Mỹ lần đầu triển khai tiêm kích F-15EX nâng cấp tới Nhật Bản

Mỹ đã triển khai các máy bay tiêm kích F-15EX phiên bản nâng cấp tới căn cứ không quân Kadena trên đảo Okinawa, miền Nam Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên loại máy bay chiến đấu này được đưa tới một căn cứ quân sự bên ngoài lãnh thổ Mỹ.

Đài truyền hình công NHK của Nhật Bản ngày 15/11 đưa tin về việc các máy bay F-15EX được triển khai tới căn cứ Kadena. Động thái này nằm trong kế hoạch tăng cường năng lực quân sự của Mỹ tại Nhật Bản, trong bối cảnh Washington tiếp tục điều chỉnh lực lượng và phương tiện quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo các thông tin được công bố trước đó, Mỹ dự kiến triển khai tổng cộng 36 máy bay F-15EX tới Okinawa trong vài năm tới. Đây là phiên bản nâng cấp thuộc dòng tiêm kích F-15, được thiết kế nhằm tăng khả năng mang vũ khí và thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trên không.

F-15EX thuộc thế hệ máy bay chiến đấu thứ tư, có tải trọng vũ khí tối đa khoảng 13,3 tấn, cao hơn khả năng mang tải của một số loại máy bay ném bom. Mức tải trọng này gần gấp đôi so với các máy bay F-15 thế hệ cũ hiện đang được Mỹ triển khai tại Nhật Bản.

Việc đưa F-15EX tới Okinawa được chú ý do căn cứ Kadena là một trong những cơ sở quân sự quan trọng nhất của Mỹ tại Đông Á, có vị trí chiến lược gần các tuyến hàng hải và khu vực có nhiều hoạt động quân sự trong khu vực.

Trong những năm gần đây, Mỹ tăng cường hiện đại hóa lực lượng tại Nhật Bản, đồng thời phối hợp với Tokyo nâng cao năng lực phòng thủ và khả năng ứng phó với các tình huống an ninh khu vực. Việc triển khai F-15EX được kỳ vọng góp phần tăng cường năng lực tác chiến trên không, khả năng mang vũ khí và hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực.

Tuy nhiên, thông tin về kế hoạch triển khai 36 máy bay trong những năm tới chưa đồng nghĩa toàn bộ số máy bay này đã được đưa tới Okinawa. Quá trình triển khai sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn.

Lê Hà.