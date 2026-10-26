Mỹ được cho là cân nhắc đề cử ông Viktor Orban làm Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Ngày 25/10 Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã tiếp cận cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban để thăm dò khả năng ông tranh cử chức Tổng Thư ký Liên hợp quốc, trong bối cảnh các nước thành viên Hội đồng Bảo an đang xem xét những ứng cử viên kế nhiệm ông Antonio Guterres.

Theo báo The Jerusalem Post, dẫn các nguồn tin từ ba quốc gia, một số quan chức Mỹ đã đề nghị ông Orban cân nhắc tham gia cuộc đua. Ông được cho là bày tỏ sự quan tâm nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Hiện chưa có thông báo chính thức về việc ông ra tranh cử, cũng chưa có xác nhận công khai rằng Mỹ, Nga và Trung Quốc sẽ cùng ủng hộ ứng cử viên này.

Bài báo cho biết Washington nhận định ông Orban có thể nhận được sự ủng hộ đáng kể tại Hội đồng Bảo an, sau các cuộc trao đổi trước đó với Moskva và Bắc Kinh. Tuy nhiên, lập trường của Anh và Pháp – hai thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an, có quyền phủ quyết – vẫn chưa rõ ràng.

Ông Orban từng giữ chức Thủ tướng Hungary trong nhiều năm, theo đuổi chính sách kiểm soát nhập cư chặt chẽ và nhiều lần bất đồng với Liên minh châu Âu. Ông cũng duy trì quan hệ với Nga và Trung Quốc. Những lập trường này có thể trở thành chủ đề tranh luận nếu ông chính thức tham gia cuộc đua.

Trong số các ứng cử viên khác có nhà ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất Lana Nusseibeh. Hội đồng Bảo an dự kiến tiếp tục tiến hành bỏ phiếu thăm dò không chính thức nhằm đánh giá mức độ ủng hộ đối với các ứng cử viên.

Theo quy trình của Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an đề xuất ứng cử viên để Đại hội đồng xem xét bổ nhiệm Tổng Thư ký. Người được lựa chọn cần nhận được sự ủng hộ của các thành viên Hội đồng Bảo an, trong đó không thành viên thường trực nào phủ quyết. Nhiệm kỳ của ông Guterres kết thúc ngày 31/12/2026.

Lê Hà.