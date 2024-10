Những gam màu tươi sáng

Năm 2024 được xác định là năm bứt phá, tăng tốc để “về đích” các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Với quyết tâm lớn, trách nhiệm cao, cùng nhiều giải pháp đồng bộ, TP Thanh Hóa đã ghi nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội với nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra trong 9 tháng.

Người dân mua sắm tại Siêu thị Go! Thanh Hóa.

Trong 37 chỉ tiêu của năm 2024, đến thời điểm này TP Thanh Hóa đã có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch; 24 chỉ tiêu còn lại đang tiếp tục phấn đấu, trong đó dự kiến có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 18 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Giữ vai trò quan trọng của nền kinh tế, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong 9 tháng năm 2024 tăng trưởng tích cực, một số sản phẩm tăng khá so với cùng kỳ như: Quần áo may sẵn ước đạt 99.645 nghìn cái, tăng 10,1%; giày da xuất khẩu ước đạt 82.241 nghìn đôi, tăng 9,7%; tôm đông lạnh ước đạt 13.984 tấn, tăng 9,6%; mực đông lạnh 1.386 tấn, tăng 8,5%; phân bón các loại ước đạt 43.585 tấn, tăng 9,0%...

Trong phát triển công nghiệp, thành phố đã phối hợp với chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án cụm công nghiệp phía Đông Bắc với diện tích gần 20ha, tổng vốn đầu tư 156 tỷ đồng; phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp phía Đông Bắc và cụm công nghiệp phía Tây Nam thành phố. Cùng với việc tuyên truyền, vận động thành lập được 1.090 doanh nghiệp, thành phố luôn quan tâm tháo gỡ những vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư gắn với cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

Sự sôi động của hoạt động xuất khẩu cũng phản ánh sự khởi sắc của nền kinh tế. Trong 9 tháng, thành phố là địa phương có tỷ trọng xuất khẩu đứng thứ 2 cả tỉnh. Trên địa bàn thành phố duy trì 139 đơn vị tham gia xuất khẩu các loại hàng hóa; các sản phẩm xuất khẩu chủ lực tiếp tục tăng trưởng, thị trường truyền thống duy trì ổn định, thị trường mới được mở rộng với sản lượng xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu 9 tháng đạt hơn 1,64 tỷ USD, đạt 72,9% kế hoạch, tăng 14,3% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 30% giá trị xuất khẩu của cả tỉnh.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ đã trở thành động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Thực hiện chương trình phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025, thành phố đã hỗ trợ đưa các sản phẩm OCOP lên sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Dịch vụ vận tải tăng trưởng tích cực do du lịch phục hồi mạnh mẽ và nhu cầu vận chuyển phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa tăng cao. Các hoạt động du lịch gắn với các lễ hội, các sự kiện văn hóa được thành phố tổ chức. Nổi bật là sự kiện “Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An”, chương trình “Điểm hẹn cuối tuần”, khai trương phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa Quảng trường Lam Sơn, chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9... Nhờ đó, ngành du lịch đã đạt được những kết quả ấn tượng. Trong 9 tháng, thành phố ước đón 3,5 triệu lượt khách, tăng 10,6% so với cùng kỳ và tăng 11,3% so với kế hoạch tỉnh giao; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 5.192 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ và tăng 6% so với kế hoạch tỉnh giao.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, thành phố đã đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch xây dựng chuyển tiếp từ những năm trước để cụ thể hóa chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa. Đồng thời xây dựng và hoàn thiện hồ sơ 8 đồ án quy hoạch phân khu, trong đó 4 đồ án đã được UBND tỉnh phê duyệt, 3 đồ án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua. Ngoài ra, thành phố đã bổ sung hoàn thiện và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt 4 đồ án là khu vực số 1, khu vực số 5, khu vực số 6, khu vực số 8a. Đặc biệt, thành phố đã hoàn thành Đề án phân loại đô thị Thanh Hóa đạt tiêu chí đô thị loại I và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, công nhận tại Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 5/8/2024; hoàn thành báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự kiến thành lập phường thuộc đô thị Thanh Hóa và được Bộ Xây dựng công nhận tại Quyết định số 777/QĐ-BXD ngày 12/8/2024, mở ra vận hội mới, tạo thế và lực mới để TP Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn trong tương lai.

Cùng với những điểm sáng về phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, chất lượng giáo dục toàn diện phát triển vững chắc và là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh; tỷ lệ học sinh thành phố thi đậu vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn tăng so với năm học trước. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được nâng cao. Quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; kỷ cương, kỷ luật hành chính được nâng lên. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố hướng mạnh về cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2024 đã phản ánh sinh động những sắc thái tươi mới trên bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 22 diễn ra đầu tháng 10/2024, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân đã nhấn mạnh: “Kết quả ấy thể hiện quyết tâm, nỗ lực vượt khó của các cấp, các ngành, cùng sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Đó là nền tảng quan trọng để TP Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của năm 2024 ở mức cao nhất”.

Bài và ảnh: Tố Phương