Hội Phụ nữ Quảng Xương - cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với hội viên

Những năm qua, Hội LHPN huyện Quảng Xương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Hội Phụ nữ xã Quảng Nham (Quảng Xương) ra mắt và tập huấn mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Quảng Xương Phạm Thị Thu, cho biết: Với phương châm hướng về cơ sở, đưa các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với hội viên một cách hiệu quả, hằng năm, Hội LHPN huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp hội phụ nữ trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL); đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hăng hái thi đua lao động, sản xuất, thực hiện chương trình XDNTM, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-BTV, ngày 18/2/2020 về xây dựng mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” đến 26 đơn vị xã, thị trấn. Từ đó, mỗi phụ nữ của xóm đều trở thành một tuyên truyền viên tích cực để bảo vệ mình và vận động gia đình thực hiện cuộc vận động “5 có 3 sạch” ("5 có” gồm: có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa; “3 sạch” gồm: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 18 mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, 44 mô hình câu lạc bộ gia đình “5 có 3 sạch”; việc thực hiện tốt các mô hình đã tạo được sự lan tỏa trong ứng xử, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, văn minh và đảm bảo trật tự cho cộng đồng dân cư.

Hội LHPN huyện cũng luôn chú trọng đổi mới công tác TTPBGDPL, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, từ đó nhiều mô hình đã thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả, như: 26 mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại 26 xã, thị trấn; 3 mô hình “Nhà tạm lánh” tại 3 xã Quảng Khê, Quảng Định và Tiên Trang; 1 câu lạc bộ “Phòng chống mua bán người” tại xã Quảng Nham; 26 chị chủ tịch hội phụ nữ xã là tuyên truyền viên pháp luật, 188 chi hội trưởng phụ nữ là thành viên “Tổ hòa giải” tại các thôn... Ngoài ra, Hội LHPN huyện thường xuyên lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong các buổi sinh hoạt các câu lạc bộ, hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết, trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở, đăng tải trên 1.000 bài viết trên trang facebook, zalo, cổng thông tin của hội phụ nữ huyện và cơ sở, thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật... Phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền, vận động 1.621 đại diện gia đình người thân đang ở nước ngoài ký cam kết không nhập cảnh trái phép; tuyên truyền các hộ gia đình ký cam kết về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, không sử dụng chất nổ trong dịp tết, không khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trái phép... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đặc biệt, trong công cuộc XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, các cấp hội phụ nữ trong huyện đóng một phần vai trò quan trọng là cầu nối cùng với địa phương tuyên truyền, vận động người dân tham gia XDNTM, như: Hiến đất mở rộng đường giao thông, chỉnh trang khu dân cư; thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo”; trồng cây mắt ngọc gắn với tuyến đường xanh, sạch, đẹp; gắn biển “Nhà sạch, vườn đẹp”; đặt thùng rác bảo vệ môi trường; đóng góp hàng nghìn ngày công lao động trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Thời gian tới, Hội LHPN huyện Quảng Xương tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức TTPBGDPL, gắn với chủ đề năm “Ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt tổ chức hội”; thực hiện tốt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trên địa bàn huyện Quảng Xương, giai đoạn 2021-2025” để đưa pháp luật đi vào cuộc sống, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Công Quang