Lương Trung xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới

Thời gian qua xã Lương Trung (Bá Thước) đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả quy định về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ XDNTM.

Lãnh đạo xã Lương Trung thường xuyên dự sinh hoạt tại các thôn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Bà Bùi Thị Hà, công chức tư pháp - hộ tịch xã Lương Trung, cho biết: Để hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn TCPL, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), kiện toàn tổ hòa giải, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hòa giải viên. Đến nay, xã đã thành lập được 10 tổ hòa giải với 70 hòa giải viên; các tổ hòa giải kịp thời giải quyết các tranh chấp, xích mích từ cơ sở nên không xảy ra khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Trong thực hiện quy chế dân chủ, mọi công việc, kế hoạch của xã đều được công khai cho dân biết, dân bàn, dân làm, nên khi địa phương phát động các phong trào thi đua, Nhân dân đều đồng tình thực hiện.

Các chỉ tiêu của 5 tiêu chí xã đạt chuẩn TCPL đang được xã triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước ở địa phương, từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo điều kiện cho người dân ngày càng có cơ hội TCPL vào thực tiễn đời sống để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền UBND xã, ngoài niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đơn giản, dễ hiểu, việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị và giải quyết các TTHC cũng được thực hiện với phương châm đúng trình tự, thủ tục, nhanh gọn. Cùng với đó, tất cả các chỉ tiêu trong tiêu chí PBGDPL đều được rà soát và thực hiện nghiêm túc. Từ việc công khai các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về các dự thảo quy phạm pháp luật đến quán triệt, phổ biến chính sách, pháp luật có liên quan, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.

Từ đầu năm 2024 đến nay, xã Lương Trung đăng ký khai sinh qua dịch vụ công trực tuyến 111 trường hợp; đăng ký kết hôn cho 31 trường hợp; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 46 trường hợp; khai tử cho 37 trường hợp; chứng thực bản sao từ bản chính 5.994 bản, chứng thực chữ ký 311 trường hợp, 269 hợp đồng giao dịch, cấp bản sao từ sổ gốc 168 trường hợp, bao gồm giấy khai sinh, khai tử, kết hôn; 100% hồ sơ được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, đúng thời hạn. Qua lấy phiếu khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về chất lượng, thái độ phục vụ và giải quyết TTHC có 100% phiếu hài lòng; 5/5 tiêu chí TCPL đạt tổng số điểm tối đa, không có tiêu chí TCPL đạt dưới tổng số điểm tối đa. Tổng số điểm đạt được của 5 tiêu chí là 90/100 điểm, đạt chuẩn so với các điều kiện công nhận đạt chuẩn TCPL. Để đảm bảo chỉ tiêu về an ninh trật tự, công an xã đã tham mưu cho UBND xã triển khai cho 10/10 thôn và các cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, 100% hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật. Nhờ vậy, số vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm so với trước, tệ nạn xã hội được kiềm chế.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước trong thực thi công vụ, từ đầu năm 2024 đến nay xã Lương Trung tiếp nhận 2 đơn kiến nghị, phản ánh, trong đó xã đã giải quyết 2 đơn; không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra, hàng tuần lãnh đạo xã xuống các thôn kiểm tra tình hình về công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để chỉ đạo các bộ phận, công chức chuyên môn liên quan tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời, dứt điểm, không để xảy ra tình trạng đơn, thư đông người, vượt cấp.

Thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, UBND xã đã gửi thư chúc mừng khi người dân đến làm khai sinh, kết hôn và thư chia buồn đến gia đình có tang. Thông qua việc gửi thư chúc mừng, thư chia buồn của chính quyền địa phương thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của chính quyền với người dân, được người dân đồng tình, tin tưởng và đánh giá cao; nâng cao chỉ số hài lòng về chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ.

Chủ tịch UBND xã Lương Trung Trương Ngọc Thụ, cho biết: Xác định việc triển khai thực hiện xã đạt chuẩn TCPL là nhiệm vụ trọng tâm, địa phương đã chủ động xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, tăng cường khả năng TCPL của người dân; chỉ đạo cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL cho người dân thông qua hệ thống loa truyền thanh; lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị tại xã, thôn, phát tờ rơi pháp luật; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã, thông qua các trang mạng xã hội zalo,

facebook... tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và người dân được tìm hiểu, cập nhật các quy định của pháp luật nhanh chóng, hiệu quả. Cùng với đó, xã thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc luôn đúng mực, tận tình phục vụ người dân của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Hiện nay, hầu hết thủ tục, hồ sơ của người dân được giải quyết đúng trình tự và đảm bảo thời gian quy định, không để tồn đọng, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của công dân. Nhờ thực hiện tốt tiêu chí xã đạt chuẩn TCPL, góp phần tạo động lực để xã Lương Trung nỗ lực hoàn thành các tiêu chí XDNTM vào năm 2025.

Bài và ảnh: Tiến Đạt