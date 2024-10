Nêu cao vai trò cấp ủy cơ sở trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp

Nhận thức rõ tầm quan trọng của cấp ủy cơ sở trong tổ chức thực hiện nghị quyết (NQ) đại hội đảng các cấp, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Nông Cống đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực xây dựng chương trình hành động, kế hoạch để đưa NQ đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.

Cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vạn Thiện.

Có dịp đến thôn Cao Nhuận, xã Vạn Thiện, cán bộ, người dân trong thôn đều dành nhiều lời ngợi khen tinh thần dám nghĩ, dám làm, tính tiên phong, gương mẫu của bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Đồng Khắc Dân. Được giao nhiệm vụ xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, với vai trò người đứng đầu, bác Dân cùng các đồng chí trong chi ủy đã xây dựng NQ chuyên đề; cùng ban phát triển, ban công tác mặt trận thôn bàn bạc, xây dựng kế hoạch, tạo sự thống nhất từ cán bộ, đảng viên đến người dân. Bản thân bác Dân không quản ngại ngày đêm, nắng mưa, đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động bà con góp tiền, công lao động, hiến đất xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Với sự đồng thuận cao, từ năm 2022 đến nay, người dân thôn Cao Nhuận đã đóng góp hơn 8 tỷ đồng, hàng ngàn công lao động mở rộng, bê tông hóa hơn 1,1km đường giao thông, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, sân chơi khu tập luyện thể thao đa năng; hỗ trợ xây dựng 2,7km tường rào đồng cấp, gần 5km đường cờ; trồng hoa, cây cảnh dọc hai bên đường trục chính trong thôn. Hiện thôn Cao Nhuận đã hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu và đang chờ Văn phòng Điều phối NTM huyện thẩm định vào cuối tháng 10/2024.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Thiện Đồng Khắc Hùng chia sẻ: Phát huy vai trò “hạt nhân” quan trọng trong việc đưa NQ của Đảng vào cuộc sống, ngay từ đầu nhiệm kỳ, đảng ủy xã đã phân công mỗi đảng ủy viên theo dõi, phụ trách 1 - 2 chi bộ trực thuộc và từng chỉ tiêu cụ thể, kịp thời báo cáo, tham mưu giải pháp tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện. Để hoàn thành các chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ xã đề ra, trong lĩnh vực kinh tế, xã đã đẩy mạnh tích tụ đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo sản phẩm có năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm; xây dựng cơ chế hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Phát triển thương mại, dịch vụ và vận tải, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... Kết quả, sau gần 4 năm thực hiện NQ, 19/24 chỉ tiêu đã cơ bản đạt và vượt; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định; an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng/năm, xã phấn đấu cuối năm 2024 hoàn thành tiêu chí xã NTM nâng cao.

Đảng bộ huyện Nông Cống hiện có 56 tổ chức cơ sở đảng, 460 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với trên 10.600 đảng viên. Những năm qua, đội ngũ bí thư chi bộ thôn, khu phố trên địa bàn huyện luôn khẳng định được vai trò của mình cùng chi ủy, chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cùng với việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đội ngũ bí thư chi bộ đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là trong thực hiện XDNTM, căn cứ vào tình hình thực tế của thôn, khu phố, các chi bộ đã chọn việc phù hợp, xây dựng và ban hành nhiều NQ chuyên đề, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, từ đó huy động Nhân dân tham gia đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nông Cống Lê Xuân Hùng cho rằng: Việc nêu cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy cơ sở đã huy động được sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận lớn trong Nhân dân trong việc đưa NQ đại hội đảng các cấp vào cuộc sống. Từ đó, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, góp phần tích cực vào việc giúp huyện hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Minh chứng là sau gần 4 năm triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra: Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm ước đạt 7,52%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; hiện toàn huyện đã xây dựng được 250ha lúa và 37ha rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; tích tụ, tập trung đất đai được 1.834,7ha để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao... Huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020; có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu và 20 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên.

Bài và ảnh: Phan Nga