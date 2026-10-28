Nga Thắng mong mỏi được đầu tư những công trình trường học cấp thiết

Nhiều dãy phòng học, phòng chức năng tại xã Nga Thắng đã được sử dụng hàng chục năm đã xuống cấp, điều kiện dạy học giữa các cơ sở còn thiếu đồng bộ. Cùng với sửa chữa trước mắt, các nhà trường đang đề xuất đầu tư những công trình thiết yếu để bảo đảm an toàn và đáp ứng yêu cầu dạy học.

Góc lớp học tại điểm trường chính Trường Tiểu học Nga Thắng 2, tường đã bị ẩm mốc, xuống cấp.

Trường lớp xuống cấp, việc học bị ảnh hưởng

Qua hai đợt mưa đầu năm học 2026-2027, phòng học tại Phân hiệu 4, Trường THCS Nga Thắng bị thấm dột. Nhà trường phải báo cáo UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội xã cho học sinh nghỉ, xây dựng kế hoạch dạy bù khi điều kiện an toàn được bảo đảm. Những bất cập về cơ sở vật chất đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc học của các em.

Thành lập ngày 21/8/2026 trên cơ sở sáp nhập 5 trường THCS, Trường THCS Nga Thắng gồm trường chính và 4 phân hiệu, với 40 lớp. Điều kiện dạy học giữa các cơ sở chưa đồng đều. Phân hiệu 1 và phân hiệu 3 có hệ thống phòng học, phòng chức năng, công trình phụ trợ tương đối hoàn chỉnh; trường chính, phân hiệu 2 và phân hiệu 4 còn những hạng mục xuống cấp, thiếu phòng học bộ môn.

Tại trường chính, đặt ở Trường THCS Nga Văn cũ, có 362 học sinh thuộc 9 lớp. Dãy nhà được xây dựng từ năm 1986 hiện đang bố trí các phòng bộ môn, thư viện, phòng truyền thống và phòng thiết bị. Dãy nhà bị thấm dột, bong tróc, ảnh hưởng đến việc sử dụng và bảo quản tài sản, thiết bị. Nhà trường đề nghị khảo sát, kiểm định chi tiết chất lượng công trình để có căn cứ xử lý, đầu tư phù hợp.

Thầy Lưu Việt Hoàng, Hiệu trưởng Trường THCS Nga Thắng, cho biết: “Nhà trường phải rà soát điều kiện tại từng cơ sở để bố trí dạy học, đồng thời khắc phục khó khăn về phòng học bộ môn, phòng chức năng. Việc tổ chức hoạt động tại nhiều phân hiệu đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ trong quản lý, sử dụng phòng học và thiết bị, bảo đảm duy trì nền nếp chuyên môn sau sáp nhập”.

Ở bậc tiểu học, những khó khăn tương tự hiện diện tại Trường Tiểu học Nga Thắng 2, gồm điểm chính và hai phân hiệu là Tiểu học Nga Phượng 1 cũ, Tiểu học Nga Thạch cũ. Nhiều dãy nhà được xây dựng từ các năm 1994, 1998 và 2000, đến nay đã sử dụng từ 26 đến 32 năm.

Tại trường chính, dãy nhà 2 tầng gồm 12 phòng học xây dựng năm 2000, mỗi phòng rộng 40m2, đã bị thấm dột, xuống cấp. Một dãy nhà khác cùng thời điểm xây dựng đang bố trí phòng học và các phòng phục vụ hoạt động nhà trường, nhiều phòng chức năng chỉ có diện tích 15m2. Khu trạm y tế cũ được bàn giao lại đang được sử dụng, song cũng cần cải tạo để phù hợp công năng.

Tại phân hiệu 1, dãy 10 phòng học xây dựng năm 1994 từng được trát lại tường, quét vôi vào năm 2019. Đến nay, tường, trần tiếp tục bị nứt, ngấm dột, bong tróc; nền, lan can, cầu thang và hệ thống điện có những hư hỏng cần khắc phục. Phòng âm nhạc và mỹ thuật vẫn phải dùng chung. Các dãy phòng học xây từ năm 1998, năm 2000 tại phân hiệu 2 cũng nằm trong danh mục nhà trường đề xuất đầu tư thay thế.

Từ phòng học đến không gian thực hành, những thiếu thốn đang đặt ra nhu cầu đầu tư đồng bộ hơn. Với các dãy nhà lâu năm, việc kiểm tra, đánh giá chất lượng còn giúp xác định khả năng tiếp tục sử dụng, tránh sửa chữa chắp vá, kéo dài những bất cập.

Khắc phục trước mắt, đề xuất đầu tư lâu dài

Theo cô Mai Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nga Thắng 2, nhà trường chủ động tận dụng, bố trí lại các phòng hiện có, sửa chữa thiết bị để duy trì dạy học. Tuy nhiên, việc thay thế các dãy nhà cũ, bổ sung phòng học bộ môn cần nguồn lực vượt khả năng tự cân đối của trường.

Từ tháng 8/2026, nhà trường đã tham mưu UBND xã những hạng mục cần khắc phục để chuẩn bị năm học mới. Địa phương đang tu sửa sân, rãnh thoát nước và công trình vệ sinh tại trường chính. Những phần việc này gắn trực tiếp với sinh hoạt hằng ngày của học sinh, góp phần cải thiện điều kiện tổ chức dạy học khi thời tiết bất lợi.

Đối với các công trình lâu năm, Trường Tiểu học Nga Thắng 2 đề xuất xây mới các khối phòng học, bổ sung phòng bộ môn và cải tạo những hạng mục còn khả năng sử dụng. Tháng 9/2026, đoàn khảo sát của tỉnh đã kiểm tra thực tế, đề xuất với UBND tỉnh đầu tư ba dãy phòng học tại ba cơ sở của trường.

Trường THCS Nga Thắng xác định dành kinh phí sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, quạt và đồ dùng dạy học để phục vụ nhu cầu trước mắt. Với các dãy nhà xuống cấp, trường đề nghị khảo sát, kiểm định chất lượng để có phương án xử lý phù hợp; đồng thời kiến nghị đầu tư bổ sung phòng học bộ môn, phòng chức năng còn thiếu.

Nhu cầu đầu tư tại Nga Thắng nằm trong khó khăn chung về cơ sở vật chất trường học của tỉnh. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, kết quả kiểm tra, khảo sát trong tháng 9 và đầu tháng 10/2026 cho thấy toàn tỉnh có hơn 100 trường học có công trình xuống cấp, cần ưu tiên sửa chữa, xây mới. Danh mục gồm 70 công trình ưu tiên mức độ 1 và 34 công trình ưu tiên mức độ 2, với tổng kinh phí trên 2.000 tỷ đồng.

Tỉnh đang tiếp tục khảo sát, đánh giá mức độ xuống cấp, ưu tiên bố trí nguồn vốn để xây dựng, sửa chữa các công trình cấp bách. Trước mắt, các địa phương xây dựng phương án bố trí không gian học tập linh hoạt, tăng cường cảnh báo nguy cơ và phong tỏa những công trình không còn khả năng sử dụng, bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh.

Bài và ảnh: Tăng Thúy