Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Hàm Rồng chiến thắng

Sáng 28/3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp gặp mặt, tri ân những cựu chiến binh, cựu dân quân và các lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng nhân kỷ niệm 60 năm Hàm Rồng chiến thắng (3,4/4/1965 - 3,4/4/2025).

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân; Bộ Tư lệnh Hải quân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Thanh Hóa; Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, cựu chiến binh, cựu dân quân và các lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân ôn lại truyền thống lịch sử 60 năm Hàm Rồng chiến thắng.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đã ôn lại truyền thống lịch sử 60 năm Hàm Rồng chiến thắng.

Theo đó, cách đây 60 năm, trong chiến tranh leo thang đánh phá miền Bắc, không quân Mỹ đã tập trung đánh phá cầu Hàm Rồng nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông quan trọng, ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Không quân Mỹ xác định: Từ Hà Nội vào đường mòn Hồ Chí Minh có 60 điểm tắc, trong đó Hàm Rồng được xem là một “điểm tắc lý tưởng”, là “đầu mút của khu vực cán xoong”. Do đó, đánh phá Hàm Rồng được Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chọn là mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.

Sáng 3/4/1965, 16 máy bay đầu tiên của Mỹ đã ném bom đánh phá nhiều vị trí trọng yếu của tỉnh Thanh Hóa như cầu Đò Lèn (Hà Trung), cầu Cun (Nông Cống), ga Văn Trai (Tĩnh Gia)... Riêng khu vực Hàm Rồng - Nam Ngạn - Yên Vực, máy bay địch đã cắt bom bắn phá 80 lần, ném 350 quả bom, bắn 149 quả đạn rốc - két. Đây là lần đầu tiên kể từ khi mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền Bắc, đế quốc Mỹ tổ chức một trận đánh với quy mô lớn và mức độ ác liệt nhất.

Để bảo vệ cầu Hàm Rồng, quân ta đã bố trí lực lượng phòng không chủ lực kết hợp với lực lượng phòng không tầm thấp của vũ trang Thanh Hóa, tạo thành lưới lửa nhiều tầng, nhiều lớp sẵn sàng đón máy bay địch, quyết tâm bảo vệ bằng được cầu Hàm Rồng.

Cùng với các lực lượng vũ trang chiến đấu bảo vệ Hàm Rồng, Nhân dân khu vực Hàm Rồng - Yên Vực - Nam Ngạn đã góp một phần quan trọng vào cuộc chiến. Từ trong mưa bom, bão đạn đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu anh dũng, kiên cường như: Dân quân Yên Vực chèo thuyền vượt sông Mã chở đạn dược cho bộ đội cao xạ; dân công làng Hạc Oa không quản hiểm nguy tiếp đạn, cứu thương cho các trận địa cao xạ đồi 75, C4, Quyết Thắng, Không Tên; các mẹ, các chị trong làng Đông Sơn nấu cơm đưa ra trận địa pháo cho bộ đội; nhà sư Đàm Xuân trụ trì chùa Mật Đa dỡ nhà làm hầm trú ẩn cho bộ đội, lấy cánh cửa chùa làm cáng cứu thương...

Sau 2 ngày chiến đấu kiên cường với tinh thần “quyết thắng”, quân và dân ta đã bắn rơi 47 máy bay Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái, bảo vệ an toàn cầu Hàm Rồng.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, bằng tinh thần lao động cần cù và sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm biến đổi sâu sắc, toàn diện bộ mặt đô thị. Từ một vùng đất bị bom cày đạn xới, bằng bàn tay, khối óc, tinh thần lao động sáng tạo của nhiều thế hệ, Hàm Rồng và TP Thanh Hóa ngày nay đã vươn mình phát triển mạnh mẽ.

Các nhân chứng giao lưu, chia sẻ về những ngày tháng từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên trận địa Hàm Rồng.

Tại chương trình, các đại biểu đã gặp gỡ, giao lưu với những nhân chứng từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên trận địa Hàm Rồng là nhà văn Lê Xuân Giang, nguyên Chính trị viên Đại đội 4 Hàm Rồng, nguyên Chủ tịch hội Văn học - Nghệ thuật Thanh Hóa; nhà giáo Trịnh Văn Quảng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa; Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển; Thiếu tướng Trịnh Xuân Thu, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh, Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, người từng trực tiếp tham gia bảo vệ cầu Hàm Rồng cách đây 60 năm; Thượng tá Ngô Xuân Văn, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 350, đơn vị từng trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng và ông Lương Trọng Nam, con trai của liệt sĩ Lương Trọng Gụ, người đã hy sinh trên trận địa Hàm Rồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại chương trình gặp mặt, tri ân người có công.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã gửi những tình cảm, tri ân sâu sắc và quý trọng nhất đến các Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu dân quân và các lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chiến thắng Hàm Rồng không chỉ là niềm tự hào của Nhân dân Thanh Hóa mà còn là thắng lợi của đường lối chiến tranh Nhân dân, của ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng, trí tuệ Việt Nam. Chiến thắng Hàm Rồng trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiếp thêm niềm tin, ý chí để quân, dân cả nước tiếp tục tiến lên đánh thắng đế quốc Mỹ và tay sai, giành lại độc lập tự do, thống nhất đất nước.

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc, những năm qua Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã và đang làm hết sức mình để nhớ ơn và bù đắp một phần sự hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh và người có công với cách mạng. Trong đó, chương trình gặp mặt hôm nay là một trong nhiều hoạt động được tỉnh và TP Thanh Hóa tổ chức nhằm tôn vinh ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử của chiến thắng Hàm Rồng; là việc làm thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc và cũng là trách nhiệm của thế hệ hôm nay với các anh hùng liệt sỹ và các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương vì độc lập tự do của Tổ quốc; đồng thời cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và các dân tộc trong tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn khẳng định: Chiến tranh đã lùi xa, đất nước ta đã độc lập thống nhất, Nhân dân Việt Nam đã được sống trong hòa bình, hạnh phúc. Song, trang sử vẻ vang của Hàm Rồng chiến thắng 60 năm về trước vẫn được các thế hệ hôm nay viết tiếp trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội.

Đất nước ta đang bước vào thời điểm lịch sử mới - Kỷ nguyên phồn vinh, hùng cường của dân tộc. Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của 60 năm chiến thắng Hàm Rồng, kế tiếp ước nguyện của các thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa cùng các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ thành phố về chiến thắng Hàm Rồng, truyền thống và lịch sử hào hùng của cha anh với cách làm sáng tạo, bài bản, khoa học, phù hợp với từng lứa tuổi. Khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, khát vọng vươn lên trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố để cùng đồng tâm, đồng sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; duy trì và nhân rộng các hoạt động tri ân hằng năm đối với người có công, cựu chiến binh, cựu dân quân và các lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng; tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư, đưa Hàm Rồng trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch, làm thay đổi mạnh mẽ hơn nữa diện mạo của Hàm Rồng lịch sử.

Cùng với đó, thành phố cần tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy; sẵn sàng tâm thế để thực hiện mô hình tổ chức hoạt động mới của hệ thống chính trị.

Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn mong muốn và trân trọng đề nghị các bác, các anh, các chị bằng tình cảm và trách nhiệm của mình tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống vẻ vang của quê hương Thanh Hóa anh hùng; động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trở thành cán bộ tốt, công dân gương mẫu, đóng góp công sức xây dựng cơ quan, đơn vị nơi công tác, nơi cư trú ngày càng phát triển.

Bài ca về Hàm Rồng hôm nay không chỉ được viết nên từ những huyền thoại trong mưa bom bão đạn. Hơn hết, đó là bài ca về sự nỗ lực, phấn đấu, chung sức đồng lòng của các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tin tưởng, những trang sử hào hùng, vẻ vang của chiến thắng Hàm Rồng sẽ là nền tảng, động lực to lớn cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng, cùng nhau kề vai, sát cánh, vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và kiểu mẫu.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trao quà cho đại diện các đơn vị quân đội đã trực tiếp chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng.

Tại chương trình gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã trao những món quà ý nghĩa cho đại diện các đơn vị quân đội đã trực tiếp chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng.

