn sai mục đích, đồng thời nâng cao ý thức tự giác của người vay trong thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Cùng với đó, hoạt động kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong quy trình quản lý vốn.

Giám đốc NHCSXH Hà Trung, Trịnh Anh Tuấn cho biết: “Sau sáp nhập, yêu cầu đặt ra đối với công tác tín dụng chính sách là phải bảo đảm hoạt động thông suốt, quản lý chặt chẽ và an toàn nguồn vốn. Vì vậy, đơn vị tăng cường phối hợp với chính quyền các xã, các tổ chức hội, đoàn thể và trưởng thôn trong việc rà soát nhu cầu vay vốn, bình xét đối tượng, kiểm tra quá trình sử dụng vốn và đôn đốc thu hồi nợ. Việc xác định mức vay phù hợp với phương án sản xuất và khả năng trả nợ của từng hộ cũng được quan tâm nhằm giúp người dân sử dụng vốn hiệu quả, hạn chế rủi ro phát sinh”.

Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của NHCSXH Hà Trung. Khi quy trình cho vay được kiểm soát chặt chẽ, trách nhiệm của các bên được phát huy và người dân sử dụng vốn đúng mục đích, nguồn vốn ưu đãi sẽ có thêm điều kiện phát huy hiệu quả. Qua đó, không chỉ hỗ trợ các hộ gia đình phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, tín dụng chính sách còn góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Bài và ảnh: Đức Thanh