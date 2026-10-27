Miss Asian 2026 khởi động mùa giải mới tại thành phố biển Quy Nhơn

Ban tổ chức Miss Asian 2026 vừa trao sash cho dàn nữ doanh nhân, mở màn mùa giải thứ năm, xác lập tư cách đại diện của các thí sinh trước khi bước vào những phần thi chính thức.

Các thí sinh doanh nhân đã tụ hội về Quy Nhơn chuẩn bị cho các phần thi chính thức. (Ảnh: BTC)

Đặc biệt, tối qua các thí sinh đã tham gia show thời trang “Cầu vồng đa sắc” tại Topeco Thị Nại. Bộ sưu tập của nhà thiết kế Tony Phạm được trình diễn trong không gian hướng ra đầm Thị Nại, với các thiết kế có màu sắc đa dạng, phom dáng thanh lịch, thể hiện phong cách và cá tính riêng.

Nhà thiết kế Tony Phạm cho biết một dải cầu vồng bất ngờ xuất hiện trên bầu trời. Hình ảnh trùng hợp với tên gọi bộ sưu tập, trở thành điểm nhấn thú vị của buổi trình diễn.

Dù có thời gian chuẩn bị ngắn và hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, các thí sinh vẫn thể hiện sự tập trung, tự tin trong từng bước catwalk. Fashion show cũng là dịp để các nữ doanh nhân làm quen với sân khấu và các hoạt động trình diễn trước khi bước vào những phần thi tiếp theo.

Việc tổ chức tại Topeco Thị Nại, khu phức hợp giải trí, du lịch và thương mại hướng ra đầm Thị Nại, đưa chương trình đến một không gian gắn với cảnh quan địa phương. Địa điểm này còn được biết đến với tên gọi Bến tàu Quy Nhơn.

Dàn thí sinh tham gia show thời trang “Cầu vồng đa sắc” tại Topeco Thị Nại. (Ảnh: BTC)

Sau lễ trao sash, ban tổ chức họp cùng các thí sinh để phổ biến lịch trình, nội dung chuyên môn và yêu cầu của từng phần thi. Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena, nhà sáng lập Miss Asian, tham dự và chỉ đạo trực tuyến từ Hoa Kỳ.

Thông tin từ ban tổ chức, tối nay (ngày 27/10), các thí sinh tham gia đêm bán kết và phần thi tài năng tại Trung tâm Hội nghị LUVIAF Quy Nhơn. Các phần thi tập trung vào kỹ năng trình diễn, phong thái và khả năng thể hiện bản thân của nữ doanh nhân.

Đêm chung kết Miss Asian 2026 dự kiến diễn ra tối 31/10 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Cuộc thi mang chủ đề “Doanh nhân Việt tỏa sáng – Từ đại ngàn vươn mình chạm biển xanh,” hướng đến tôn vinh vẻ đẹp và bản lĩnh của nữ doanh nhân Việt trong thời kỳ hội nhập.

Miss Asian 2026 được tổ chức tại Quy Nhơn, Gia Lai trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026. Bên cạnh hoạt động tôn vinh nữ doanh nhân, cuộc thi còn hướng đến quảng bá văn hóa, con người và du lịch địa phương./.

Theo TTXVN