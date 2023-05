Ngọc Lặc tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

Cao Thịnh là một trong những xã của huyện Ngọc Lặc có nguồn tài nguyên đá vôi lớn. Hiện trên địa bàn xã có 12 mỏ khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng và đá khối sản xuất đá ốp lát. Để các doanh nghiệp khai thác mỏ chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, xã Cao Thịnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, xã đã thành lập tổ quản lý thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của các đơn vị, tránh tình trạng khai thác quá trữ lượng, chở quá tải.

Mỏ đá tại xã Cao Thịnh của Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác 11.

Tìm hiểu tại mỏ đá của Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác 11, chúng tôi được biết, đơn vị được cấp phép khai thác với trữ lượng 20.000m3/năm. Từ khi được cấp phép khai thác, đơn vị luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước trong việc khai thác khoáng sản. Ông Vũ Đình Sinh, đại diện công ty cho biết: Hàng năm, đơn vị đều được các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát việc chấp hành khai thác khoáng sản đúng tọa độ, diện tích, trữ lượng, công suất theo quy định. Đơn vị đã thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương pháp, quy trình kỹ thuật; đảm bảo an toàn kỹ thuật, an toàn mỏ, lao động và an toàn vật liệu nổ; cắm mốc đánh dấu, tránh tình trạng khai thác vượt diện tích đã được cấp giấy phép; đầu tư hệ thống camera để theo dõi nhằm tránh thất thoát tài nguyên; thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật...

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Thịnh, cho biết: UBND xã là đơn vị trực tiếp thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản, giám sát việc chấp hành pháp luật các đơn vị hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Để thực hiện nhiệm vụ này, xã Cao Thịnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến khoáng sản cho Nhân dân, đặc biệt là các doanh nghiệp khai thác. Phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra đối với các điểm mỏ, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm. Nhờ làm tốt công tác quản lý, những năm gần đây, các đơn vị khai thác khoáng sản được cấp phép trên địa bàn xã đều thực hiện nghiêm việc khai thác trong mốc giới và các biện pháp bảo vệ môi trường.

Theo số liệu thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ngọc Lặc, trên địa bàn huyện có 29 mỏ khoáng sản có giấy phép khai thác còn hiệu lực. Để nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, trong thời gian qua, huyện Ngọc Lặc đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Khoáng sản, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến các doanh nghiệp và quần chúng Nhân dân trên địa bàn. Hàng năm, huyện tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Chỉ đạo các đơn vị khai thác khoáng sản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản. Phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua tìm hiểu thực tế được biết, các đơn vị khai thác khoáng sản được cấp phép trên địa bàn huyện đều thực hiện nghiêm việc khai thác trong mốc giới và các biện pháp bảo vệ môi trường, như: Thực hiện các biện pháp làm giảm phát thải bụi trong quá trình khai thác, vận chuyển khoáng sản; xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải, chất thải rắn; cải tạo phục hồi môi trường sau khi hết thời gian khai thác.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Định, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ngọc Lặc, cho biết: Nhằm quản lý tốt công tác khai thác khoáng sản trên địa bàn, thời gian tới tổ công tác liên ngành, cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn tiếp tục thiết lập và duy trì thông tin hai chiều giữa người dân với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương. Từ đó, kịp thời nắm bắt tình hình khai thác khoáng sản trái phép, chủ động ngăn chặn và có phương án giải tỏa ngay từ khi manh nha. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

