Mỹ phát triển tên lửa đánh chặn PAC-3 Edge đối phó vũ khí siêu vượt âm

Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ vừa giới thiệu PAC-3 Edge, hệ thống tên lửa đánh chặn mới được thiết kế nhằm tăng cường khả năng đối phó với vũ khí siêu vượt âm và các mối đe dọa trên không tiên tiến ở tầm xa và độ cao lớn hơn. Theo kế hoạch, hệ thống sẽ bắt đầu được thử nghiệm vào năm 2027 và có thể được đưa vào sử dụng từ năm 2031.

PAC-3 Edge được phát triển dựa trên công nghệ của dòng tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 MSE đã được kiểm chứng trong thực tế tác chiến. Hệ thống thuộc chương trình Future Interceptor của Lục quân Mỹ, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ trước các loại tên lửa ngày càng hiện đại. Lockheed Martin đã được lựa chọn bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo của chương trình.

Một trong những thành phần chủ chốt của PAC-3 Edge là đầu dò tiên tiến do Lockheed Martin phát triển tại Trung tâm Sản phẩm Strigo. Theo công ty, công nghệ này sẽ cải thiện khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn các mục tiêu có đặc tính phức tạp. Lockheed Martin đã đầu tư 250 triệu USD vào cơ sở Strigo để phục vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ đầu dò, hướng tới nâng cao độ chính xác và khả năng cơ động của tên lửa.

Bên cạnh đó, PAC-3 Edge được trang bị hệ thống điều khiển nâng cấp nhằm cải thiện hiệu suất hoạt động ở khoảng cách xa và độ cao lớn. Tập đoàn Northrop Grumman đang phát triển động cơ tên lửa nhiên liệu rắn đa xung cho hệ thống. Công nghệ này cho phép động cơ tạo lực đẩy theo nhiều giai đoạn trong quá trình bay, qua đó hỗ trợ khả năng điều khiển, tăng tính linh hoạt khi truy đuổi mục tiêu và cải thiện hiệu suất bay.

Chủ tịch bộ phận Tên lửa và Kiểm soát hỏa lực của Lockheed Martin, ông Tim Cahill, cho biết PAC-3 Edge kế thừa những năng lực đã được chứng minh của dòng PAC-3 MSE, đồng thời hướng tới cải thiện khả năng cơ động, sức mạnh và tốc độ. Theo công ty, những nâng cấp này sẽ giúp Lục quân Mỹ mở rộng khả năng ứng phó với các mối đe dọa tên lửa mới nổi.

PAC-3 Edge được thiết kế để tích hợp vào mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa nhiều tầng của Lục quân Mỹ. Các phương án tích hợp dự kiến gồm bệ phóng M903, Hệ thống Chỉ huy Chiến đấu Tích hợp (IBCS), bệ phóng dạng container và hệ thống HIMARS Flex. Việc tận dụng các nền tảng hiện có có thể giúp quân đội Mỹ tăng tính linh hoạt trong triển khai mà không phải thay thế hoàn toàn cơ sở hạ tầng phòng thủ đang vận hành. Tuy nhiên, PAC-3 Edge hiện vẫn trong giai đoạn phát triển. Các đợt thử nghiệm sắp tới sẽ đánh giá khả năng phối hợp giữa đầu dò, hệ thống điều khiển và động cơ mới, cũng như mức độ đáp ứng yêu cầu tác chiến của Lục quân Mỹ. Khả năng đưa hệ thống vào biên chế từ năm 2031 sẽ phụ thuộc vào kết quả thử nghiệm và đánh giá của quân đội.

Minh Phương