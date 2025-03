Nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ và hội viên nông dân

Trong các ngày từ 25 đến 28/3, Ban Kinh tế, Xã hội và Môi trường, Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam phối hợp với HND tỉnh Thanh Hóa tổ chức 3 hội nghị tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm (ATTP) cho cán bộ hội cơ sở và hội viên, nông dân.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham gia hội nghị, gần 500 cán bộ, hội viên, nông dân các huyện: Hà Trung, Hậu Lộc, Thạch Thành được nghe cán bộ Ban Kinh tế, Xã hội và Môi trường (Trung ương HND Việt Nam) và lãnh đạo HND tỉnh truyền đạt các nội dung về: Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông cho cán bộ, hội viên, nông dân, người sản xuất, chế biến, kinh doanh về bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới; Tổ chức tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân, người sản xuất, chế biến, kinh doanh về bảo đảm an ninh, ATTP; Vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể trong sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn; Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, chuỗi các cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn; tham gia xây dựng mô hình xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao; Hỗ trợ hội viên, nông dân kết nối các cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, xây dựng thương hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý, quảng bá sản phẩm; Tăng cường hợp tác, huy động nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác ATTP và tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện vệ sinh ATTP.

Phó Chủ tịch HND tỉnh Thanh Hóa Đặng Văn Quang truyền đạt nội dung về ATTP tại hội nghị.

Nội dung tuyên truyền tại hội nghị nhằm cụ thể hóa các hoạt động và phát huy vai trò của HND các cấp trong công tác vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, ATTP trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế trong tình hình mới.

Đồng thời, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ Hội trong tham gia thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, ATTP trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức, kiến thức, thực hành đúng về ATTP cho người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm.

