Cán đích nhiều mục tiêu quan trọng

Cùng với cả tỉnh, huyện Vĩnh Lộc bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát kéo dài cùng nhiều yếu tố bất lợi khác. Song, bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, huyện Vĩnh Lộc đã cán đích nhiều mục tiêu quan trọng.

Cơ sở sản xuất rượu Sâm báo An Tâm (thị trấn Vĩnh Lộc) - sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Điểm sáng nổi bật trong 5 năm thực hiện nghị quyết ở Vĩnh Lộc là kinh tế tăng trưởng khá và trên từng lĩnh vực đều có bước phát triển tích cực. Lấy nông nghiệp làm nền tảng cho phát triển, Vĩnh Lộc đã tập trung phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị, đồng thời đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai và ban hành các cơ chế hỗ trợ thực hiện. Theo đó, toàn huyện đã tích tụ được 792ha đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, vượt mục tiêu đề ra; đồng thời chuyển đổi được 2.145ha đất trồng hiệu quả kinh tế thấp sang các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Hằng năm, toàn huyện có 800 - 900ha cây trồng được liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tiêu biểu như mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm ngô ngọt của xã Vĩnh Quang với Công ty CP Á Châu; mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa nếp hạt cau của xã Vĩnh Thịnh với Công ty TNHH Lương thực Tân Tiến; mô hình liên kết và bao tiêu sản phẩm bí xanh của xã Vĩnh Phúc với HTX thương binh tự lập Quyết Thắng... Nhờ đó, giá trị sản phẩm trên mỗi ha đất canh tác năm 2025 của huyện ước đạt 148 triệu đồng, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Với giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm tăng 7,86%, ngành công nghiệp được ví như “chìa khóa” để mở ra cánh cửa của sự phát triển bởi công nghiệp không chỉ tạo ra giá trị gia tăng cao, mà còn tác động đến chất lượng tăng trưởng kinh tế của cả huyện. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu có tốc độ tăng trưởng cao như quần áo các loại gấp 1,73 lần, gạch các loại gấp 1,12 lần... so với năm 2020. Một điểm sáng rất đáng kể là huyện đã thành lập mới Cụm Công nghiệp Vĩnh Hòa; hoàn thành và đưa vào hoạt động Nhà máy Giày Hiệp Thăng (xã Vĩnh Hùng), Nhà máy may xuất khẩu HUG (xã Minh Tân); quy mô sản xuất nhà máy may xuất khẩu ApparelTech được mở rộng từ 4,12ha lên 6,09ha, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 2 sản phẩm là tranh đá tứ quý, cá chép chơi trăng của Công ty TNHH Thương mại xây dựng Châu Sa (xã Minh Tân) và chè lam Phủ Quảng của cơ sở sản xuất Lâm Thu (thị trấn Vĩnh Lộc) được công nhận sản phẩm tiêu biểu khu vực phía Bắc.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển, Vĩnh Lộc còn gặt hái được những thành công ở nhiều lĩnh vực khác. Trong đó, huy động các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ là điểm nhấn ấn tượng. Giai đoạn 2021-2025, tổng vốn đầu tư xây dựng phát triển của huyện đạt 11.373 tỷ đồng, gấp 2 lần giai đoạn trước đó. Huyện cũng đã thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung, lập mới quy hoạch, xây dựng các quy hoạch, danh mục dự án để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; ưu tiên bố trí vốn ngân sách để đầu tư các công trình hạ tầng quan trọng và thiết yếu. 5 năm qua, toàn huyện đã thu hút được 197 dự án, với tổng mức đầu tư 1.868 tỷ đồng, trong đó có 22 dự án hạ tầng phát triển sản xuất nông nghiệp, du lịch và đô thị. Đã có 13 công trình đưa vào sử dụng, 9 dự án đang hoàn thiện, tạo diện mạo mới khang trang, sạch đẹp cho toàn huyện.

Trong thực hiện chương trình XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện Vĩnh Lộc đã huy động được 1.220 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 510 tỷ đồng và hiến 13.247m2 đất làm đường giao thông, đưa tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa của huyện đạt 98,5%. Về Vĩnh Lộc hôm nay, những làng quê đáng sống hiện hữu khắp nơi. Ở đó, mức sống và chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn ngày càng được nâng cao nhờ các chính sách phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, an sinh xã hội. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân cũng không ngừng được cải thiện, hướng tới mục tiêu ấm no, hạnh phúc cho mọi người.

Nếu kinh tế là nền tảng vật chất, thì văn hóa chính là nền tảng tinh thần cho quá trình đổi mới, phát triển. Vĩnh Lộc rất phấn khởi khi có 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, vượt mục tiêu đề ra; 100% các xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Nhiều sự kiện văn hóa được huyện tổ chức thành công, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt, cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được triển khai quyết liệt, hoàn thành sớm kế hoạch và vượt chỉ tiêu tỉnh giao, giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Những kết quả khá ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Lộc giai đoạn 2020-2025 đã khép lại một nhiệm kỳ hoạt động, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để các địa phương mới sau sắp xếp, sáp nhập phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bài và ảnh: Tố Phương