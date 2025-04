“Mẹ đỡ đầu” - Điểm tựa những mảnh đời éo le

Sau hơn 3 năm triển khai, lan tỏa rộng khắp trên phạm vi toàn tỉnh, Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa và các cấp hội phụ nữ Công an cơ sở thực hiện đã trở thành điểm tựa, chở che những số phận trẻ em mồ côi, thiếu may mắn. Bằng tình yêu thương, những người mẹ đỡ đầu mang sắc phục Công an nhân dân đã mang đến cho các em những tình cảm chứa chan, đầy trách nhiệm, giúp các em có thêm nghị lực, niềm tin và khát vọng vươn lên trong học tập, tạo tiền đề vững chắc trên bước đường tương lai...

Gieo yêu thương

Không may mắn như những bạn bè cùng trang lứa, em Huỳnh Nguyễn Thanh Sang (13 tuổi) ở thôn Phúc Hải, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã mất mẹ ngay từ khi mới chào đời, sau đó bố em cũng bỏ đi biệt tích để em lại cho ông bà ngoại chăm sóc. Lớn lên trong tình yêu thương của ông bà ngoại, nhưng trong đôi mắt thơ ngây của Sang vẫn đượm buồn mỗi khi đến buổi tan trường thấy bạn bè cùng trang lứa có bố, mẹ đón về.

Do gia cảnh nghèo khó, ông bà ngoại ngày càng tuổi cao, sức yếu, bà ngoại lại bị mắc bệnh hiểm nghèo nên cuộc sống của mấy ông bà cháu lại càng thêm khốn khó. Với tinh thần sẻ chia, chung tay hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cách đây 3 năm, thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu – kết nối yêu thương” do Hội phụ nữ Công an tỉnh phát động, Hội phụ nữ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ nuôi dưỡng em Huỳnh Nguyễn Thanh Sang. Ngoài việc thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ em trong học tập, các “mẹ đỡ đầu” còn đóng góp, hỗ trợ cho gia đình em 8 triệu đồng/năm và thường xuyên mua sắm quần áo, đồ dùng học tập, sách vở cho em.

Em Huỳnh Nguyễn Thanh Sang cùng các mẹ đỡ đầu Hội phụ nữ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia chương trình “Hướng dương đón nắng”.

Ông Nguyễn Tăng Chương (ông ngoại em Huỳnh Nguyễn Thanh Sang) xúc động chia sẻ: Nhờ sự quan tâm thăm hỏi thường xuyên, thân tình và hỗ trợ kinh phí của các “Mẹ đỡ đầu” mà ông bà có thêm điều kiện để nuôi dưỡng Thanh Sang tốt hơn. Từ cậu bé gầy gò, nhút nhát, ít nói, giờ đây Thanh Sang đã sống tích cực và mở lòng mình nhiều hơn với mọi người. Đáng nói, kết quả học tập của em đã tiến bộ vượt bậc. Năm học 2022 - 2023, Huỳnh Nguyễn Thanh Sang được tặng Giấy khen vì có thành tích đột xuất trong học tập và rèn luyện. Năm học 2024 – 2025, Thanh Sang là 1 trong 10 học sinh đạt kết quả học tập tốt nhất khối lớp 8. Đặc biệt, năm 2024, Thanh Sang là 1 trong 4 “con nuôi” được các cấp hội phụ nữ trong Công an tỉnh nhận đỡ đầu tham gia chương trình “Hướng dương đón nắng” - tôn vinh, biểu dương mẹ đỡ đầu và trẻ mồ côi vượt khó tiêu biểu.

Tương tự là trường hợp của em Trần Bảo Linh (12 tuổi) ở thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân. Bố bỏ đi sau khi em chào đời chưa được bao lâu, mẹ em cũng đột ngột qua đời vì bệnh hiểm nghèo cách đây khoảng 4 năm. Thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ và sự bảo ban, dạy dỗ của bố, Bảo Linh sống lặng lẽ bên ông bà ngoại đã già yếu. Bản thân Bảo Linh vì sinh thiếu tháng, lại mắc bệnh bẩm sinh về xương nên dù đã 12 tuổi mà trông em gầy gò, nhỏ thó so với các bạn bè cùng trang lứa.

Cảm thông và sẻ chia với hoàn cảnh của em, từ tháng 8/2022, Hội phụ nữ phòng Tham mưu Công an tỉnh đã dang rộng vòng tay nhân ái, đứng ra nhận đỡ đầu đối với em Trần Bảo linh. Bằng tình cảm chân thành và sự bao dung của những người mẹ thứ hai, mỗi tháng Bảo Linh được các mẹ hỗ trợ số tiền 500.000 đồng. Cùng với đó là các đồ dùng sinh hoạt, quần áo, vật dụng và cả quà tặng vào những dịp lễ, tết. Dù không thể trực tiếp chăm sóc nhưng mỗi khi có dịp, các “mẹ đỡ đầu” lại lên thăm ông bà và Bảo Linh, đem đến cho em tình yêu thương ấm áp và chở che.

Bảo Linh lớn lên trong vòng tay chăm sóc, bao bọc của ông bà và các “mẹ đỡ đầu” Hội phụ nữ phòng Tham mưu Công an Thanh Hóa.

Cảm kích trước tấm lòng của các “mẹ đỡ đầu”, ông ngoại cháu Trần Bảo Linh là Trần Công Đại, năm nay 78 tuổi đã viết lên những dòng chia sẻ: "Gia đình tôi là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thị trấn Thọ Xuân. Vợ chồng tôi chỉ có một người con gái duy nhất nhưng chẳng may lại qua đời sớm vì bạo bệnh. Cuộc sống vợ chồng tôi bao năm đã nghèo khổ, vất vả, nay lại phải nuôi nấng, chăm lo cho đứa cháu ngoại còn nhỏ tuổi, mồ côi, khuyết tật mà mẹ cháu qua đời để lại. Cháu Bảo Linh năm nay đã 12 tuổi mà đi đứng vẫn không vững, vợ chồng tôi hết sức lo lắng cho tương lai của cháu, không biết sau này rồi sẽ ra sao?! Thật may mắn, từ năm 2022, gia đình tôi được các chị em trong Công an tỉnh Thanh Hóa giúp đỡ, nhận hỗ trợ, đỡ đầu cho cháu Bảo Linh, đây là việc nằm ngoài sức tưởng tượng của vợ chồng tôi...".

90 trẻ đã được nhận đỡ đầu

Với phương châm "Lá lành đùm lá rách” sẻ chia và lan tỏa yêu thương, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương”, đến nay các cấp hội phụ nữ trong Công an Thanh Hóa đã nhận đỡ đầu đối với 90 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hỗ trợ gần 1 tỷ đồng. Trong đó, hội phụ nữ trực thuộc Công an tỉnh nhận đỡ đầu 36 cháu; Công an cấp xã nhận đỡ đầu 54 cháu. Việc hỗ trợ thực hiện định kỳ hàng tháng hoặc quý trong thời gian từ 1-5 năm, số tiền hỗ trợ từ 500 ngàn đồng tháng đến 2 triệu đồng/tháng.

Công an xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân với mô hình “Em nuôi Công an xã” nhận đỡ đầu 4 em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, những người mẹ đỡ đầu mang sắc phục Công an đã luôn quan tâm, gần gũi và có mặt kịp thời mỗi khi các em cần, từ đó xóa bỏ mọi khoảng cách, rào cản tâm lý, giúp các em tiến bộ hơn trong học tập. Điều đáng mừng là Chương trình đã có sức lan tỏa rộng khắp và thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên tham gia với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm và có nhiều hành động cụ thể, thiết thực. Điển hình như mô hình “Em nuôi Công an xã” của Công an xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân.

Đại úy Lê Cao Cường, Trưởng Công an xã Thọ Xương chia sẻ: "Đây là mô hình giàu tính nhân văn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, chiến sĩ Công an đối với cộng đồng, nhất là đối với những trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sau khi mô hình được triển khai, chúng tôi đã nhận đỡ đầu đối với 4 em nhỏ mồ côi, trong đó cháu nhỏ nhất là 7 tuổi, cháu lớn nhất là 12 tuổi. Để giúp các em tiến bộ trong học tập và trở thành người con ngoan, trò giỏi, cán bộ, chiến sĩ Công an xã thường xuyên đến thăm, gặp gỡ, động viên tạo thêm động lực để các em tự tin, cố gắng hơn trong học tập. Ban đầu các em vẫn còn tự ti và giữ khoảng cách nhưng rồi bằng sự chân thành của an hem cán bộ, chiến sĩ công an xã, giờ đây các em đã vui vẻ mở lòng hơn, biết lắng nghe và học tập tiến bộ".

Vắng bóng mẹ cha là khoảng trống không gì bù đắp được, thấu hiểu và sẻ chia với những mảnh đời không may mắn, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và “Em nuôi Công an xã” đã tiếp thêm nghị lực và niềm tin trong cuộc sống cho các em. Dù ở đâu, miền xuôi hay miền núi khó khăn, các em cũng đều được các mẹ đỡ đầu, các anh nuôi mang sắc phục Công an đón nhận với những tình cảm thân thương. Những ngôi nhà vắng bàn tay chăm sóc của mẹ cha, giờ đây được sưởi ấm bằng tình yêu thương của cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa - những người luôn có mặt kịp thời mỗi khi "Dân khó, dân cần”.

Mai Hà (CTV)