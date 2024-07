Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng

Sáng 9/7, UBND phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) phối hợp với Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền và ký cam kết về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng năm 2024.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có 291 học viên là các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, lực lượng dân quân tự vệ, chi hội trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại 5 phố, làng (Đông Sơn, Hàm Long, Hương Long, Tân Long 1, Long Quang) sống gần rừng, ven rừng và các hộ trồng rừng.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn, đồng chí Lê Thị Minh Tâm, Giám đốc Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng cho biết: Rừng đặc dụng Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng nằm ở cửa ngõ phía Bắc TP Thanh Hóa, thuộc địa giới hành chính 3 phường: Thiệu Dương, Đông Cương, Hàm Rồng, có diện tích 201,87 ha. Diện tích rừng tuy không lớn nhưng mang lại giá trị to lớn về môi trường, độ che phủ của rừng đạt 92% góp phần điều hòa không khí nhằm tăng lượng ôxy, giảm lượng khí thải CO2, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và bảo vệ quần thể di tích lịch sử văn hóa gồm nhiều di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Thị Minh Tâm, Giám đốc Ban quản lý di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Trong những năm qua, được sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa, sự phối hợp hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các phường, các phố, Nhân dân phường Hàm Rồng nói riêng và 3 phường có rừng nói chung đã cơ bản đảm bảo được an ninh rừng và phòng chống cháy rừng. Các vụ vi phạm như lấn chiếm, chôn cất mồ mả, xây dựng công trình sai phép... trên đất rừng đã được ngăn chặn, không để xảy ra cháy rừng.

Để rừng đặc dụng Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng được đảm bảo an ninh, phòng chống cháy rừng là lá phổi xanh của TP Thanh Hóa thì việc các địa phương, đặc biệt là người dân, các hộ dân sống ven rừng, có đất giáp ranh với rừng cần nắm rõ những quy định của Nhà nước về đảm bảo an ninh rừng và PCCC rừng, để chủ động bảo vệ rừng, ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Lớp tập huấn được tổ chức giúp các học viên trang bị thêm kiến thức, nghiệp vụ trong PCCC rừng. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm PCCC rừng tại địa bàn quản lý; tích cực chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống khi có cháy rừng xảy ra. Ngoài ra, các học viên còn có cơ hội giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCC rừng.

Đồng chí Vũ Hữu Chinh, Phó trưởng Phòng Quản lý, bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm vùng 2 truyền đạt kinh nghiệm tại lớp tập huấn

Trong thời gian 2 ngày (9 và 10/7), các học viên đã được cán bộ đến từ Chi cục Kiểm lâm vùng 2 truyền đạt những kiến thức chung về PCCC rừng; quản lý Nhà nước về PCCC rừng; truyền thông bảo vệ rừng, PCCC cháy rừng; xây dựng phương án, kế hoạch PCCC rừng. Các học viên cũng đã trao đổi và được các giảng viên giải đáp những thắc mắc liên quan đến công tác bảo vệ, PCCC rừng.

Đại diện phường Hàm Rồng phát tờ rơi tuyên truyền về công tác bảo vệ, PCCC rừng

Các học viên tham dự lớp tập huấn ký cam kết về công tác bảo vệ rừng, PCCC rừng năm 2024.

Cũng tại lớp tập huấn, các học viên đã ký cam kết về công tác bảo vệ rừng, PCCC rừng năm 2024.

Nguyễn Đạt